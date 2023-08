Auftakt in die neue Pokalsaison! Vier Spiele stehen an diesem Freitag in der 1. Runde des DFB-Pokals auf dem Programm. SPOX klärt auf, wo die einzelnen Begegnungen heute live im Free-TV und Livestream zu sehen sind.

Der DFB-Pokal ist zurück! Am heutigen Freitag (11. August) starten acht Teams in vier Duellen in die neue Spielzeit. Es ist der Auftakt in ein verlängertes Pokalwochenende. Bis Montag (14. August) werden jeden Tag bis zu elf Partien ausgetragen.

DFB-Pokal am Freitag: Alle Begegnungen des Tages

Los geht es heute ab 18 Uhr mit einer Dreierkonferenz. Hier kommt es zweimal zum Duell zweite gegen dritte Liga sowie dem Aufeinandertreffen vom Fünftligist TuS Bersenbrück und Bundesligist Borussia Mönchengladbach. Abgerundet wird der Pokaltag durch den Zweitligaklassiker Braunschweig gegen Schalke am Abend.

Heim Auswärts Anpfiff SV Sandhausen Hannover 96 18.00 Uhr 1. FC Saarbrücken Karlsruher SC 18.00 Uhr TuS Bersenbrück Borussia M'Gladbach 18.00 Uhr Eintracht Braunschweig FC Schalke 04 20.45 Uhr

DFB-Pokal am Freitag: Wo läuft die 1. Runde heute live im Free-TV und Livestream?

Wer heute auf kein Spiel verzichten will, der kommt am Pay-TV-Sender Sky nicht vorbei. Das Unternehmen ist in Besitz der exklusiven Übertragungsrechte aller vier Pokalduelle am Freitag. Dank einer Sublizenz-Vereinbarung wird der öffentlich-rechtliche Kanal ZDF eine der vier Partien im Free-TV und kostenlosen Livestream zeigen.

DFB-Pokal am Freitag: Wo läuft die 1. Runde heute live im Free-TV?

Wer nun alle vier Partien im linearen Fernsehen verfolgen will, benötigt das Sport Paket von Sky. Hier enthalten sind die Zugriffsrechte auf die Einzel- und Konferenzübertragung des DFB-Pokals. Außerdem inbegriffen ist der Sky Q-Receiver, der die Inhalte auf Euer TV-Gerät bringt.

Ab 20.15 Uhr wird zudem auch das ZDF eine Live-Übertragung zum Abendspiel zwischen Eintracht Braunschweig und dem FC Schalke 04 anbieten. Als Kommentator ist Martin Schneider im Einsatz, Jochen Breyer fungiert als Moderator. Im Anschluss gibt's die drei 18 Uhr-Spiele in der Zusammenfassung.

DFB-Pokal am Freitag: Wo läuft die 1. Runde heute im Livestream?

Gleiches Spiel gilt auch für die Ausstrahlung via Stream. Alle vier Spiele des Tages sind bei den Sky-eigenen Streamingplattformen SkyGo und Wow (ehemals SkyTicket) zu sehen. Für den Zugriff wird allerdings ein Abonnement benötigt.

Das Liveprogramm des ZDF - inklusive dem Abendspiel ab 20.15 Uhr - ist unter anderem in der Mediathek des Senders abrufbar. Hier kommt Ihr dahin.

DFB-Pokal am Freitag: Wo läuft die 1. Runde heute live im Free-TV und Livestream? Übertragung in der Übersicht

SV Sandhausen vs. Hannover 96 - Sky, Wow

1. FC Saarbrücken vs. Karlsruher SC - Sky, Wow

TuS Bersenbrück vs. Borussia M'Gladbach - Sky, Wow

Eintracht Braunschweig vs. FC Schalke 04 - Sky, ZDF, Wow, ZDF.de/live

DFB-Pokal am Freitag: Wo läuft die 1. Runde heute live im Free-TV und Livestream? Liveticker bei SPOX

Eine weitere Option, die Spiele heute live zu verfolgen, ist unser hauseigener Liveticker. Hier versorgen wir Euch stets mit allen relevanten Entwicklungen der Pokalspiele am Freitag.

Hier geht's zur Livetickerübersicht am 11. August

DFB-Pokal am Freitag: Wo läuft die 1. Runde heute live im Free-TV und Livestream? Die Spiele am Samstag (12. August)

Heim Auswärts Anstoß TSG Balingen VfB Stuttgart 13.00 Uhr Carl Zeiss Jena Hertha BSC 13.00 Uhr Atlas Delmenhorst FC St. Pauli 15.30 Uhr FC Oberneuland 1. FC Nürnberg 15.30 Uhr TSV Schott Mainz Borussia Dortmund 15.30 Uhr FC Viktoria Köln Werder Bremen 15.30 Uhr FC Teutonia Ottensen Bayer Leverkusen 15.30 Uhr FC Gütersloh Holstein Kiel 15.30 Uhr Hallescher FC Greuther Fürth 18.00 Uhr SV Elversberg 1. FSV Mainz 05 18.00 Uhr Arminia Bielefeld VfL Bochum 18.00 Uhr

Das könnte Sie auch interessieren: "DFB-Pokal, Auslosung: Wann ist die Ziehung der 2. Runde?"