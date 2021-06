Belgien vs. Russland: EM 2021 Vorrundenspiel heute live im TV, Livestream und Liveticker

Bei der Europameisterschaft kommt es heute in der Gruppe B zum Duell zwischen Belgien und Russland. Wir verraten Euch, wo Ihr das Spiel live im TV, im Livestream und im Liveticker verfolgen könnt.

Mit dem Eröffnungsspiel zwischen Italien und der Türkei begann am gestrigen Freitag die Europameisterschaft. Am heutigen Samstag, 12. Juni, stehen die nächsten Vorrundenspiele auf dem Programm. Unter anderem kommt es im russischen St. Petersburg zum Duell zwischen Belgien und Russland. Das Spiel in der Gruppe B wird um 21 Uhr in der Gazprom Arena angepfiffen.

In diesem dürfen sich heute 34.000 Zuschauer die Partie live vor Ort ansehen. Diese werden vornehmlich das russische Team anfeuern. Gegen Belgien kann einer der Gastgeber der EM 2021 jede Unterstützung brauchen. Die "Roten Teufel" um ihre Stars Romelu Lukaku, Eden Hazard und Thibaut Courtois zählen zum engeren Favoritenkreis auf dem EM-Titel.

© getty Thibaut Courtois ist die Nummer eins im belgischen Tor.

Belgien vs. Russland: Vorrundenspiel bei der EM 2021 heute live im TV und Livestream

Das Vorrundenspiel zwischen Belgien und Russland ist heute unter anderem live im Free-TV zu sehen. Die beiden öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF haben sich die Übertragungsrechte an 41 der insgesamt 51 EM-Spiele gesichert.

Für die Übertragung von Belgien gegen Russland ist heute das ZDF verantwortlich. Die Übertragung beginnt um 20.15 Uhr mit der Vorberichterstattung aus dem Studio in Mainz. Durch diese werden Euch Moderator Jochen Breyer und Experte Christoph Kramer begleiten. Zusätzlicher Gast ist der ehemalige belgische Nationalspieler Marc Wilmots. Das Spiel werden dann Claudia Neumann und Ex-Nationalspielerin Ariane Hingst kommentieren.

Parallel zur Übertragung im TV bietet das ZDF auch einen kostenlosen Livestream an. Der Livestream ist über die Website sowie über Apps für Smartphone, Tablets und Smart-TVs zu erreichen.

Außerdem könnt Ihr Belgien gegen Russland heute auch bei MagentaTV live verfolgen. Der IPTV-Service der Telekom zeigt alle 51 EM-Spiele live im Pay-TV und im Livestream. Dafür fallen aber jeweils Kosten an.

Speziell zur EM gibt es ein spezielles Angebot. Wenn Ihr das Paket "MagentaTV Smart" bucht, sind die ersten drei Monate kostenlos. Danach werden zehn Euro monatlich bei einer Vertragslaufzeit von 24 Monaten fällig. Das Paket gibt es auch für Nicht-Kunden. Der Livestream ist über die MagentaTV App verfügbar.

Belgien vs. Russland: Vorrundenspiel bei der EM 2021 - Highlights bei DAZN

Der Streamingdienst DAZN zeigt bereits 60 Minuten nach dem Abpfiff die Highlights der Partie Belgien gegen Russland auf seiner Plattform. Das ist übrigens nach allen 51 EM-Spielen der Fall.

DAZN kostet noch 11,99 Euro monatlich im Monatsabo oder einmalig 119,99 Euro im Jahresabo. Den ersten Monat schenkt der Streamingdienst potentiellen Neukunden zum Testen. Ab dem 6. Juli ändern sich bei DAZN die Abo-Preise für Neukunden. Dies hängt auch mit dem noch umfangreicheren Programmangebot, vor allem im Fußball, in der kommenden Saison zusammen.

Belgien vs. Russland: Vorrundenspiel bei der EM 2021 im Liveticker

SPOX ist bei jeder Partie der EM 2021 mit einem ausführlichen Liveticker ganz nah dran am Geschehen.

Hier geht's zum Liveticker Belgien vs. Russland.

EM 2021: Die Gruppe B im Überblick

Neben der Belgien und Russland spielen in der Gruppe B Dänemark und Finnland.