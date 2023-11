EM 2024 in Deutschland, Auslosung der Gruppen: Termin, Ort, Zeitplan, Teams, Nationen, Modus, Übertragung der Ziehung im TV und Livestream

Schon sehr bald werden die Gruppen für die anstehende EM 2024 in Deutschland ausgelost. Fragen zu Termin, Ort, Zeitplan, Teams, Nationen, Modus, Übertragung der Ziehung im TV und Livestream? Hier bekommt Ihr Antworten.

Ein gutes halbes Jahr noch bis zur EURO 2024, aber nur noch wenige Wochen, bis die Auslosung der Gruppen steigt. Hier bekommt Ihr die wichtigsten Infos zur Ziehung.

EM 2024 in Deutschland, Auslosung der Gruppen: Termin, Ort, Zeitplan

Schon im Dezember wird sich zeigen, auf welche Gegner Deutschland in der Vorrunde der Heim-EM treffen wird und wie die anderen Gruppen aussehen werden. Am Samstag, dem 2. Dezember 2023, werden die Kügelchen gezogen, genauer gesagt um 17.45 Uhr in der Elbphilharmonie in Hamburg.

EM 2024 in Deutschland, Auslosung der Gruppen: Teams, Nationen

Insgesamt 24 Nationen werden bei der EURO antreten. Das DFB-Team ist als Gastgeber bereits sicher dabei, viele weitere Entscheidungen stehen allerdings noch aus - die EM-Quali, über die 20 Teams ihr Ticket lösen, endet nämlich erst am 21. November. Die verbliebenen drei Plätze werden in den Nations-League-Playoffs erst nach der Auslosung ausgemacht.

Wenn Ihr Euch einen Überblick der vorzeitig qualifizierten Teams verschaffen möchtet, könnt Ihr das bei uns tun. In diesem Artikel halten wir Euch immer auf dem aktuellen Stand.

© getty Die Auslosung für die EM 2024 findet im Dezember statt.

EM 2024 in Deutschland, Auslosung der Gruppen: Modus

Alle qualifizierten Nationen sowie die drei Platzhalter für die Nations-League-Playoffs werden - je nach Abschneiden in der Quali - auf vier Lostöpfe aufgeteilt. Für jede EM-Gruppe wird ein Team aus jedem Topf gezogen, Deutschland bereits fest Gruppe A zugeordnet.

Deutschland sowie die fünf besten Mannschaften aus der EM-Quali sind in Topf 1, danach werden die restlichen Teams nach absteigender Bilanz in die Töpfe 3-4 eingeordnet. Die drei Länder, die sich erst später über die Playoffs qualifizieren werden, landen automatisch in Topf 4.

Nach diesen Kriterien wird die Zuordnung vorgenommen:

Endplatzierung in der Qualifikation

Erreichte Punkte in der Qualifikation

Tordifferenz in der Qualifikation

Erzielte Tore in der Qualifikation

Erzielte Auswärtstore in der Qualifikation

Anzahl der Siege in der Qualifikation

Geringere Zahl von Strafpunkten in der Qualifikation

Position der UEFA Nations League

EM 2024 in Deutschland, Auslosung der Gruppen: Übertragung im TV und Livestream

Jetzt bleibt im Grunde nur noch zu klären, wo Ihr den Spaß im TV und Livestream verfolgen könnt. Und die Antwort lautet: auf vielen Wegen. Im TV sind gleich fünf Sender zuständig: ARD, ZDF, RTL, Sky und MagentaTV werden die Auslosung allesamt übertragen.

Wie man es gewohnt ist, haben all diese Sender auch Onlineangebote. Das sind die ARD-Mediathek, ZDF-Mediathek, RTL+ (kostenpflichtig), SkyGo/WOW (kostenpflichtig) und MagentaSport. Auch die UEFA selbst geht live, und zwar auf uefa.com.

