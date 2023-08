DFB-Pokal, Spielplan und Datum: Wann findet die 1. Runde statt?

Die neue Fußballsaison hat begonnen, nun steht auch die erste Runde des DFB-Pokals in den Startlöchern. Hier erfahrt Ihr alles rund um den Spielplan, das Datum sowie die beteiligten Mannschaften.

Der DFB-Pokal sorgt jedes Jahr für spektakuläre Momente. Die "David gegen Goliath"-Geschichten, die insbesondere in der ersten Runde geschrieben werden, wenn Amateurteams auf gestandene Bundesligisten treffen, begeistern die Fußballwelt.

Auch im vergangenen Jahr sorgten die kleinen Klubs wieder für Überraschungen. Fans erinnern sich zum Beispiel an den beeindruckenden 4:3-Erfolg vom damaligen Drittligaaufsteiger SV Elversberg gegen Bayer Leverkusen. Vielen dürfte auch der Sieg von Jahn Regensburg gegen den 1. FC Köln nach Elfmeterschießen (4:3) im Gedächtnis geblieben sein.

Auch in diesem Jahr fiebert Fußball-Deutschland wieder Underdog-Geschichten wie diesen entgegen. In diesem Artikel findet Ihr eine Übersicht aller Begegnungen und könnt auf dieser Grundlage schon einmal eigene Prognosen für die 1. Runde des DFB-Pokals 2023/24 anstellen.

DFB-Pokal, Datum: Wann findet die 1. Runde statt?

Die erste Runde des DFB-Pokals wird wie schon im vergangenen Jahr über einen Zeitraum von mehr als einem Monat ausgetragen. Die Mehrheit der 32 Duelle, genauer gesagt 30 an der Zahl, finden allerdings an den Tagen vom Freitag (11. August) bis zum Montag (14. August) statt. Am Freitag kommt es zu vier Partien, an den Tagen Samstag und Sonntag zu jeweils elf und am Sonntag zu vier weiteren.

Die letzten zwei Spiele der ersten Pokalrunde werden dagegen erst Ende des Monats September ausgespielt. Hintergrund ist, dass sich die zwei Vereine Bayern München und RB Leipzig am 12. August im Finale des Supercups gegenüberstehen. Eine reguläre Teilnahme am Pokal-Spielplan ist deshalb nicht möglich. Somit wird das Match der Münchner gegen Preußen Leipzig am 26. September und das von RB Leipzig gegen Wehen Wiesbaden am Tag darauf, am 27. September ausgetragen.

DFB-Pokal, Spielplan: Welche Begegnungen werden in der 1. Runde ausgetragen?

Freitag, 11. August

Heim Auswärts Anstoß SV Sandhausen Hannover 96 18.00 Uhr 1. FC Saarbrücken Karlsruher SC 18.00 Uhr TuS Bersenbrück Borussia M'Gladbach 18.00 Uhr Eintracht B'schweig FC Schalke 04 20.45 Uhr

Samstag, 12. August

Heim Auswärts Anstoß TSG Balingen VfB Stuttgart 13.00 Uhr Carl Zeiss Jena Hertha BSC 13.00 Uhr Atlas Delmenhorst FC St. Pauli 15.30 Uhr FC Oberneuland 1. FC Nürnberg 15.30 Uhr TSV Schott Mainz Borussia Dortmund 15.30 Uhr FC Viktoria Köln Werder Bremen 15.30 Uhr FC Teutonia Ottensen Bayer Leverkusen 15.30 Uhr FC Gütersloh Holstein Kiel 15.30 Uhr Hallescher FC Greuther Fürth 18.00 Uhr SV Elversberg 1. FSV Mainz 05 18.00 Uhr Arminia Bielefeld VfL Bochum 18.00 Uhr

Sonntag, 13. August

Heim Auswärts Anstoß Rostocker FC 1. FC Heidenheim 13.00 Uhr Rot-Weiß Essen Hamburger SV 13.00 Uhr FV Illertissen Fortuna Düsseldorf 15.30 Uhr TuS Makkabi Berlin VfL Wolfsburg 15.30 Uhr FC Rot-Weiß Koblenz 1. FC Kaiserslautern 15.30 Uhr SpVgg Unterhaching FC Augsburg 15.30 Uhr 1. FC Lok Leipzig Eintracht Frankfurt 15.30 Uhr SV Oberachern SC Freiburg 15.30 Uhr Energie Cottbus SC Paderborn 18.00 Uhr FC Astoria Walldorf 1. FC Union Berlin 18.00 Uhr FSV Frankfurt Hansa Rostock 18.00 Uhr

Montag, 14. August

Heim Auswärts Anstoß FC 08 Homburg SV Darmstadt 98 18.00 Uhr Jahn Regensburg 1. FC Magdeburg 18.00 Uhr VfB Lübeck TSG Hoffenheim 18.00 Uhr VfL Osnabrück 1. FC Köln 20.45 Uhr

Dienstag, 26. September

Heim Auswärts Anstoß Preußen Münster Bayern München 20.45 Uhr

Mittwoch, 27. September

Heim Auswärts Anstoß SV Wehen Wiesbaden RB Leipzig 20.45 Uhr

© getty Titelverteidiger RB Leipzig trifft zum Abschluss der 1. Pokalrunde auf den SV Wehen Wiesbaden.

DFB-Pokal, Übertragung: Wo wird die 1. Runde im TV und Livestream übertragen?

Die exklusiven Übertragungsrechte hat auch in dieser Saison der Pay-TV-Anbieter Sky inne. Die zwei öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF erwarben jedoch Sublizenzen zu insgesamt 15 Duellen in dieser Pokalsaison. Genauere Infos zur Übertragungssituation der 1. Runde findet Ihr in diesem Artikel.

DFB-Pokal: Die letzten Sieger