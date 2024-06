England vs. Slowakei, Übertragung EM 2024 live: Das Achtelfinale im Free-TV, Livestream und Liveticker

Mit einiger Mühe hat sich England für das Achtelfinale der EM 2024 qualifiziert. Den Three Lions reichten vor Dänemark, Slowenien und Serbien in Gruppe C fünf Zähler zu Platz eins.

Die komplette EM LIVE bei MagentaTV Jetzt Magenta buchen Anzeige

Die Slowakei wurde nach einem 1:1-Unentschieden am letzten Vorrundenspieltag gegen Rumänien Dritter in Gruppe E. In drei Spielen sammelte man vier Punkte.