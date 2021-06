Die EM 2021 steht vor der Tür und wird trotz Coronavirus-Pandemie in elf europäischen Städten ausgetragen. Doch sind auch überall Zuschauer zugelassen? SPOX klärt auf.

Elf europäische Städte werden Spiele der EM 2021 veranstalten. Aufgrund der Coronavirus-Pandemie war lange Zeit offen, ob in den jeweiligen Stadien auch Zuschauer zugelassen werden. Nun hat die UEFA für Klarheit gesorgt und mit Blick auf die örtlichen Gegebenheiten und die Corona-Lage Zuschauerkapazitäten bekannt gegeben.

EM 2021: Wie viele Zuschauer dürfen in die Stadien?

Bis Anfang Juni war es unklar, ob gerade in München Zuschauer in die Allianz Arena dürfen. Doch dann gab die örtliche Regierung grünes Licht - 14.000 Zuschauer werden bei den Spielen in der Heimstätte des FC Bayern München dabei sein dürfen.

Das entspricht im Übrigen 20 Prozent der Gesamtkapazität, da für die EM ursprünglich 70.000 Sitzplatze für die Allianz Arena vorgesehen waren.

© getty Die Puskas Arena in Budapest hat für die EM 2021 keine Zuschauer-Beschränkungen mehr. Sie darf zu 100 Prozent ausgelastet werden.

Das sind jedoch bei weitem nicht die meisten Zuschauer bei dieser EM. Speziell in Osteuropa geht man deutlich liberaler mit der Lage um. In Budapest etwa sind 68.000 Zuschauer zugelassen, was einer Kapazität von 100 Prozent entspricht. In St. Petersburg und Baku wiederum dürfen die Stadien zu je 50 Prozent gefüllt werden.

EM 2021: Die Zuschauerkapazitäten der Spielstätten im Überblick

Spielort Stadion Spiele Auslastung (Prozent) Geplante Zuschauerzahl London Wembley Stadion 3 GS, 2 AF, 2 HF, Finale 25 22.500 Rom Olympiastadion Rom 3 GS, 1 VF 25-33 18.000-23.760 Baku Nationalstadion Baku 3 GS, 1 VF 50 34.000 München Allianz Arena 3 GS, 1 VF 20 14.000 St. Petersburg Krestowski-Stadion 6 GS, 1 VF 50 34.500 Budapest Neues Nationalstadion 3 GS, 1 AF 100 56.000 Bukarest Arena Nationala 3 GS, 1 AF 20-25 13.750-18.150 Amsterdam Johan-Cruyff-Arena 3 GS, 1 AF 25-33 13.875-18.315 Glasgow Hampden Park 3 GS, 1 AF 25-33 13.000-17.160 Sevilla Olympiastadion Sevilla 3 GS, 1 AF 25-33 14.400-19.000 Kopenhagen Telia Parken 3 GS, 1 AF 25-33 9.500-12.540

In allen Stadien gelten natürlich weiterhin Maskenpflicht sowie teilweise negative Coronatests. Auch wird in vielen der Spielstätte weiterhin um die Einhaltung von Mindestabständen gebeten.

EM 2021: Die Gruppen im Überblick

Wie bei der vergangenen Europameisterschaft 2016 nehmen auch in diesem Jahr 24 Nationen teil. Das DFB-Team kämpft dabei in der Gruppe F gegen den amtierenden Weltmeister Frankreich, den amtierenden Europameister Portugal und Ungarn ums Weiterkommen.

Gruppe A Gruppe B Gruppe C Gruppe D Gruppe E Gruppe F Italien Belgien Österreich Kroatien Polen Frankreich Schweiz Dänemark Niederlande Tschechien Spanien Deutschland Türkei Finnland Ukraine England Schweden Portugal Wales Russland Nordmazedonien Schottland Slowakei Ungarn

EM-Stadien: So viele Fans sind jeweils erlaubt © getty 1/14 Die um ein Jahr verschobene EM steht kurz bevor, Deutschland bekommt es in der Gruppenphase mit Frankreich und Portugal zu tun. Immerhin spielt die DFB-Elf anfangs in München. Wo sonst noch gekickt wird und wie viele Zuschauer erlaubt sind, zeigt SPOX. © getty 2/14 Allianz Arena (München, geplante Auslastung: 14.000 Zuschauer = 20 Prozent) - EM-Spiele: 1 Viertelfinale, 3 Vorrundenspiele. © getty 3/14 Amsterdam Arena (Amsterdam/Niederlande, geplante Auslastung: 13.875-18.315 Zuschauer = 25-33 Prozent) - EM-Spiele: 1 Achtelfinale, 3 Vorrundenspiele. © getty 4/14 Arena Nationala (Bukarest/Rumänien, 13.750-18.150 Zuschauer = 25-33 Prozent) - EM-Spiele: 1 Achtelfinale, 3 Vorrundenspiele. © getty 5/14 Aviva Stadium (Dublin/Irland, Kapazität: 51.000 Zuschauer): Die vier in Dublin geplanten EM-Spiele werden nach St. Petersburg und London verlegt. © imago images 6/14 Estadio La Cartuja (Sevilla/Spanien, 14.400-19.000 Zuschauer = 25-33 Prozent) - EM-Spiele: 1 Achtelfinale, 3 Vorrundenspiele. © getty 7/14 Hampden Park (Glasgow/Schottland, 13.000-17.160 Zuschauer = 25-33 Prozent) - EM-Spiele: 1 Achtelfinale, 3 Vorrundenspiele. © getty 8/14 Stadio Olimpico (Rom/Italien, 18.000-23.760 Zuschauer = 25-33 Prozent) - EM-Spiele: 1 Viertelfinale, 3 Vorrundenspiele. © getty 9/14 Olympiastadion (Baku/Aserbaidschan, 34.000 Zuschauer = 50 Prozent) - EM-Spiele: 1 Viertelfinale, 3 Vorrundenspiele. © getty 10/14 Parken (Kopenhagen/Dänemark, 9.500-12.540 Zuschauer = 25-33 Prozent) - EM-Spiele: 1 Achtelfinale, 3 Vorrundenspiele. © getty 11/14 Puskas-Stadion (Budapest/Ungarn, 56.000 Zuschauer = 100 Prozent) - EM-Spiele: 1 Achtelfinale, 3 Vorrundenspiele. Die maximale Auslastung des Stadions soll mit strikten Einlassbeschränkungen sichergestellt werden. © getty 12/14 San Mames (Bilbao/Spanien, Kapazität: 53.000 Zuschauer): Die vier in Bilbao geplanten Partien werden nach Sevilla verlegt. © getty 13/14 Wembley (London/England: 22.500 Zuschauer = 25 Prozent) - EM-Spiele: 3 Gruppenspiele, 1 Achtelfinale, 2 Halbfinals, Finale: Für die 3 Gruppenspiele und das Achtelfinale wurde eine Auslastung von mindestens 25 Prozent bestätigt. © getty 14/14 Zenit-Arena (St. Petersburg/Russland, 34.500 Zuschauer = 50 Prozent) - EM-Spiele: 3 Gruppenspiele, 1 Viertelfinale, 3 Vorrundenspiele.

