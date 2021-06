EM 2021 - Tränen und wenig Zuspruch für Löw: So bitter lief Deutschlands Abend in Wembley

Das Aus im EM-Achtelfinale trifft die deutschen Spieler tief ins Mark. Der Zuspruch für den scheidenden Bundestrainer Joachim Löw hält sich nach dem 0:2 gegen England in Grenzen.

Während die knapp 45.000 feierwütigen Fans schon zu "Football's coming home" anstimmten, David Beckham in der Ehrenloge mit Ed Sheeran abklatschte und ein leichter Nieselregen aus Bier auf dem heiligen Grün des Wembley Stadiums niederprasselte, verdrückte sich Joachim Löw schnurstracks in die Katakomben.

Ein paar seiner fortan ehemaligen Spieler folgten ihm, die meisten aber sanken entgeistert zu Boden. Joshua Kimmich, der selbst Niederlagen in Trainingsspielen nur schwer zu verkraften vermag, kamen sogar die Tränen. "Die Enttäuschung", sagte Löw nach seinem letzten Spiel als Bundestrainer, "ist riesengroß."

Auf das Aus zu Beginn der K.o.-Runde, so mutlos sich die deutsche Mannschaft beim Klassiker gegen England auch präsentiert hatte, waren viele beim DFB nicht vorbereitet gewesen. Man glaubte, die Reise würde schon noch ein Stückchen weitergehen, dafür sei einerseits die fußballerische Qualität zu hoch und andererseits die Stimmung im Team viel zu ausgelassen.

Hummels' Fazit: DFB-Aus "auch irgendwie verdient"

Mats Hummels zog jedoch ein simples wie treffendes Fazit: "Am Ende haben wir nur eines von vier Spielen bei dieser EM gewonnen und fahren dann auch irgendwie verdient nach Hause."

Hummels machte es sich als einer der erfahrensten Spieler im Team gemeinsam mit Kapitän Manuel Neuer zur Aufgabe, seine Mitspieler aufzumuntern. Allen voran Kimmich. Noch auf dem Platz nahmen sie ihren Kollegen in den Arm, während nur vereinzelte Spieler wie Leon Goretzka oder der nicht einmal eingesetzte Niklas Süle kurz vor die deutsche Fankurve gingen, um den knapp 2000 Anhängern mit Schwarz-Rot-Gold-Fähnchen für deren Unterstützung zu applaudieren.

Löw-Ära endet sang- und klanglos - nur Neuer zollt Tribut

Nach einer tiefgründigen Analyse war hinterher niemandem zu Mute. "Da muss jetzt die eine oder andere Stunde vergehen", meinte Löw, für den Moment herrsche "Totenstille". Einzig Toni Kroos versuchte sich an einer kleineren Einordnung. Die Effizienz habe gefehlt, befand der Profi von Real Madrid, insgesamt sei es aber "ein ordentliches Spiel" von der deutschen Mannschaft gewesen.

Ordentlich reichte allerdings nicht, um die überwiegend kompakt stehenden Engländer zu knacken. Der sehr defensiv ausgelegte Matchplan von Löw ging nicht auf, während die Three Lions in der Schlussphase durch Raheem Sterling und Harry Kane eiskalt zuschlugen. Und so endete seine Amtszeit nach 5477 Tagen auf sang- und klanglose Art und Weise.

Der interne Zuspruch für den 61-Jährigen hielt sich dementsprechend auch in Grenzen. Neuer war der einzige Spieler, der vor der Rückreise nach Deutschland das Bedürfnis hatte, Löw Tribut zu zollen.

"Nach dem Abpfiff habe ich Richtung Trainerbank geschaut. Es war schon ein sehr trauriges Gefühl, als ich Jogi gesehen habe", erzählte der Torhüter. Löw sei "ein klasse Trainer" und "alle Spieler, die unter ihm gespielt haben, haben ihm viel zu verdanken". Dass die Ära nun so abprubt zu Ende gehe, sei "schade" und "traurig".

Pressestimmen: "Deutschland wird von Müller ans Messer geliefert" © imago images 1/19 Deutschland ist im EM-Achtelfinale mit 0:2 an England gescheitert. Für Joachim Löw war es das letzte Spiel als Bundestrainer. Die internationalen Pressestimmen... © getty 2/19 The Sun (England): "It's coming Rome! England schlägt ENDLICH Deutschland. Gareth Southgates furchtlose Helden beenden die Niederlagenserie gegen Deutschland mit einem famosen 2:0-Sieg, der der Nation Hoffnung gibt." © Daily Mail 3/19 Daily Mail (England): "Bei George, wir haben es geschafft! England explodiert, nachdem wir den alten Feind in Wembley geschlagen und 55 Jahre Schmerz beendet haben. Englands Gladiatoren ziehen nach Rom!" © getty 4/19 Daily Mirror (England): "Englands Nacht des Ruhms. Zeit zum Träumen. Die Nacht, in der England zum Geschichten-Schreiber wurde - und einer ekstatischen Nation erlaubt, weiterzumachen." © The Guardian 5/19 The Guardian (England): "Wie aus einem Traum erwachen und in ein ungewohntes Licht tauchen. Nun, das kam unerwartet. In einer grauen, stürmischen und zunehmend wilden Nacht im Wembley-Stadion haben Englands Fußballer etwas Neues getan." © The Times 6/19 The Times (England): "Traum-Ergebnis: England beendet seinen Albtraum gegen Deutschland. Es ist 55 Jahre her, dass England Deutschland in einem K.o.-Spiel bei einem Turnier geschlagen hat." © Daily Express 7/19 Daily Express (England): "Nein, es war kein Traum! Wir haben tatsächlich Deutschland geschlagen." © getty 8/19 Daily Star (England): "Die Three Lions brüllen weiter! Mit einem historischen 2:0-Sieg über Erzrivale Deutschland bucht England seinen Platz im Viertelfinale. DIe begeisterten Fans glauben jetzt, dass das UNSER Jahr ist." © The Independent 9/19 The Independent (England): "Kommt der Fußball jetzt nach Hause? Es war viel mehr als nur ein Spiel, es war ein Spiel, das die lauteste Feier auslöste, die dieser Ort in London und diese Mannschaft seit 1966 erlebt haben." © getty 10/19 The Herald (England): "Pragmatismus mag einem Fußballmanager einige Freunde verschaffen, vor allem unter den eigenen Anhängern, aber Gareth Southgate und England haben gezeigt, dass man damit tatsächlich weit kommen kann." © getty 11/19 L'Equipe (Frankreich): "Die Todesgruppe ist tot. Es hat kein Wunder gegeben im Fußballtempel. Zeit für die Hansi-Flick-Ära." © La Gazzetta dello Sport 12/19 La Gazzetta dello Sport (Italien): "Deutschland muss sich Sterling und Kane beugen. Deutschland fährt nach Hause und geht in den Urlaub. Das Aus im Achtelfinale beendet auch die Ära von Löw. Aus der Todesgruppe schafft es keiner ins Viertelfinale." © Corriere dello Sport 13/19 Corriere dello Sport (Italien): "Die Engländer gewinnen eine schöne und ausgeglichene Partie. Es entscheiden die Blitze der beiden Angreifer. Die Mannschaft von Löw ist zu ungenau im Angriff und wird von Müller ans Messer geliefert." © getty 14/19 As (Spanien): "Wembley tobt. Löw verabschiedet sich auf die denkbar schlechteste Weise. Auf diesem Niveau sind weder England, geschweige denn Deutschland, das nach Hause fuhr, bereit, diese Europameisterschaft zu gewinnen." © getty 15/19 Marca (Spanien): "Grealishs Zauber beendet Englands Trauma gegen Deutschland." © getty 16/19 Sport (Spanien): "Wembley beerdigt das deutsche Gespenst. England schließt die Akte der Komplexe und der frustrierten Hoffnungen. Müller vergeigt das Unentschieden. In Löw verabschiedet sich ein Gentleman des Weltfußballs." © getty 17/19 El Mundo Deportivo (Spanien): "England verschlingt Deutschland. England fällt das Urteil über die Ära von Joachim Löw in der Nationalmannschaft. Unfassbar wie Müller alleine auf das Tor den Ausgleich verpasst." © getty 18/19 NRC (Niederlande): "England rechnet endlich mit den 'bloody Germans' ab. In der Rezeption des Sieges über Deutschland saß der aufgebaute Frust einiger Jahrzehnte." © getty 19/19 Trouw (Niederlande): "England verjagt gegen Deutschland die Dämonen der Vergangenheit und qualifiziert sich für das EM-Viertelfinale. Die Engländer schlugen Quälgeist Deutschland, womit die Ära des deutschen Bundestrainers Löw beendet wurde. Erlösung."

DFB-Team: Erst Herzogenaurach, dann Urlaub

Am Mittwoch bietet sich den Spielern noch einmal die Möglichkeit, sich von Löw zu verabschieden. Die Mannschaft fliegt zurück nach Nürnberg und reist von dort ins benachbarte EM-Quartier nach Herzogenaurach, um ihre Sachen zu packen. Danach geht es in den Urlaub - auch für Löw. Gedanken über seine Zukunft hat er sich noch nicht gemacht.

"Nach 15 Jahren an der Spitze wird es mir guttun, mich von der Verantwortung zu lösen. Eine emotionale Pause ist wichtig für mich, ich war so lange beim DFB, da sieht man sich nicht sofort um nach etwas Neuem. Ich muss die Enttäuschung und die Leere, die kommt, auch zulassen", sagte der Weltmeister-Coach von 2014 und stellte klar, nicht in den Ruhestand gehen zu wollen: "Davon habe ich nie gesprochen. Es gibt mit Sicherheit neue Aufgaben, die für mich interessant sind."

