Am 11. August startet die erste Runde des DFB-Pokals. Das Pokalendspiel findet schließlich im kommenden Jahr statt. SPOX liefert Euch alle Infos zum DFB-Pokalfinale der Saison 2023/24.

Die 81. Auflage des DFB-Pokals startet in diesem Jahr am 11. August. Wie üblich kämpfen 64 Mannschaften in sechs Runden um den prestigeträchtigsten Pokaltitel im deutschen Fußball.

Als Titelverteidiger geht erneut RB Leipzig in dieser Saison an den Start. Die Leipziger sicherten sich im vergangenen Mai den Titel nach einem 2:0-Triumph über Eintracht Frankfurt. RB Leipzig gewannen damit den DFB-Pokal zum zweiten Mal in Folge.

Als großer Favorit auf den Titel gilt in dieser Saison der FC Bayern München. Der Rekordmeister dominiert das Geschehen in der Bundesliga, der FC Bayern gewann zuletzt elf Meisterschaften in Folge. Im DFB-Pokal schwächelten die Bayern jedoch in den vergangenen Jahren. Den letzten Titel konnten sich die Münchner 2020 sichern.

DFB-Pokal: Der Zeitplan im Überblick

Runde Termin 1. Runde 11. bis 14. August 2023; 26. und 27. September 2023 2. Runde 31. Oktober und 1. November 2023 Achtelfinale 5. und 6. Dezember 2023 Viertelfinale 30. und 31. Januar 2024; 6. und 7. Februar 2024 Halbfinale 2. und 3. April 2024 Finale 25. Mai 2024

DFB-Pokal, Finale: Termin, Datum, Ort, Tickets, Preisgeld

DFB-Pokal, Finale: Termin, Datum, Ort

Das DFB-Pokalfinale der Saison 2023/24 ist für Samstag, den 25. Mai 2024, terminiert. Das Pokalfinale findet traditionell im Olympiastadion in Berlin statt. Und auch in dieser Saison dient das Stadion im Berliner Westen, welches Platz für knapp 75.000 Zuschauer bietet, als Austragungsort des Pokalendspiels.

DFB-Pokal, Finale: Tickets und Preisgeld

Zu den Tickets für das Pokalfinale 2024 gibt es noch keine offiziellen Informationen. In der vergangenen Saison kostete Fans ein Ticket für das DFB-Pokalfinale zwischen 45 und 130 Euro, je nach Kategorie. Fans konnten sich innerhalb der Registrierungsphase auf der DFB-Webseite für Karten bewerben. Zudem stellt der DFB den jeweiligen Finalisten ein Ticketkontingent zur Verfügung.

In der vergangenen Saison schüttete der DFB im Pokal eine Rekordsumme an Preisgeld aus. RB Leipzig, der DFB-Pokal-Sieger 2022/23, erhielt für den Titelgewinn 4.320.000 Euro, Eintracht Frankfurt musste sich als unterlegener Finalist mit einer Summe von 2.880.000 Euro begnügen. Der DFB hat vor der 1. Pokalrunde am 11. August die Ausschüttungsprämien für diese Saison noch nicht vermeldet.

DFB-Pokal, Finale: Die Infos im Überblick

Event: DFB-Pokalfinale

DFB-Pokalfinale Datum: Samstag, 25. Mai 2024

Samstag, 25. Mai 2024 Ort: Berlin

Berlin Stadion: Olympiastadion

Olympiastadion Anpfiff: tba

