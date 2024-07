Österreich vs. Türkei, Übertragung Fußball EM: Warum läuft das Achtelfinale heute nicht live im Free-TV bei ARD, ZDF oder RTL?

Das EM-Achtelfinalduell zwischen Österreich und der Türkei zeigt MagentaTV am heutigen Abend exklusiv im Pay-TV. Der Sender hält in diesem Jahr die Übertragungsrechte an allen EM-Spielen. Fünf EM-Partien überträgt MagentaTV exklusiv, darunter vier Gruppenspiele und ein Achtelfinalduell. Für alle weiteren Spiele hat der Pay-TV-Sender Sub-Lizenzen verteilt. Die Begegnung zwischen Österreich und der Türkei ist dieses exklusive Achtelfinalspiel.

Der Pay-TV-Sender startet mit seiner Übertragung des Spiels um 20.30 Uhr. So sieht das MagentaTV am Abend aus.

Kommentar: Christian Straßburger

Christian Straßburger Reporterin Stadion: Anna Sara Lange

Anna Sara Lange Expert*innen Studio: Tabea Kemme & Tim Borowski

Tabea Kemme & Tim Borowski Moderation Studio: Sascha Bandermann

Den kostenpflichtigen Livestream findet Ihr zum einen mit Eurem Laptop im Browser. Darüber hinaus könnt Ihr Österreich vs. Türkei in der MagentaTV App live verfolgen.

In Österreich zeigt ServusTV das Duell zwischen Österreich und der Türkei live im TV und Livestream. Der Privatsender beginnt mit den Vorberichten zum Spiel um 20.15 Uhr. Den Livestream von ServusTV findet Ihr auf ServusTV On. Darüber hinaus könnt Ihr das heutige EM-Achtelfinale auf Zattoo live und in voller Länge im Livestream erleben.