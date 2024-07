© getty

EM 2024, Viertelfinale: Wo läuft die Fußball Europameisterschaft in Deutschland heute live im Free-TV und Livestream?

Heute werden die beiden Viertelfinalspiele jeweils von zwei Anbietern live im TV und im Livestream gezeigt.

Deutschland vs. Spanien läuft in der ARD live im Free-TV und zudem kostenlos im Livestream (ARD-Mediathek, sportschau.de). Das ZDF überträgt später Portugal vs. Frankreich live im Free-TV und im kostenlosen Livestream (ZDF-Mediathek, zdf.de).

Beide Spiele werden zudem live und in voller Länge von MagentaTV im Pay-Tv und im kostenpflichtigen Livestream übertragen.