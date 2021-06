EM 2021 - "Das ist Geschichte!": Die Schweiz feiert ihr Sommer-Märchen

Die Schweiz wirft Weltmeister Frankreich raus und übersteht erstmals nach 67 Jahren ein Achtelfinale. Der Gladbacher Torhüter Yann Sommer wird zum Volkshelden.

Die Schweiz feiert ihr Sommermärchen - und wie: Mit seiner Heldentat im Elfmeterkrimi gegen Superstar Kylian Mbappe versetzte "Hexer" Yann Sommer das ganze Land in den Ausnahmezustand. Die euphorischen Eidgenossen verwandelten die Alpenrepublik mit ihren ohrenbetäubenden Hupkonzerten, Autokorsos, Feuerwerken und Bengalos in den überfüllten Fanzonen von Zürich oder Basel noch weit nach Mitternacht in eine rot-weiße Partyzone.

"Das ist Geschichte", sagte der verständlicherweise überwältigte neue Volksheld Sommer nach dem denkwürdigen 5:4 im Elfmeterschießen, dem gegen den favorisierten Weltmeister Frankreich nicht minder dramatische 120 Minuten vorangegangen waren: 1:0 geführt, Elfmeter verschossen, 1:3 zurückgelegen, zum 3:3 ausgeglichen - die Schweizer fuhren Achterbahn. "Liberté, Egalité, Viertelfinalé", titelte die Boulevardzeitung Blick.

Nach dem erstmaligen Einzug in ein EM-Viertelfinale schickte auch die Schweizer Tennis-Legende Roger Federer umgehend eine Gratulationen aus Wimbledon. "So viel Herz, mega Kampf, Jungs. Auf ins Viertelfinale!", schrieb der "Maestro" auf Twitter.

Pressestimmen zum Frankreich-Aus: "Die Abrechnung wird kommen" © getty 1/28 Weltmeister Frankreich ist gegen den Außenseiter Schweiz im EM-Achtelfinale ausgeschieden. Kylian Mbappe vergab den entscheidenden Strafstoß im Elfmeterschießen. Auch zwischen Kroatien und Spanien gab es eine verrückte Partie. So reagierte die Presse. © getty 2/28 SCHWEIZ - Blick: "Sommer hext die Nati ins EM-Viertelfinale - Mon dieu! Die Schweiz wirft den Weltmeister raus und besiegt den 67-jährigen Fluch! Yann Sommer hält im Elfmeterschiessen den letzten Versuch, jenen von 160-Mio.-Mann Mbappe." © getty 3/28 Neue Zürcher Zeitung: "Sensation in Bukarest: Die Schweiz eliminiert in einem dramatischen EM-Achtelfinal den Weltmeister Frankreich im Penaltyschiessen - Dramatischer kann Fussball kaum sein!" © getty 4/28 SRF: "Schweiz gewinnt Spektakel-Achtelfinal und schafft Historisches! Endlich! Die Schweiz setzt sich gegen Frankreich 5:4 im Elfmeterschiessen durch und steht im EM-Viertelfinal." © getty 5/28 Tages Anzeiger: "Es ist eine Explosion der Gefühle. Die Schweiz hat geschafft, wovon sie geträumt hat. Es ist die Verwunderung über diese Schweizer Mannschaft, über die Art, wie sie auftritt, wie sie ihre Nerven unter Kontrolle hat." © getty 6/28 FRANKREICH - L'Equipe: "Von ganz oben runtergeflogen. Nach einem unglaublichen Spiel schied Frankreich im Achtelfinale der EM gegen die Schweiz im Elfmeterschießen aus. Dieses außerordentliche Treffen wird die Geschichte des Wettbewerbs prägen." © getty 7/28 Le Monde: "Ernüchterung für den amtierenden Weltmeister, geschlagen nach einem Spiel voller Drehungen und Wendungen. Mbappe ist nun in einer Liste mit Platini, Zico oder Beckham, die vom Elfmeterpunkt versagt haben. [...] Wir bekennen uns schuldig." © getty 8/28 Le Figaro: "Es gibt Abende, an die man sich noch nach Jahren mit Freude oder Traurigkeit erinnert. Dieser 28. Juni 2021 ist in dieser Kategorie einzureihen. Eines der größten Fiaskos in der Geschichte der Nationalmannschaft, die Abrechnung wird kommen." © getty 9/28 Ouest France: "Sie sind von ihrem Podest gestürzt - in einem Achtelfinale, das in der zweiten Hälfte völlig durchdrehte. Die kleine Schweiz - dynamischer, vereinter, besser organisiert - hat den Weltmeistern eine Lektion in Sachen Demut erteilt." © getty 10/28 Eurosport Frankreich: "Großer Abend, monumentales Fiasko." © getty 11/28 20minutes.fr: "Eine Ohrfeige für Frankreich - verrückt, gewaltig, historisch. Im Nationalstadion von Bukarest, das an diesem Abend schwebte, stürzen die selbsternannten Topfavoriten aus sehr, sehr großer Höhe." © getty 12/28 ENGLAND - Guardian: "So etwas ist Mbappe in seiner noch jungen Karriere einfach noch nicht passiert. Beim Elfmeterschießen trat die Horrorvorstellung ein, die selbst die übernatürlich Begabten als Sterbliche aus Fleisch und Blut entlarvt." © getty 13/28 Daily Mail: "Favorit Frankreich wird von der Schweiz VERNICHTET, weil Kylian Mbappe im Elfmeterschießen den entscheidenden Elfmeter verschießt." © getty 14/28 SPANIEN - Marca: "Das Scheitern von Kylian Mbappe! Er wird die Nacht des 28. Juni in Bukarest nie vergessen. Es war wahrscheinlich der schlimmste Moment seiner Karriere." © getty 15/28 ITALIEN - Gazzetta dello Sport: "Ein denkwürdiger Montag lässt die Weltmeister aus der EM ausscheiden. Aber wenn das Ausscheiden von Kroatien mit Spanien in Ordnung ist, ist das des Favoriten Frankreich mit der Schweiz sensationell." © getty 16/28 Im frühen Spiel setzte sich außerdem Spanien gegen Kroatien nach Verlängerung durch. Die internationale Presse war sich einig: Es war ein verrücktes Spiel! © getty 17/28 SPANIEN - Marca: "UNVERGESSLICH und ab ins Viertelfinale gegen die Schweiz! Ekstase mit Moratas Tor. Wir wissen zu leiden und wir können träumen. Dieses Spanien begeistert uns. Es war ein historisches Spiel mit Verlängerung und russisch Roulette." © getty 18/28 AS: "TIQUI - KAMPFLUST. Spanien ist ein purer Wahnsinn. Dieses Spanien macht Ernst. Andere Mannschaften verpassen Spanien schon das Etikett des Geheimfavoriten. Es gibt keine Entschuldigung für den Fehler Simons. Jetzt genießen wir diese EM!" © getty 19/28 Sport: "EPISCH! Unai Simon und Morata wurden zu Protagonisten. Denkwürdige Qualifikation von Spanien für das Viertelfinale im Parken! Unai Simon, vom Versager zum Helden in 120 Minuten. Es waren die fünf verrücktesten Minuten der EM." © getty 20/28 El Mundo Deportivo: "Spanien leidet, um Kroatien zu schlagen und im Viertelfinale zu sein. La Roja dreht das erste Tor für Kroatien nach einem schweren Fehler von Unai Simon, musste aber zusehen, wie die Kroaten in sieben Minuten ein 1:3 ausglichen." © getty 21/28 KROATIEN - Sportske Novosti: "Zlatko Dalic wird sicherlich nicht in die Endauswahl der besten Euro-Trainer einziehen. Es wird aber auch nicht auf der Liste der Enttäuschten stehen. Wir hätten mehr 'Kroatisch' spielen sollen." © getty 22/28 24 sata: "Wir sind wie durch ein Wunder zurückgekommen und die Spanier sind ins Viertelfinale eingezogen. Es war ein verrücktes Spiel." © getty 23/28 ITALIEN - Gazzetta dello Sport: "Verrücktes Spanien mit Hang zum Masochismus. Die Spanier bauen auf und zerstören mit der selben Leichtigkeit, mit der man auf dem Strand eine Sandburg errichtet und wieder abreißt." © getty 24/28 Corriere dello Sport: "Spektakuläres Spiel in Kopenhagen: Spanien und Kroatien bekämpfen sich mit allen Mitteln: Fehler, Eigentore, spektakuläre Treffer, Freude und Verzweiflung. Im Achtelfinalspiel geht es wie auf der Achterbahn zu." © getty 25/28 Tuttosport: "Eine Ohrfeige Moratas weckt die schlafenden Spanier, die Kroatien erst in der Verlängerung zähmen." © getty 26/28 Corriere dello Sport: "Fauxpas, Aufholjagd und Sieg: Spanien überlebt dank dem Retter in der Not Morata. Spanien lebt noch, es lebe Spanien, das sich am Ende eines wunderbaren Duells behauptet." © getty 27/28 ENGLAND - Guardian: "Dies war ein Ergebnis aus einer anderen Zeit und ein Spiel für die Ewigkeit, ein wilder, donnernder und unglaubwürdiger Nachmittag, der vom Lächerlichen zum Erhabenen und wieder zurück ging." © getty 28/28 Daily Mail: "Spanien besiegt Kroatien in einem EM-Thriller. Was daraus wurde, war ein Match, das als das beste dieser Europameisterschaft gelten wird, mit zwei Protagonisten, die von Sündern zu Heiligen wurden."

EM 2021 - Sommer: "Ich rufe nachher mal Robert Di Niro an"

67 Jahre hatten die eidgenössischen Fußballer auf diesen Tag warten müssen, seit der Heim-WM 1954 waren sie bei keinem Turnier über das Achtelfinale hinausgekommen. Und dann das! "Im Penaltyschießen", tönte der Blick, habe man die Franzosen "zur Schnecke gemacht".

Und Sommer? Nachdem er den Schuss von Mbappe, der als fünfter Schütze seiner Mannschaft angetreten war, entschärft hatte, dachte der Schlussmann von Borussia Mönchengladbach scherzhaft über eine Verfilmung des Thrillers nach. "Wahnsinn, ich rufe nachher mal Robert De Niro an, ob er Lust hat, mich zu spielen", antwortete der 32-Jährige mit einem breiten Grinsen im ZDF auf die Frage, ob das Spiel nicht einem guten Hollywood-Drehbuch geglichen habe.

Der in der Heimat häufig kritisierte Nationaltrainer Vladimir Petkovic hatte seine Elf perfekt auf das Duell gegen den übermächtigen Nachbarn eingestellt. Dem Ex-Frankfurter Haris Seferovic (15.) gelang gleich mit der ersten Chance die Führung, Frankreich rannte danach fast eine Stunde erfolglos an, ehe ein verschossener Elfmeter des früheren Wolfsburgers Ricardo Rodriguez (55.) das Spiel schlagartig kippen ließ.

Die Equipe Tricolore kam durch einen Doppelpack von Karim Benzema (57./59.) sowie Paul Pogba (75.) zurück, alles schien entschieden - dachten wohl auch die nunmehr überheblich wirkenden Franzosen. Doch die Schweiz gab nicht auf und löste durch die späten Treffer von Seferovic (81.) und Mario Gavranovic (90.) eine regelrechten Rausch unter den Fans in Bukarest aus.

Noten: Frankreichs Defensive unterirdisch, Schweizer Held steht im Tor © getty 1/33 Die Schweiz hat in einem dramatischen EM-Achtelfinale Weltmeister Frankreich ausgeschaltet. Bis zum Elfmeterschießen lieferten sich beide Teams einen Abnutzungskampf mit viel Herz, aber auch fatalen Fehlern auf beiden Seiten. Die Noten. © getty 2/33 FRANKREICH - HUGO LLORIS: Bekam im gesamten Spiel zwölf Schüsse auf sein Tor und leitete kurz nach der Pause die Wende ein. Bei Seferovics Kopfball-Tor war er chancenlos, doch seine Elfmeter-Parade hielt Frankreich im Spiel. Note: 2. © getty 3/33 RAPHAEL VARANE: Zu Beginn wirkte der Weltmeister ungewohnt unsicher, nach der Pause fing er sich, als er Seferovics freien Einschuss verhinderte. Beim 2:3 jedoch wieder unkonzentriert. Note: 4,5. © getty 4/33 CLEMENT LENGLET: Bewies keine gute Abstimmung mit seinen Defensivkollegen und stand einige Male zu weit vom Gegenspieler entfernt. Ließ sich beim 0:1 viel zu einfach von Torschütze Seferovic abkochen. Nach 45 Minuten war Schluss für ihn. Note: 5,5. © getty 5/33 PRESNEL KIMPEMBE: Seine Seite wurde in der ersten Hälfte defensiv oft zur Schwachstelle, da er den starken Embolo kaum unter Kontrolle brachte. Insgesamt gewann er nur 55 Prozent seiner Zweikämpfe. Note: 5. © getty 6/33 BENJAMIN PAVARD: War ebenfalls ein Schwachpunkt, vorwiegend aber in der zweiten Hälfte. Erst ließ er Zuber beim 0:1 zu frei, dann verursachte er einen Elfmeter, später ließ er Seferovic und Gavranovic zu leicht gewähren. Note: 5,5. © getty 7/33 ADRIEN RABIOT: War offensiv in der ersten Halbzeit sehr auffällig, setzte Mbappe mehrfach ein und zog auch aus der zweiten Reihe gefährlich ab (28.). In Halbzeit zwei stand er eher im Schatten der Offensiv-Stars. Note: 3. © getty 8/33 N’GOLO KANTE: Machte eine unauffällige Figur, da er durch Laufbereitschaft und Passgenauigkeit (96 Prozent) glänzte. In der Verlängerung war er am stärksten. War 88-mal am Ball und spielte 66 Pässe. Note: 3 © getty 9/33 PAUL POGBA: Kam schwerfällig ins Spiel, wirkte aber stets bemüht. In Halbzeit zwei lenkte er das überragende Offensivspiel der Franzosen und krönte seine Leistung durch einen Sonntagsschuss. Spielte zahlreiche starke Pässe. Note: 2. © getty 10/33 ANTOINE GRIEZMANN: Wachte erst in der zweiten Hälfte auf und war an zwei Treffern der Franzosen beteiligt. Er machte viele Wege und ließ so seine Offensiv-Kollegen scheinen. Wurde nach 88 Minuten ausgewechselt. Note: 2,5. © getty 11/33 KARIM BENZEMA: Die Effektivität in Person - tauchte fast 55 Minuten ab, eher er im Strafraum der Schweizer auftauchte und zweimal überragend einnetzte. Zwei Torschüsse, zwei Tore. Musste nach 94 Minuten angeschlagen runter. Note: 2. © getty 12/33 KYLIAN MBAPPE: Die tragische Figur. Er sprühte vor Spielfreude und war die zentrale Figur der französischen Wende kurz nach der Halbzeit. Doch sein entscheidender Elfmeter wurde von Sommer überragend pariert. Note: 3,5. © getty 13/33 KINGSLEY COMAN (ab 46. Minute): Kam für den schwachen Lenglet und bildete im umgestellten 4-3-3-System den linken Außenstürmer. Der Münchner brachte viel Gefahr und traf kurz vor Schluss die Latte. Note: 2. © getty 14/33 MOUSSA SISSOKO (ab 88. Minute): Ersetzte den ausgepowerten Griezmann und kam doch noch zu mehr Spielzeit als zu Beginn erhofft. Dennoch kam er nur 17-mal an den Ball. Note: 3,5. © getty 15/33 OLIVIER GIROUD (ab 94. Minute): Auch er kam unverhofft zum Einsatz, weil Benzema zu Beginn der Verlängerung angeschlagen vom Feld musste. Er spielte aber kaum eine Rolle mehr. Note: 3,5. © getty 16/33 MARCUS THURAM (ab 111. Minute): Kam für den angeschlagenen Coman und machte dort weiter, wo der Münchner aufgehört hatte. Keine Bewertung. © getty 17/33 SCHWEIZ - YANN SOMMER: Einmal hatte er großes Glück, als Benzema vor dem leerem Tor die Flanke verpasste, später musste er dann dreimal hinter sich greifen. Wurde zum Star des Abends als er Mbappes Elfmeter hielt. Note: 1,5. © getty 18/33 NICO ELVEDI: Mit Mbappe als Gegenspieler hatte er keinen ruhigen Abend, doch seine Aktionen waren überzeugt und meist sicher. Beim "Überfall" der Franzosen in Halbzeit zwei wurde auch er überrannt. Dennoch mit einer guten Leistung. Note: 2. © getty 19/33 MANUEL AKANJI: Zusammen mit Elvedi bildete er einen starken Abwehrblock und brachte Mbappe, Benzema und Griezmann über weite Strecken unter Kontrolle. Er gewann sechs seiner zehn Zweikämpfe. Note: 2. © getty 20/33 RICARDO RODRIGUEZ: Wurde nach seinem verschossenen Elfmeter fast zur tragischen Figur. Er verteidigte die linke Seite stark und wurde auch offensiv immer wieder gefährlich. Nach 87 Minuten runter. Note: 2. © getty 21/33 SILVAN WIDMER: Er hatte mit Mbappe und später Coman einen schweren Stand. Offensiv gelang ihm deshalb auch sehr wenig, zudem war er nur 30-mal am Ball. Ging nach 73 Minuten runter. Note: 4. © getty 22/33 STEVEN ZUBER: Zeigte ein bärenstarkes Spiel: Durch seine Flanke auf Seferovic stellte er den Vorlagen-Rekord der Europameisterschaft ein (4). Zudem holte er nach überragendem Solo einen Elfmeter heraus. Nach 79 Minute runter. Note: 1,5. © getty 23/33 REMO FREULER: Neben Xhaka ging er auf der Sechser-Position fast ein bisschen unter. Er brachte seine Pässe sicher an den Mann, verlor aber neun seiner fünfzehn Zweikämpfe. Note: 3,5. © getty 24/33 GRANIT XHAKA: Ein bärenstarker Auftritt des Kapitäns. Räumte vor der Viererkette auf und überzeugte durch starkes Passspiel (92 Prozent). Zudem war er der auffälligste Schweizer mit 102 Ballaktionen und bereitete den Ausgleich vor. Note: 1,5. © getty 25/33 XHERDAN SHAQIRI: Seine Freistöße und Ecken segelten gefährlich in den französischen Strafraum, mehr kam aber nicht von ihm. Er wirkte im Schweizer Offensivspiel eher als Fremdkörper. Nach 73 Minuten war Schluss. Note: 4. © getty 26/33 HARIS SEFEROVIC: Sein Führungstreffer versetzte die Franzosen in Schockstarre. Er variierte häufig in seinen Bewegungen und brachte die französische Defensive dadurch oft ins Rotieren. Nach 97 Minuten angeschlagen runter. Note: 1,5. © getty 27/33 BREEL EMBOLO: Immer wieder schaltete er nach Ballgewinn blitzschnell um und verschaffte sich so den Respekt der Franzosen. Hatte in der 31. Minute nach Shaqiris Ecke die große Möglichkeit auf das 2:0. Nach 79 Minuten runter. Note: 2. © getty 28/33 MARIO GAVRANOVIC (ab 73. Minute): Er wurde für Shaqiri eingewechselt und sollte neue Impulse in der Offensive bringen. Das gelang ihm direkt. Glich kurz vor Schluss sehenswert aus. Note: 2. © getty 29/33 KEVIN MBABU (ab 73. Minute): Kam für den überforderten Widmer und hatte es direkt mit dem spielfreudigen Coman zu tun. Seine Vorlage für Seferovic leitete das Schweizer Comeback ein. Note: 2. © imago images 30/33 CHRISTIAN FASSNACHT (ab 79. Minute): Trat kaum in Erscheinung und war nur 14-mal am Ball. Note: 3,5. © getty 31/33 RUBEN VARGAS (ab 79. Minute): Wurde für Embolo eingewechselt und belebte das Spiel ungemein. Auch defensiv war er aufmerksam und brachte das 3:3 über die Zeit. Note: 2,5. © getty 32/33 ADMIR MEHMEDI (ab 87. Minute): Drei Minuten nach seiner Einwechslung markierte er fast noch das 4:3 und sorgte auch in der Verlängerung für viel Unruhe. Note: 2,5. © getty 33/33 FABIAN SCHÄR (ab 97. Minute): Kam für Seferovic und rückte direkt in die Innenverteidigung. Dort machte er eine stabile Figur und half mit, um ins Elfmeterschießen zu kommen. Note: 3,5.

EM 2021 - Xhaka fehlt im EM-Viertelfinale

"Wenn man gegen einen Weltmeister zwei Tore zurückkommt, ist das unglaublich", betonte Sommer. Petkovic freute sich über einen "bedeutenden Sieg", allerdings war es "ein emotionales Spiel, vielleicht zu emotional", wie er nach schweißtreibenden 120 Minuten betonte. Einige Liter habe er "sicher verloren", aber "zum Glück hatte ich immer wieder eine Flasche Wasser bei mir, da konnte ich dann nachfüllen", sagte der Trainer mit einem Lächeln.

Dann umarmte Petkovic bei der Pressekonferenz nach dem Spiel innig seinen Kapitän Granit Xhaka: Der frühere Gladbacher wurde zum "Star of the Match" ausgezeichnet, reichte die goldene Trophäe aber sogleich an den Trainer weiter: "Für Sie."

Und in Richtung der Kritiker fand Xhaka klare Worte: "Es wurde so viel geschrieben, dass die Mannschaft arrogant sei. Aber heute haben wir vielen das Maul gestopft." Dieser neue Zusammenhalt, das gestiegene Selbstvertrauen soll die Schweiz nun auch im Viertelfinale am Freitag (18.00 Uhr/MagentaTV) gegen Spanien in St. Petersburg zur nächsten Sensation tragen. "Jetzt packen wir den spanischen Stier bei den Hörnern", schrieb der Blick.

Und Xhaka kündigte an: "Es gibt ein super Spiel gegen Spanien und dann ein Heimspiel für mich im Halbfinale in London", sagte der Arsenal-Profi. Mutig, mutig: Xhaka fehlt im Viertelfinale gelbgesperrt. Doch selbst das war an diesem Partyabend kein Stimmungskiller.