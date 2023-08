Die erste Runde des DFB-Pokals hat gerade erst begonnen, da gehen wir schon einen Schritt weiter. Hier erfahrt Ihr alles zur 2. Runde inklusive allen Infos zu Auslosung, Ziehung Datum, Termin und Zeitplan.

Insgesamt 32 Vereine aus fünf Ligen gehen in der ersten Runde des DFB-Pokals an den Start. Die 16 Partien, die in den Tagen vom 11. bis 14. August sowie 26. und 27. September ausgetragen werden, bringen schließlich 16 Sieger hervor, die den Sprung in die zweite Pokalrunde machen.

In welchen Paarungen die Teams in der zweiten Runde antreten werden, wird wie gewohnt durch das Losglück oder -pech entschieden. In diesem Artikel erfahrt Ihr alles rund um die Auslosung der zweiten Runde sowie dem Zeitplan der Spiele.

DFB-Pokal, Auslosung: Wann ist die Ziehung der 2. Runde?

Aufgrund der späten Terminierung der Pokalspiele mit Beteiligung des FC Bayern und RB Leipzig wird sich wohl auch die Auslosung der zweiten Runde etwas weiter in die Zukunft verschieben. Zumindest war dies im vergangenen Jahr der Fall. Grund für diese Annahme ist, dass weder der DFB noch die ARD, die die Auslosung in der Regel im Rahmen der Sportschau-Sendung überträgt, einen offiziellen Termin verkündet haben.

Im letzten Jahr wurde die Ziehung am Sonntag nach dem letzten Spiel veranstaltet. Sollte man auch in der laufenden Saison wieder so verfahren, dann würden am 1. Oktober die Lose gezogen werden. Sobald es jedoch wirklich bestätigte Informationen dazu gibt, bringen wir diesen Artikel auf den neuesten Stand.

© getty Im letzten Pokalspiel der 1. Runde (27. September) trifft RB Leipzig auf Wehen Wiesbaden.

DFB-Pokal, 2. Runde: Wann werden die Spiele ausgetragen?

Die 16 Spiele der zweiten Runde werden in diesem Jahr innerhalb von nur zwei Tagen ausgetragen. Am 31. Oktober und 1. November könnte es - so war es bereits im vergangenen Jahr - zu jeweils acht Spielen pro Tag kommen.

DFB-Pokal: Die Termine der Pokalsaison 2023/24

1. Runde: 11. bis 14. August und 26./27. September 2023

11. bis 14. August und 26./27. September 2023 2. Runde: 31. Oktober/1. November 2023

31. Oktober/1. November 2023 Achtelfinale: 5. und 6. Dezember 2023

5. und 6. Dezember 2023 Viertelfinale: 30./31. Januar und 6./7. Februar 2024

30./31. Januar und 6./7. Februar 2024 Halbfinale: 2. und 3. April 2024

2. und 3. April 2024 Finale in Berlin: 25. Mai 2024

DFB-Pokal: Die Sieger der letzten Jahre