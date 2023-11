21 der 24 Tickets für die Europameisterschaft 2024 in Deutschland (14. Juni bis 14. Juli) sind vergeben. Die letzten drei freien Plätze werden zwar erst im kommenden März in Play-offs ausgespielt, die Töpfe für die Auslosung der sechs Vorrundengruppen a vier Mannschaften am 2. Dezember in Hamburg stehen aber nun fest. SPOX gibt einen Überblick.

Die Qualifikation für die Europameisterschaft in Deutschland im kommenden Jahr ist beendet.

SPOX zeigt im Folgenden, wie die Lostöpfe verteilt sind.

EM 2024, Zeitplan und Termine: Ein Überblick

Datum Event Dezember 2023 Auslosung der EM-Gruppenphase in der Elbphilarmonie in Hamburg März 2024 Play-Off-Spiele zur EM 2024 Freitag, 14. Juni 2024, 21:00 Uhr Eröffnungsspiel der EM 2024 in München Mittwoch, 19. Juni 2024 Zweites Gruppenspiel der DFB-Elf in Stuttgart Sonntag, 23. Juni 2024 Drittes Gruppenspiel der DFB-Elf in Frankfurt Samstag, 29. Juni 2024 Beginn der Finalrunde in Dortmund Sonntag, 14. Juli 2024, 21:00 Uhr Finale der EM 2024 in Berlin

EM 2024, Lostöpfe: So werden die Teams für die Auslosung bei der Europameisterschaft in Deutschland verteilt

Die drei Teams, die es über die Playoffs in die Gruppenphase der EM schaffen, finden sich in Lostopf vier wieder.

Deutschland ist als Gastegeber neben den Topnationen in Topf eins gesetzt.

Lostopf 1: Deutschland (Gastgeber), Portugal, Frankreich, Spanien, Belgien, England

Deutschland (Gastgeber), Portugal, Frankreich, Spanien, Belgien, England Lostopf 2: Ungarn, Türkei, Dänemark, Albanien, Rumänien, Österreich

Ungarn, Türkei, Dänemark, Albanien, Rumänien, Österreich Lostopf 3: Niederlande, Schottland, Kroatien, Slowenien, Slowakei, Tschechien

Niederlande, Schottland, Kroatien, Slowenien, Slowakei, Tschechien Lostopf 4: Italien (Titelverteidiger), Serbien, Schweiz, Sieger Play-off A, Sieger Play-off B, Sieger Play-off C

EM 2024, Playoffs: Diese Teams können sich noch qualifizieren

Weg A: Polen, Wales, Estland

Polen, Wales, Estland Weg A oder B: Finnland, Ukraine, Island

Finnland, Ukraine, Island Weg C: Israel, Bonien-Herzegowina

Israel, Bonien-Herzegowina Weg D: Georgien, Griechenland, Kasachstan, Luxemburg

EM 2024: Stadien und Spielorte der Europameisterschaft