Deutschland, Achtelfinale EM 2024: Termin, Ort, Uhrzeit, Gegner, Übertragung im Free-TV und Livestream

Deutschland, Achtelfinale EM 2024: Termin, Ort, Uhrzeit, Gegner

Den zweiten Rang in der Gruppe A hat das DFB-Team bei der EM 2024 mindestens sicher. Damit steht fest, dass Deutschland im Achtelfinale der Europameisterschaft am Samstag, den 29. Juni, antreten wird.

Aktuell führt die Truppe von Julian Nagelsmann die Gruppe A an. Für den Fall, dass Deutschland die Gruppenphase auch auf Platz eins beendet, würde das DFB-Team im Achtelfinale 2 um 21.00 Uhr in Dortmund antreten. Dort bekäme es Deutschland mit dem Zweiten der C und damit mit England, Dänemark, Serbien oder Slowenien zu tun.

Als Tabellenzweiter der Gruppe A wäre das DFB-Team schon um 18.00 Uhr in Berlin gefordert. Dann träfe die deutsche Nationalmannschaft auf den Zweitplatzierten der Gruppe B. Dort kämpfen Spanien, Italien, Kroatien und Albanien um das Weiterkommen.