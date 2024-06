England vs. Slowakei: EM 2024 Achtelfinale heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: England qualifizierte sich in Gruppe C als Tabellenerster für die Runde der letzten sechzehn Nationen, dem Ruf des Mitfavoriten wurde das Team um Harry Kane allerdings nicht gerecht. Nur einen Sieg fuhren die Three Lions bei zwei Remis und insgesamt nur zwei geschossenen Toren ein. Die Slowakei löste ihr Ticket als Dritter der Gruppe E - in der alle Mannschaften die gleiche Punktzahl hatten.

Vor Beginn: Das Achtelfinalduell wird am heutigen Sonntag, dem 30. Juni, ab 18 Uhr in der Veltins-Arena in Gelsenkirchen steigen.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker der Partie England vs. Slowakei!