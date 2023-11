EM Qualifikation, Playoffs für Europameisterschaft in Deutschland: Termin, Datum, Teams, Nationen, Modus, Übertragung im Free-TV und Livestream

Die Qualifikation für die Europameisterschaft 2024 in Deutschland geht in die finale Phase. Direkt qualifizieren sich 20 Teams plus der Gastgeber für das Turnier, die restlichen drei Mannschaften werden in anschließenden Playoffs ermittelt. SPOX zeigt Euch, wie der Modus funktioniert, welche Nationen dabei sind und wo Ihr den Spaß live im TV und Livestream verfolgen könnt.

DIE SPIELE DER EM-QUALIFIKATION LIVE AUF DAZN: JETZT ANMELDEN!

EM Qualifikation, Playoffs für Europameisterschaft in Deutschland: Termin und Datum

Ausgespielt wird das Playoff-Turnier für die drei verbleibenden Qualifikationsplätze zur Weltmeisterschaft 2024 in Deutschland erst wenige Monate vor dem tatsächlichen Beginn der EM. Zwischen dem 21. März 2024 und dem 26. März 2024 werden besagte drei Mannschaften ermittelt.

Die Auslosung zum Playoff-Turnier wird am 23. November 2023 stattfinden.

EM Qualifikation, Playoffs für Europameisterschaft in Deutschland: Teams, Nationen und Modus

Die Ergebnisse beziehungsweise das Abschneiden in den Qualifikationsgruppen haben auf die Playoffs keinerlei Auswirkungen. Stattdessen wird allein die Performance in der Nations League dafür ausschlaggebend sein, wer beim Turnier überhaupt mitspielen darf.

Die drei Ligen A, B und C der Nations League bilden jeweils eines der Playoff-Turniere, bei denen jeweils vier Teams mitspielen. Vorrang haben immer die Teams, die in der Nations League Gruppensieger geworden sind. Wenn die Gruppensieger einen Playoff-Platz brauchen, weil sie es in der Qualifikation nicht geschafft haben, spielen sie mit.

EM Qualifikation, Playoffs für Europameisterschaft in Deutschland: Playoff-Turnier C

Georgien, Griechenland, Türkei und Kasachstan sind die vier Gruppensieger der Liga C in der Nations League, sie haben Anspruch auf einen Platz in den Playoffs. Die Türkei ist jedoch bereits über die reguläre Qualifikation sicher bei der EURO 2024 dabei und braucht den Platz nicht. Luxemburg würde stattdessen nachrücken. Kasachstan kann es ebenfalls noch über die Qualifikation schaffen, dann würde Aserbaidschan in die Playoffs nachrücken.

Platz Team 1 Georgien* 2 Griechenland* 3 Türkei* 4 Kasachstan* 5 Luxemburg 6 Aserbaidschan 7 Kosovo 8 Bulgarien 9 Färöer 10 Nordmazedonien 11 Slowakei 12 Nordirland 13 Zypern 14 Belarus 15 Litauen 16 Gibraltar

*Nations-League-Gruppensieger

EM Qualifikation, Playoffs für Europameisterschaft in Deutschland: Playoff-Turnier B

Im Playoff-Turnier B haben Israel und Bosnien-Herzegowina ihre Playoff-Plätze sicher, da sie es in der Qualifikation nicht zur EURO 2024 geschafft haben. Serbien und Schottland brauchen ihre Plätze dagegen nicht, da sie über die Qualifikationsgruppen den Sprung zur EM geschafft haben. Finnland und Ukraine wären die beiden Nachrücker. Die Osteuropäer können jedoch auch noch die direkte Quali packen. Island wäre in Turnier B der erste Nachrücker.

Platz Team 1 Israel* 2 Bosnien-Herzegowina* 3 Serbien* 4 Schottland* 5 Finnland 6 Ukraine 7 Island 8 Norwegen 9 Slowenien 10 Irland 11 Albanien 12 Montenegro 13 Rumänien 14 Schweden 15 Armenien 16 Russland**

*Nations-League-Gruppensieger

EM Qualifikation, Playoffs für Europameisterschaft in Deutschland: Playoff-Turnier A

Im Playoff-Turnier A haben zwei der drei Nations-League-Gruppensieger (Spanien und die Niederlande) keinen Bedarf an einen Playoff-Platz. Bei Kroatien entscheidet sich am letzten Spieltag im Fernduell gegen Wales, ob man sich direkt qualifiziert, oder den Playoff-Platz braucht. Erster Nachrücker bei einer kroatischen Qualifikation wäre dann Tschechien (das sich aber ebenfalls noch direkt qualifizieren kann) oder Wales. Auch Italien könnte noch auf einen Platz angewiesen sein - je nachdem ob man das Duell gegen die Ukraine für sich entscheidet oder nicht.

Zudem greift hier eine Ausnahme: Die Liga D hat kein Playoff-Turnier. Um den Teams aber einen Zugang zu ermöglichen, geht der erste freie Platz im Playoff-Turnier A an das beste Team der Liga D - und das ist Estland. Alle weiteren freien Plätze werden zunächst in Liga A verteilt. Polen spielt auf jeden Fall Playoffs, Wales (sollte sich Tschechien direkt qualifizieren) ebenfalls.

Ein denkbarer Fall ist, dass es in Liga A auch unter Hinzunahme von Estland nicht genügend Teams für das Turnier gibt, weil zu viele schon direkt qualifiziert sind. Dann kämen Nachrücker aus Liga B zum Zuge, die noch nicht im B-Turnier berücksichtigt worden sind. Aktuell wäre das der Fall, wenn beispielsweise Italien noch die direkte Qualifikation gelingt. Dann würde Island nachrücken, die Nordeuropäer wären aber auch bei einem ukrainischen Erfolg dabei, da man dann über direktem Weg in Turnier B nachrückt.

Platz Team 1 Spanien* 2 Kroatien* 3 Italien* 4 Niederlande* 5 Dänemark 6 Portugal 7 Belgien 8 Ungarn 9 Schweiz 10 Deutschland 11 Polen 12 Frankreich 13 Österreich 14 Tschechien 15 England 16 Wales Liga-D-Team Estland

*Nations-League-Gruppensieger

Es gibt in den drei Turnieren jeweils ein Halbfinale und ein Endspiel. Dabei gibt es immer nur eine Partie ohne Rückspiel.

© getty

EM Qualifikation, Playoffs für Europameisterschaft in Deutschland: Die Übertragung im Free-TV und Livestream

Wie schon die EM-Qualifikation werden auch die Playoffs um die letzten drei Plätze zur WM live bei DAZN übertragen.

Zwar findet Ihr bei DAZN alle Qualispiele, allerdings sind diese nur gegen Kosten empfangbar. Von den drei Abo-Paketen müsst Ihr mindestens zu DAZN Super Sports greifen, was 19,99 Euro monatlich im Jahresabo bzw. 24,99 Euro monatlich im Monatsabo kostet.

EM Qualifikation, Playoffs für Europameisterschaft in Deutschland: Die Gruppen und Tabellen im Überblick

EM 2024: Diese Teams sind bereits für die Europameisterschaft in Deutschland qualifiziert - Gruppe A

Schottland ist die große Überraschung der Gruppe A. Die Briten sind genau wie Tabellenführer Spanien bereits für das Turnier in Deutschland qualifiziert.

Gruppe A: Spanien, Schottland, Norwegen, Georgien, Zypern

# Mannschaft Sp. S U N Tore Diff. Pkt. 1 Spanien 8 7 0 1 25:5 20 21 2 Schottland 8 5 2 1 17:8 9 17 3 Norwegen 8 3 2 3 14:12 2 11 4 Georgien 8 2 2 4 12:18 -6 8 5 Zypern 8 0 0 8 3:28 -25 0

EM 2024: Diese Teams sind bereits für die Europameisterschaft in Deutschland qualifiziert - Gruppe B

In Gruppe B hat Frankreich das Ticket für die EM gelöst. Dahinter ist auch die Niederlande sicher qualifiziert.

Gruppe B: Niederlande, Frankreich, Irland, Griechenland, Gibraltar

# Mannschaft Sp. S U N Tore Diff. Pkt. 1 Frankreich 7 7 0 0 27:1 26 21 2 Niederlande 7 5 0 2 11:7 4 15 3 Griechenland 7 4 0 3 12:6 6 12 4 Irland 8 2 0 6 9:10 -1 6 5 Gibraltar 7 0 0 7 0:35 -35 0

EM 2024: Diese Teams sind bereits für die Europameisterschaft in Deutschland qualifiziert - Gruppe C

Während England sich bislang kaum Blöße gegeben hat und sicher qualifiziert ist, muss Italien wieder um die Qualifikation zittern.

Am 20. November kommt es zum entscheidenden Spiel um die EM-Qualifikation zwischen der Ukraine und Italien. Dem Titelverteidiger reicht jedoch ein Unentschieden.

Gruppe C: Italien, England, Ukraine, Nordmazedonien, Malta

# Mannschaft Sp. S U N Tore Diff. Pkt. 1 England 7 6 1 0 21:3 18 19 2 Italien 7 4 1 2 16:9 7 13 3 Ukraine 7 4 1 2 11:8 3 13 4 Nordmazedonien 7 2 1 4 9:19 -10 7 5 Malta 8 0 0 8 2:20 -18 0

2024: Diese Teams sind bereits für die Europameisterschaft in Deutschland qualifiziert - Gruppe D

In Gruppe D geht es eng zu: Die Türkei ist sicher bei der EM dabei, dahinter kämpfen Kroatien und Wales um den zweiten Qualifikations-Platz.

Gruppe D: Kroatien, Wales, Armenien, Türkei, Lettland

# Mannschaft Sp. S U N Tore Diff. Pkt. 1 Türkei 7 5 1 1 13:6 7 16 2 Kroatien 7 4 1 2 12:4 8 13 3 Wales 7 3 2 2 9:9 0 11 4 Armenien 7 2 2 3 9:10 -1 8 5 Lettland 8 1 0 7 5:19 -14 3

EM 2024: Diese Teams sind bereits für die Europameisterschaft in Deutschland qualifiziert - Gruppe E

Albanien hat das Ticket vorzeitig sicher. Polen muss auf die Playoffs hoffen, Tschechien spielt gegen Moldau noch das direkte Duell um Rang zwei aus.

Gruppe E: Polen, Tschechien, Albanien, Färöer, Moldau

# Mannschaft Sp. S U N Tore Diff. Pkt. 1 Albanien 7 4 2 1 12:4 8 14 2 Tschechien 7 3 3 1 9:6 3 12 3 Polen 8 3 2 3 10:10 0 11 4 Moldau 7 2 4 1 7:7 0 10 5 Färöer 7 0 1 6 2:13 -11 1

EM 2024: Diese Teams sind bereits für die Europameisterschaft in Deutschland qualifiziert - Gruppe F

Sowohl Belgien als auch Österreich haben sich bereits für die Endrunde qualifiziert. Schweden verpasst die EM hingegen sicher.

Gruppe F: Belgien, Österreich, Schweden, Aserbaidschan, Estland

# Mannschaft Sp. S U N Tore Diff. Pkt. 1 Belgien 8 6 2 0 22:4 18 20 2 Österreich 8 6 1 1 17:7 10 19 3 Schweden 8 3 1 4 14:12 2 10 4 Aserbaidschan 8 2 1 5 7:17 -10 7 5 Estland 8 0 1 7 2:22 -20 1

EM 2024: Diese Teams sind bereits für die Europameisterschaft in Deutschland qualifiziert - Gruppe G

Ungarn ist sicher dabei, Serbien setzte sich ebenfalls im Kampf um Platz zwei gegen Montenegro durch. Bulgarien und Litauen liegen abgeschlagen dahinter.

Gruppe G: Ungarn, Serbien, Montenegro, Bulgarien, Litauen

# Mannschaft Sp. S U N Tore Diff. Pkt. 1 Ungarn 8 5 3 0 16:7 9 18 2 Serbien 8 4 2 2 15:9 6 14 3 Montenegro 8 3 2 3 9:11 -2 11 4 Litauen 8 1 3 4 8:14 -6 6 5 Bulgarien 8 0 4 4 7:14 -7 4

EM 2024: Diese Teams sind bereits für die Europameisterschaft in Deutschland qualifiziert - Gruppe H

In der ersten von insgesamt drei Sechsergruppen geht es noch eng zu. Dänemark ist sicher qualifiziert, dahinter kommt es am letzten Spieltag zum direkten Duell zwischen Slowenien und Kasachstan.

Gruppe H: Dänemark, Finnland, Schweden, Slowenien, Kasachstan, Nordirland, San Marino

# Mannschaft Sp. S U N Tore Diff. Pkt. 1 Dänemark 9 7 1 1 19:8 11 22 2 Slowenien 9 6 1 2 18:8 10 19 3 Kasachstan 9 6 0 3 15:10 5 18 4 Finnland 9 5 0 4 16:9 7 15 5 Nordirland 9 2 0 7 7:13 -6 6 6 San Marino 9 0 0 9 2:29 -27 0

EM 2024: Diese Teams sind bereits für die Europameisterschaft in Deutschland qualifiziert - Gruppe I

In Gruppe I ist schon alles klar. Rumänien und die Schweiz sind beide für die EURO 2024 qualifiziert.

Gruppe I: Schweiz, Israel, Rumänien, Kosovo, Belarus, Andorra

# Mannschaft Sp. S U N Tore Diff. Pkt. 1 Rumänien 9 5 4 0 15:5 10 19 2 Schweiz 9 4 5 0 22:10 12 17 3 Israel 9 3 3 3 9:11 -2 12 4 Kosovo 9 2 5 2 10:9 1 11 5 Belarus 9 2 3 4 8:14 -6 9 6 Andorra 9 0 2 7 3:18 -15 2

EM 2024: Diese Teams sind bereits für die Europameisterschaft in Deutschland qualifiziert - Gruppe J

Die Portugiesen werden an der EM in Deutschland teilnehmen. Cristiano Ronaldo und Co. gewannen jedes Spiel. Auch die Slowakei ist dabei.

Gruppe J: Portugal, Bosnien-Herzegowina, Island, Luxemburg, Slowakei, Liechtenstein