Am 14. Juni 2024 beginnt die Europameisterschaft in Deutschland. SPOX zeigt, welche Nationen sich bereits für die Endrunde qualifiziert haben.

Die Qualifikation für die Europameisterschaft 2024 ist bereits im vollen Gange. Doch welche Teams haben sich für die Endrunde qualifiziert?

EM 2024, Zeitplan: Die wichtigsten Termine

Datum Event 12. bis 14. Oktober 2023 7. Spieltag der EM-Qualifikation 15. bis 17. Oktober 2023 8. Spieltag der EM-Qualifikation 16. bis 18. November 2023 9. Spieltag der EM-Qualifikation 19. bis 21. November 2023 10. Spieltag der EM-Qualifikation Dezember 2023 Auslosung der EM-Gruppenphase in der Elbphilarmonie in Hamburg März 2024 Play-Off-Spiele zur EM 2024 Freitag, 14. Juni 2024, 21:00 Uhr Eröffnungsspiel der EM 2024 in München Mittwoch, 19. Juni 2024 Zweites Gruppenspiel der DFB-Elf in Stuttgart Sonntag, 23. Juni 2024 Drittes Gruppenspiel der DFB-Elf in Frankfurt Samstag, 29. Juni 2024 Beginn der Finalrunde in Dortmund Sonntag, 14. Juli 2024, 21:00 Uhr Finale der EM 2024 in Berlin

© getty Das Finale der Europameisterschaft 2024 wird im Berliner Olympiastadion stattfinden.

EM 2024: Diese Teams sind bereits für die Europameisterschaft in Deutschland qualifiziert

Klar ist, dass Deutschland das Ticket für die EM im eigenen Land sicher hat. In der Qualifikation sichern sich in zehn Gruppen die jeweils Ersten und Zweiten ebenfalls ein Ticket für die Europameisterschaft.

Die restlichen drei der insgesamt 24 Teilnehmer werden in Playoff-Spielen ermittelt. Diese finden im März 2024 statt. Einige Nationen haben schon einen Platz in den Playoffs sicher, sollte es über den direkten Weg in der Qualifikation nicht klappen.

Denn die zwölf Gruppensieger aus den Ligen A, B und C der Nations League haben sich eine kleine Absicherung erspielt. Sind diese schon qualifiziert, gibt es ein Nachrückverfahren.

Mindestens in den Playoffs sind deshalb: Bosnien und Herzegowina, Kroatien, Georgien, Griechenland, Israel, Italien, Kasachstan, Niederlande, Schottland, Serbien, Spanien sowie die Türkei.

Am 7. und 8. Spieltag der EM-Qualifikation könnten bereits erste Entscheidungen fallen, aktuell (Stand: 13. Oktober) hat sich abseits von Deutschland aber noch keine Nation für die Endrunde qualifiziert.

EM 2024: Diese Teams sind bereits für die Europameisterschaft in Deutschland qualifiziert - Gruppe A

Schottland ist die große Überraschung der Gruppe A. Sie führen die Tabelle mit einem Spiel mehr als der Gruppenzweite aus Spanien an. Norwegen droht derweil leer auszugehen.

Gruppe A: Spanien, Schottland, Norwegen, Georgien, Zypern

Platz Mannschaft Spiele Tore Punkte 1 Schottland 6 12:3 15 2 Spanien 5 18:3 12 3 Norwegen 6 11:8 10 4 Georgien 5 5:13 4 5 Zypern 6 2:21 0

EM 2024: Diese Teams sind bereits für die Europameisterschaft in Deutschland qualifiziert - Gruppe B

In Gruppe B ist Frankreich auf dem besten Weg, das Ticket für die EM zu lösen. Dahinter liefern sich Griechenland und die Niederlande ein Kopf-an-Kopf-Rennen.

Vorentscheidend dürfte das Duell zwischen Frankreich und Niederlande am 13. Oktober sein.

Gruppe B: Niederlande, Frankreich, Irland, Griechenland, Gibraltar

Platz Mannschaft Spiele Tore Punkte 1 Frankreich 5 11:0 15 2 Griechenland 5 10:5 9 3 Niederlande 4 8:5 9 4 Irland 5 5:7 3 5 Gibraltar 5 0:17 0

EM 2024: Diese Teams sind bereits für die Europameisterschaft in Deutschland qualifiziert - Gruppe C

Während England sich bislang kaum Blöße gegeben hat, muss Italien wieder um die Qualifikation zittern. Die Ukraine liegt punktgleich auf Platz drei.

Am 17. Oktober kommt es zum Topspiel zwischen England und Italien.

Gruppe C: Italien, England, Ukraine, Nordmazedonien, Malta

Platz Mannschaft Spiele Tore Punkte 1 England 5 16:2 13 2 Italien 4 6:4 7 3 Ukraine 5 6:7 7 4 Nordmazedonien 5 7:12 7 5 Malta 5 1:11 0

EM 2024: Diese Teams sind bereits für die Europameisterschaft in Deutschland qualifiziert - Gruppe D

In Gruppe D deutet alles daraufhin, dass die Türkei und Kroatien am Ende das Rennen machen.

Gruppe D: Kroatien, Wales, Armenien, Türkei, Lettland

Platz Mannschaft Sp. Tore Punkte 1 Türkei 6 9:6 13 2 Kroatien 5 9:2 10 3 Armenien 6 8:9 7 4 Wales 5 6:7 7 5 Lettland 6 5:13 3

EM 2024: Diese Teams sind bereits für die Europameisterschaft in Deutschland qualifiziert - Gruppe E

Albanien führt die Tabelle etwas überraschend vor Polen, Tschechien und Moldau an. Sie alle haben vier bzw. fünf Punkte weniger auf dem Konto.

Gruppe E: Polen, Tschechien, Albanien, Färöer, Moldau

Platz Mannschaft Spiele Tore Punkte 1 Albanien 6 11:3 13 2 Polen 6 8:8 9 3 Tschechien 5 7:5 8 4 Moldau 5 5:5 8 5 Färöer 6 2:12 1

EM 2024: Diese Teams sind bereits für die Europameisterschaft in Deutschland qualifiziert - Gruppe F

Es sieht so aus, dass die Nachbarn aus Österreich sich für das Turnier in Deutschland qualifizieren. Gemeinsam mit Belgien führt der ÖFB die Tabelle der Gruppe F klar an. Schweden bräuchte schon einen außerordentlichen Lauf, um das Ticket noch auf dem direkten Weg zu lösen.

Gruppe F: Belgien, Österreich, Schweden, Aserbaidschan, Estland

Platz Mannschaft Spiele Tore Punkte 1 Belgien 5 13:1 13 2 Österreich 5 12:4 13 3 Schweden 5 11:8 6 4 Aserbaidschan 4 2:11 1 5 Estland 5 2:16 1

EM 2024: Diese Teams sind bereits für die Europameisterschaft in Deutschland qualifiziert - Gruppe G

Ungarn, Serbien und Montenegro machen die beiden Tickets unter sich aus. Bulgarien und Litauen liegen abgeschlagen dahinter.

Gruppe G: Ungarn, Serbien, Montenegro, Bulgarien, Litauen

Platz Mannschaft Spiele Tore Punkte 1 Ungarn 4 7:1 10 2 Serbien 5 9:4 10 3 Montenegro 5 5:5 8 4 Bulgarien 5 3:8 2 5 Litauen 5 4:10 2

EM 2024: Diese Teams sind bereits für die Europameisterschaft in Deutschland qualifiziert - Gruppe H

In der ersten von insgesamt drei Sechsergruppen geht es unfassbar eng zu. Slowenien, Dänemark, Finnland und Kasachstan trennen insgesamt nur ein Punkt.

Gruppe H: Dänemark, Finnland, Schweden, Slowenien, Kasachstan, Nordirland, San Marino

Platz Mannschaft Spiele Tore Punkte 1 Slowenien 6 13:6 13 2 Dänemark 6 12:5 13 3 Finnland 6 11:4 12 4 Kasachstan 6 9:5 12 5 Nordirland 6 4:8 3 6 San Marino 6 0:21 0

EM 2024: Diese Teams sind bereits für die Europameisterschaft in Deutschland qualifiziert - Gruppe I

In Gruppe I liefern sich die Schweiz, Rumänien und Israel einen Dreikampf um die zwei EM-Tickets.

Gruppe I: Schweiz, Israel, Rumänien, Kosovo, Belarus, Andorra

Platz Mannschaft Spiele Tore Punkte 1 Schweiz 6 17:5 14 2 Rumänien 7 9:4 13 3 Israel 6 7:7 11 4 Kosovo 7 8:8 7 5 Belarus 7 4:11 5 6 Andorra 7 3:13 2

EM 2024: Diese Teams sind bereits für die Europameisterschaft in Deutschland qualifiziert - Gruppe J

Die Portugiesen sind auf dem besten Weg, das Ticket zu lösen. Bislang gewannen Cristiano Ronaldo und Co. jedes Spiel. Ansonsten dürfte sich die Slowakei gegen Luxemburg durchsetzen.

Gruppe J: Portugal, Bosnien-Herzegowina, Island, Luxemburg, Slowakei, Liechtenstein

Platz Mannschaft Spiele Tore Pkt. 1 Portugal 6 24:0 18 2 Slowakei 6 8:2 13 3 Luxemburg 6 7:16 10 4 Island 6 10:9 6 5 Bosnien-Herzegowina 6 5:9 6 6 Liechtenstein 6 1:19 0

EM 2024: Stadien und Spielorte der Europameisterschaft