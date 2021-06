EM 2021 - Wegen Mason Mount: Ex-Bundesligaprofi Andres D'Alessandro hofft auf England-Sieg gegen Deutschland

Der ehemalige Bundesligaprofi Andres D'Alessandro (40) drückt beim EM-Achtelfinale zwischen England und Deutschland am Dienstagabend (18 Uhr im LIVETICKER) den Three Lions die Daumen.

Das verriet der Argentinier im Gespräch mit SPOX und Goal. Der Grund: England-Star Mason Mount ist bekennender D'Alessandro-Anhänger und verehrt den ehemaligen Wolfsburger seit dessen sechsmonatigem Engagement auf der Insel beim FC Portsmouth.

Eigentlich habe er bei diesem "Duell zweier Weltmächte" keine Präferenz, so D'Alessandro, aber: "Ich hoffe, Mason schießt ein Tor und ich stehe hinter ihm. Hoffentlich kann er spielen."

Mount und sein Chelsea-Kamerad Ben Chilwell waren in den vergangenen Tagen mit dem positiv auf das Coronavirus getesteten Schotten Billy Gilmour in Isolation und durften nicht mit ihren Mannschaftskameraden trainieren. Zum Spiel gegen die DFB-Elf kehren beide zurück. Ob sie tatsächlich in Wembley auflaufen, ließ Trainer Gareth Southgate aber offen.

Mount schwärmt von Ex-Bundesliga-Profi D'Alessandro

Hinter Mount liegt eine herausragende Saison beim FC Chelsea. In einem Interview mit der FA verriet der 23 Jahre alte Spielgestalter, dass er als Fan des FC Portsmouth aufwuchs und D'Alessandro sein Idol war: "Ich habe sein Trikot bekommen, eingerahmt und an die Wand gehängt. Als Spieler habe ich ihn geliebt, auch wenn er nur eine halbe Saison da war."

Das einstige Top-Talent Argentiniens verbrachte die Rückserie der Saison 2005/06 auf Leihbasis in Portsmouth. In 13 Spielen dort erzielte er ein Tor und lieferte einen Assist.

Mounts Schwärmerei schmeichelt D'Alessandro und er kündigt an, mit dem Blues-Star ein Shirt seines aktuellen Arbeitgebers Nacional Montevideo gegen eines von Chelsea tauschen zu wollen. "Ich habe viel von ihm gesehen, denn ich verfolge den englischen Fußball intensiv. Mount verfügt über enormes Potenzial und er ist noch so jung", sagte der Edeltechniker.