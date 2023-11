Nicht mehr allzu lange bis zur Europameisterschaft 2024 in Deutschland - und deutlich weniger lange bis zur Auslosung der Gruppen. Wann die Ziehung stattfindet und wo Ihr sie im TV und Livestream sehen könnt, erfahrt Ihr hier.

Im Juni und Juli des kommenden Jahres guckt Fußball-Europa nach Deutschland, hierzulande findet schließlich die EM 2024 statt.

EM 2024, Auslosung: Wann werden die Gruppen für die Europameisterschaft in Deutschland ausgelost?

Allzu lange dauert es demnach auch nicht mehr, bis die Gruppen ausgelost werden. Wann genau? Am Samstag, dem 2. Dezember 2023, um 17.45 Uhr in der Elbphilharmonie in Hamburg.

Insgesamt 24 Nationen werden dann in sechs Vierergruppen eingeteilt. Welche Mannschaften sich qualifiziert haben, steht nicht final fest, noch bis zum 21. November werden Quali-Spiele ausgetragen. Deutschland ist als Gastgebernation bereits gesetzt, wer außerdem schon sicher dabei ist, könnt Ihr hier einsehen.

© getty Die Europameisterschaft 2024 wird in Deutschland stattfinden.

EM 2024, Auslosung der Gruppen: Übertragung im TV und Livestream

Gute Nachrichten: Möglichkeiten, die Auslosung live und in Farbe zu sehen, gibt es wie Sand am Meer! Im TV zeigen gleich fünf Sender die Ziehung live, und zwar die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF, der Privatsender RTL, der Pay-TV Sender Sky, sowie der Rechteinhaber der EM, MagentaTV.

All diese Sender bieten auch Livestreams ihres Programms an: ARD-Mediathek, ZDF-Mediathek, RTL+ (kostenpflichtig), SkyGo/WOW (kostenpflichtig) und MagentaSport. Auch der Verband selbst zeigt die Auslosung kostenfrei auf uefa.com.

EM 2024: Auslosung der Gruppen im Liveticker von SPOX

Auch bei SPOX werden wir die Auslosung der EM 2024 livetickern. Schaut einfach in unserem Kalender vorbei:

Hier geht's zur Liveticker-Übersicht von SPOX.

EM 2024, Auslosung der Gruppen: Wichtigste Infos

Event: Auslosung der Gruppen für die EM 2024

Auslosung der Gruppen für die EM 2024 Datum: 2. Dezember 2023

2. Dezember 2023 Uhrzeit: 17.45 Uhr

17.45 Uhr Ort: Elbphilharmonie, Hamburg

Elbphilharmonie, Hamburg TV: ARD, ZDF, RTL, Sky, MagentaTV

Livestream: ARD-Mediathek, ZDF-Mediathek, RTL+, SkyGo, WOW, MagentaSport, uefa.com

Liveticker: SPOX

EM 2024: Stadien und Spielorte der Europameisterschaft