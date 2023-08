FSV Frankfurt vs. Hansa Rostock heute live, Übertragung: DFB-Pokal 1. Runde im Free-TV, Livestream und Liveticker

FSV Frankfurt empfängt heute Hansa Rostock in der 1. Runde des DFB-Pokals. Hier bekommt Ihr alle Informationen zur Übertragung des Spiels im Free-TV und Livestream sowie der Berichterstattung via Liveticker.

Rostock ist mit zwei Siegen stark in die neue Saison der 2. Bundesliga gestartet und steht an der Spitze der Tabelle, der FSV Frankfurt aus der Regionalliga hat eine sehr schwere Aufgabe vor sich. Die Hessen starteten mit einem 4:3 gegen Schott Mainz in ihre Saison.

FSV Frankfurt vs. Hansa Rostock startet am heutigen Sonntag (13.8.) um 18 Uhr in der PSD Bank Arena in Frankfurt.

DFB-Pokal am Sonntag: Alle Ansetzungen

Heim Anpfiff Gast Rostocker FC 13:00 Heidenheim Rot-Weiß Essen 13:00 HSV Unterhaching 15:30 FC Augsburg Lok Leipzig 15:30 Eintracht Frankfurt Rot-Weiß Koblenz 15:30 FC Kaiserslautern Oberachern 15:30 SC Freiburg FV Illertissen 15:30 Fortuna Düsseldorf Makkabi Berlin 15:30 VfL Wolfsburg Energie Cottbus 18:00 SC Paderborn FCA Walldorf 18:00 Union Berlin FSV Frankfurt 18:00 Hansa Rostock

FSV Frankfurt vs. Hansa Rostock heute live, Übertragung: DFB-Pokal 1. Runde im Free-TV und Livestream

Um die 1. Runde des DFB-Pokals zu verfolgen, ist ein Abonnement beim Pay-TV-Sender Sky notwendig.

FSV Frankfurt vs. Hansa Rostock heute live, Übertragung: DFB-Pokal 1. Runde im Free-TV

FSV Frankfurt vs. Hansa Rostock ist heute nicht live im Free-TV zu sehen.

Der Pay-TV-Sender Sky überträgt die Partie live und exklusiv in voller Länge für Kunden mit dem Sportpaket-Abonnement. Zudem läuft dort am heutigen Sonntag die Konferenz zur 1. Runde des DFB-Pokals, mit der ihr bis zu sechs Parallelspiele gleichzeitig verfolgen könnt. Um 18 Uhr wird neben FSV Frankfurt vs. Hansa Rostock auch FCA Walldorf vs. Union Berlin und Energie Cottbus vs. SC Paderborn angepfiffen.

FSV Frankfurt vs. Hansa Rostock heute live, Übertragung: DFB-Pokal 1. Runde im Livestream

Sky bietet seinen Kunden auch einen Livestream, der entweder via SkyGo oder WOW abgerufen werden kann. Auch dort habt Ihr die Wahl zwischen den Einzelspielen und der Sonntagskonferenz.

FSV Frankfurt vs. Hansa Rostock heute live, Übertragung: DFB-Pokal 1. Runde im Liveticker

Wie gewohnt stellen auch die SPOX-Liveticker eine weitere erstklassige Möglichkeit dar, FSV Frankfurt vs. Hansa Rostock zu verfolgen. Auch bei den Livetickern habt Ihr die Wahl zwischen den Einzelspielern und der Konferenz.

Hier entlang zu FSV Frankfurt vs. Hansa Rostock im Liveticker!

Hier entlang zum Konferenzticker!

FSV Frankfurt vs. Hansa Rostock heute live, Übertragung: DFB-Pokal 1. Runde im Free-TV, Livestream und Liveticker - Datum, Ort, Anpfiff, Infos

Wettbewerb: DFB-Pokal

DFB-Pokal Spieltag: 1. Runde

1. Runde Datum: Sonntag, 13. August

Sonntag, 13. August Anstoß: 18.00 Uhr

18.00 Uhr Spielort: PSD Bank Arena in Frankfurt

DFB-Pokal: Die Sieger der vergangenen fünf Saisons