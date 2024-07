Frankreich vs. Belgien: EM 2024 Achtelfinale heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Beide Mannschaften hatten nicht den erhofften Start ins Turnier. Die Franzosen qualifizierten sich in Gruppe D mit nur einem Sieg und zwei Unentschieden als Zweiter hinter Österreich, die Belgier kamen in der engen Gruppe E, wo alle Teams die gleiche Punktzahl hatten, nur aufgrund der Tordifferenz weiter. In der K.o.-Phase werden die Karten nun neu gemischt.

Vor Beginn: Los geht es am heutigen Montag, dem 1. Juli, um 18 Uhr. Spielstätte ist die Merkur Spiel-Arena in Düsseldorf.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker der Partie Frankreich vs. Belgien!