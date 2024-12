FC Bayern München vs. Bayer Leverkusen heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt DFB-Pokal im TV und Livestream?

FC Bayern München vs. Bayer Leverkusen heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt den DFB-Pokal im TV und Livestream?

Um das Achtelfinale im DFB-Pokal nicht zu verpassen, müsst Ihr einen der folgenden zwei Sender einschalten: ARD oder Sky. Beide bieten das Duell in voller Länge an, unterscheiden sich jedoch in der Art des Zugangs. Während die ARD als Free-TV-Sender frei empfangbar ist, benötigt Ihr für Sky ein Abo. Ebenfalls nur mit einem kostenpflichtigen Abo abrufbar sind sowohl SkyGo als auch WOW.

Die ARD bietet zeitgleich zur Free-TV-Übertragung auch einen Gratis-Livestream an. Dieser ist bei sportschau.de auffindbar.