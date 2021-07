Nach insgesamt 50 absolvierten Partien bei der EM geht es jetzt ins 51. und finale Spiel. Italien und England treffen im Turnier-Finale aufeinander. Wer das Spektakel heute live im TV und Livestream zeigt / überträgt, erfahrt Ihr hier.

Wer zeigt / überträgt Finale der EM 2021 Italien vs. England heute live im TV und Livestream?

Die Europameisterschaft 2021 findet am heutigen Sonntag, den 11. Juli, mit dem Finale ihr Ende. Die italienische und die englische Nationalmannschaft kämpfen dabei um 21 Uhr im Wembley Stadium in London um den Titel. Rund 60.000 Zuschauer werden in der legendären Spielstätte die Partie live vor Ort verfolgen.

Der Niederländer Björn Kuipers wird das Spiel als Unparteiischer leiten.

Wer zeigt / überträgt Finale der EM 2021 Italien vs. England heute live im Free-TV

Im Laufe des Turniers wurde der Großteil der EM im deutschen Free-TV entweder in der ARD oder im ZDF live übertragen. Das große Spektakel zwischen Italien und England gibt es im ZDF zu sehen.

Um Euch perfekt auf den Fußballabend vorzubereiten, laufen beim öffentlich-rechtlichen Sender ab 20.15 Uhr die Vorberichte. Dafür im Studio im Einsatz sind der Moderator Jochen Breyer sowie die Experten Per Mertesacker und Christoph Kramer.

Wenn dann das Spiel um 21 Uhr losgeht, begleitet Euch nicht Bela Rethy, der seit 25 Jahren die wichtigsten Endspiele im ZDF kommentierte, sondern Oliver Schmidt durch die Begegnung.

Sandro Wagner, ehemaliger Nationalspieler und aktueller Trainer der SpVgg Unterhaching, fungiert dabei als Co-Kommentator.

Wer zeigt / überträgt Finale der EM 2021 Italien vs. England heute live im Pay-TV

MagentaTV, das bis hierhin jedes einzelne EM-Spiel zeigte, liefert ebenfalls Livebilder aus London - jedoch nicht kostenlos wie das ZDF.

Wer den Anbieter der Telekom aufrufen möchte, braucht ein Abonnement, das im Monat zehn Euro kostet. Zwei verschiedene Abo-Varianten stehen Euch dabei zur Auswahl. Zum einen MagentaTV Smart, das die ersten drei Monate kostenfrei ist, wenn Ihr vorher eine Vertragslaufzeit von 24 Monaten akzeptiert.

Zum anderen MagentaTV Flex, das zwar nicht drei Monate lang gratis, dafür jedoch monatlich kündbar ist.

Wer zeigt / überträgt Finale der EM 2021 Italien vs. England heute live im Livestream

Einen Livestream haben beide Anbieter parat. Das ZDF bietet seinen Livestream gratis in der ZDFMediathek an. Für den MagentaTV-Livestream fallen hingegen Kosten an.

Wer zeigt / überträgt Highlights des Finales der EM 2021 Italien vs. England?

Die Highlights seht Ihr danach dann bei DAZN. Eine Stunde nach dem Schlusspfiff sind die besten Szenen von Italien gegen England beim Streamingdienst abrufbar.

Ihr wollt nicht nur Highlights, sondern auch Spiele live und in voller Länge verfolgen? Auch das hat DAZN im Angebot. Fußballfans etwa können sich in der kommenden Saison unter anderem auf Bundesliga- und Champions-League-Livestreams freuen.

Doch auch Fans anderer Sportarten bekommen einiges geboten. Zum Angebot zählen nämlich auch folgende Sportarten: US-Sport (NBA, NHL, MLB, NFL), Radsport, Tennis, Handball, Motorsport, Wrestling, Boxen, UFC, Rugby und Wintersport.

Um all diese Sportarten bei DAZN schauen zu können, benötigt Ihr ein Abonnement. Dieses kostet 14,99 Euro im Monat und 149,99 Euro pro Jahr.

Wer zeigt / überträgt Finale der EM 2021 Italien vs. England heute live im TV und Livestream? Wichtigste Infos

Wettbewerb: EM 2021 (Finale)

Datum: 11. Juli 2021

Uhrzeit: 21 Uhr

21 Uhr Ort: Wembley Stadium (London)

Wembley Stadium (London) Übertragung: ZDF, MagentaTV

Livestream: ZDFMediathek, MagentaTV

Highlights: DAZN

Wer zeigt / überträgt Finale der EM 2021 Italien vs. England heute live im TV und Livestream? EM-Finale im Liveticker

Natürlich tickert SPOX das Finale für Euch live mit. Von der ersten Minute bis zu einem möglichen Elfmeterschießen bringen wir Euch das Spielgeschehen näher.

Hier geht's zum Liveticker: Italien vs. England.

Wer zeigt / überträgt Finale der EM 2021 Italien vs. England heute live im TV und Livestream? Voraussichtliche Aufstellungen

Italien: G. Donnarumma - di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson - Jorginho - Barella, Verratti - Chiesa, L. Insigne - Immobile

G. Donnarumma - di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson - Jorginho - Barella, Verratti - Chiesa, L. Insigne - Immobile England: Pickford - Walker, Stones, H. Maguire, Shaw - Phillips, Rice - Saka, Mount, Sterling - H. Kane

EM 2021: Italiens Weg ins Finale

Runde Datum Uhrzeit Begegnung Spielort Ergebnis Achtelfinale Sa., 26. Juni 21 Uhr Italien - Österreich London 2:1 n.V. Viertelfinale Fr., 2. Juli 21 Uhr Belgien - Italien München 1:2 Halbfinale Di., 6. Juli 21 Uhr Spanien - Italien London 3:5 n.E.

EM 2021: Englands Weg ins Finale