Frankreich vs. Belgien heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt das EM Achtelfinale im TV und Livestream?

Der einfachste Weg zum EM-Erlebnis ist in diesem Jahr MagentaTV. Der Dienst der Telekom hat alle Partien des Turniers im Programm, so natürlich auch das heutige zwischen Frankreich und Belgien. Mit einem Abonnement könnt Ihr über App oder Website ab 17.30 Uhr einschalten, folgendes Team ist am Start:

Kommentar: Marco Hagemann & Steffen Freund

Experte Stadion: Lothar Matthäus

Moderation Stadion: Florian König

Reporterin Stadion: Anna Sara Lange

Expert*innen Studio: Tabea Kemme & Shkodran Mustafi

Moderation Studio: Laura Wontorra

Bei den allermeisten Duellen gibt es außerdem eine Free-TV-Übertragung. Heute ist dafür das ZDF zuständig, wo es schon etwas früher losgeht. Um 17.05 Uhr begrüßt Euch im Fernsehen und Gratis-Livestream über die Mediathek folgende Besetzung: