Wo findet die EM 2021 statt? Gastgeber, Datum, Stadien der Europameisterschaft

Die Europameisterschaft 2021 findet erstmals in keinem konkreten Gastgeberland statt. Das kommende EM-Turnier wird anlässlich des 60-jährigen Turnierbestehens einmalig in elf Städten in verschiedenen Ländern ausgetragen. SPOX gibt euch die wichtigsten Informationen zur EM 2021.

Durch die hohe Zahl der Ausrichterländer war für dieses Turnier kein Gastgeber automatisch qualifiziert. Bis auf Aserbaidschan und Rumänien haben sich auch alle Gastgeberländer für das Endturnier qualifiziert.

EM 2021: Wann und wo findet die Europameisterschaft statt?

Die Europameisterschaft 2020 findet vom 11. Juni bis 11. Juli 2021 statt und wird einmalig in elf Städten aus elf verschiedenen Ländern ausgetragen. Dabei handelt es sich um Baku in Aserbaidschan, Rom in Italien, St. Petersburg in Russland, Glasgow in Schottland, Bilbao in Spanien, Amsterdam in den Niederlanden, Bukarest in Rumänien, Budapest in Ungarn, Kopenhagen in Dänemark und London in England.

EM 2021: Die Gastgeberstädte und die Stadien

Ursprünglich sollte die EM in 13 Städten ausgetragen werden, die Spielorte in Brüssel sowie in Dublin wurden aber kurzfristig gestrichen, die zugeteilten Spiele wurden nach London verlegt. Jedes Stadion wird mindestens drei Gruppenspiele sowie ein Achtelfinal- oder Viertelfinalspiel ausrichten.

Land Stadt Stadion Sitzplätze Deutschland München Fußball Arena München 69.344 Aserbaidschan Baku Nationalstadion 69.870 Italien Rom Olympiastadion 72.698 Russland St. Petersburg Krestowski-Stadion 69.501 Schottland Glasgow Hampden Park 52.500 Spanien Bilbao San Mames 50.000 Niederlande Amsterdam Johan-Cruyff-Arena 52.950 Rumänien Bukarest Arena Nationala 55.600 Ungarn Budapest Neues Nationalstadion 65.000 Dänemark Kopenhagen Parken 38.076 England London Wembley-Stadion 90.000

EM 2021: Wo finden Finale und Eröffnungsspiel statt?

Das Endspiel der Europameisterschaft findet ebenso wie beide Halbfinalpartien im Londoner Wembley-Stadion statt. Das Eröffnungsspiel wird dagegen im italienischen Rom ausgetragen.

EM-Stadien: So viele Fans sind jeweils erlaubt © getty 1/14 Die um ein Jahr verschobene EM steht kurz bevor, Deutschland bekommt es in der Gruppenphase mit Frankreich und Portugal zu tun. Immerhin spielt die DFB-Elf anfangs in München. Wo sonst noch gekickt wird und wie viele Zuschauer erlaubt sind, zeigt SPOX. © getty 2/14 Allianz Arena (München, geplante Auslastung: 14.000 Zuschauer = 20 Prozent) - EM-Spiele: 1 Viertelfinale, 3 Vorrundenspiele. © getty 3/14 Amsterdam Arena (Amsterdam/Niederlande, geplante Auslastung: 13.875-18.315 Zuschauer = 25-33 Prozent) - EM-Spiele: 1 Achtelfinale, 3 Vorrundenspiele. © getty 4/14 Arena Nationala (Bukarest/Rumänien, 13.750-18.150 Zuschauer = 25-33 Prozent) - EM-Spiele: 1 Achtelfinale, 3 Vorrundenspiele. © getty 5/14 Aviva Stadium (Dublin/Irland, Kapazität: 51.000 Zuschauer): Die vier in Dublin geplanten EM-Spiele werden nach St. Petersburg und London verlegt. © imago images 6/14 Estadio La Cartuja (Sevilla/Spanien, 14.400-19.000 Zuschauer = 25-33 Prozent) - EM-Spiele: 1 Achtelfinale, 3 Vorrundenspiele. © getty 7/14 Hampden Park (Glasgow/Schottland, 13.000-17.160 Zuschauer = 25-33 Prozent) - EM-Spiele: 1 Achtelfinale, 3 Vorrundenspiele. © getty 8/14 Stadio Olimpico (Rom/Italien, 18.000-23.760 Zuschauer = 25-33 Prozent) - EM-Spiele: 1 Viertelfinale, 3 Vorrundenspiele. © getty 9/14 Olympiastadion (Baku/Aserbaidschan, 34.000 Zuschauer = 50 Prozent) - EM-Spiele: 1 Viertelfinale, 3 Vorrundenspiele. © getty 10/14 Parken (Kopenhagen/Dänemark, 9.500-12.540 Zuschauer = 25-33 Prozent) - EM-Spiele: 1 Achtelfinale, 3 Vorrundenspiele. © getty 11/14 Puskas-Stadion (Budapest/Ungarn, 56.000 Zuschauer = 100 Prozent) - EM-Spiele: 1 Achtelfinale, 3 Vorrundenspiele. Die maximale Auslastung des Stadions soll mit strikten Einlassbeschränkungen sichergestellt werden. © getty 12/14 San Mames (Bilbao/Spanien, Kapazität: 53.000 Zuschauer): Die vier in Bilbao geplanten Partien werden nach Sevilla verlegt. © getty 13/14 Wembley (London/England: 22.500 Zuschauer = 25 Prozent) - EM-Spiele: 3 Gruppenspiele, 1 Achtelfinale, 2 Halbfinals, Finale: Für die 3 Gruppenspiele und das Achtelfinale wurde eine Auslastung von mindestens 25 Prozent bestätigt. © getty 14/14 Zenit-Arena (St. Petersburg/Russland, 34.500 Zuschauer = 50 Prozent) - EM-Spiele: 3 Gruppenspiele, 1 Viertelfinale, 3 Vorrundenspiele.

EM 2021: München als Spielort der Europameisterschaft

Bei der Bewerbung des DFB für einen Spielort bei der Europameisterschaft 2021 entschied sich das Präsidium für München und gegen Berlin als mögliche Austragungsstätte. Letztlich erhielt das Stadion den Zuschlag für drei Vorrundenpartien und ein Viertelfinale.

EM 2021: Die Spiele in München

Runde Datum Begegnung Gruppenphase 15. Juni 2021 Deutschland vs. Frankreich Gruppenphase 19. Juni 2021 Portugal vs. Deutschland Gruppenphase 23. Juni 2021 Ungarn vs. Deutschland Viertelfinale 2. Juli 2020 steht noch nicht fest

EM 2021: Arena in München für Europameisterschaft umbenannt

Die Allianz Arena, Heimspielstätte des FC Bayern München, muss im Zuge der Austragung von vier Spielen bei der anstehenden Europameisterschaft (11. Juni bis 11. Juli) umbenannt werden.

Für den Zeitraum der EM trägt das Stadion den Namen "Fußball Arena München". Das Allianz-Logo, das für gewöhnlich an der Außenfassade der Arena prangt, wurde bereits abmontiert. Der Hintergrund: Laut UEFA-Regularien dürfen keine Sponsorennamen an den Heimspielstätten zu sehen sein.

© getty Die Allianz Arena, Heimspielstätte des FC Bayern München, muss im Zuge der Austragung von vier Spielen bei der anstehenden Europameisterschaft (11. Juni bis 11. Juli) umbennant werden.

Modus der Europameisterschaft 2020

Der Modus hat sich im Vergleich zu der Europameisterschaft 2016 nicht verändert. Es wird erneut sechs Gruppen geben, aus denen der Gruppenerste und der Gruppenzweite das Achtelfinale ebenso erreichen wie die vier besten Gruppendritten.

EM 2021: Spielplan, Begegnungen, Ergebnisse der Gruppenphase