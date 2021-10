VfB Stuttgart vs. 1. FC Köln: 2. Runde im DFB-Pokal heute live im TV, Livestream und Liveticker

Heute kommt es im DFB-Pokal zum Bundesliga-Duell VfB Stuttgart gegen den 1. FC Köln. Wir verraten Euch, wo Ihr das Spiel der 2. Runde live im TV, im Livestream und im Liveticker verfolgen könnt.

2. Runde im DFB-Pokal, VfB Stuttgart vs. 1. FC Köln: Datum, Anpfiff, Ort, Infos

In der 2. Runde des DFB-Pokals kommt es am heutigen Mittwoch, 27. Oktober, zu einem hochklassigen Duell. Mit dem VfB Stuttgart und dem 1. FC Köln kämpfen zwei Bundesligisten um den Einzug in die nächste Runde. Angepfiffen wird das Spiel um 20.45 Uhr in der Mercedes-Benz Arena.

Während der VfB Stuttgart in der 1. Runde beim 6:0 gegen den BFC Dynamo keine Mühe hatte, musste der 1. FC Köln lange um den Einzug in die 2. Runde bangen. Erst im Elfmeterschießen wurde Regionalligist Carl Zeiss Jena besiegt. Dieser Erfolg war für das Team von Trainer Steffen Baumgart für einen guten Start in die Bundesliga-Saison 2021/22. Nach neun Spieltagen liegen die Geißböcke auf Platz acht, und somit fünf Plätze vor dem heutigen Pokalgegner.

Dieser muss auch heute auf Stammtorwart Florina Müller verzichten. Der 23-Jährige stieg nach seiner Corona-Infektion erst am gestrigen Dienstag wieder ins Training ein. Für ihn wird wieder Fabian Bredlow zwischen den Pfosten stehen.

DFB-Pokal: Die 2. Runde am Mittwoch im Überblick

Datum Uhrzeit Heim Auswärts Mittwoch, 27. Oktober 18.30 Uhr Waldhof Mannheim Union Berlin Mittwoch, 27. Oktober 18.30 Uhr VfL Bochum FC Augsburg Mittwoch, 27. Oktober 18.30 Uhr Dynamo Dresden FC St. Pauli Mittwoch, 27. Oktober 18.30 Uhr Bayer Leverkusen Karlsruher SC Mittwoch, 27. Oktober 20.45 Uhr Hannover 96 Fortuna Düsseldorf Mittwoch, 27. Oktober 20.45 Uhr Borussia Mönchengladbach Bayern München Mittwoch, 27. Oktober 20.45 Uhr SSV Jahn Regensburg Hansa Rostock Mittwoch, 27. Oktober 20.45 Uhr VfB Stuttgart 1. FC Köln

VfB Stuttgart vs. 1. FC Köln: 2. Runde im DFB-Pokal heute live im TV und Livestream

Für die Übertragung des Spiels zwischen dem VfB Stuttgart und dem 1. FC Köln zeichnet sich heute der Pay-TV-Sender Sky verantwortlich. Dort werden alle Partien des DFB-Pokals 2021/22 live im TV und im Livestream gezeigt. Um dieses Angebot wahrnehmen zu können, wird ein kostenpflichtiges Sky-Abo benötigt.

Der Pay-TV-Sender lässt Euch beim Spiel VfB Stuttgart vs. 1. FC Köln wie im DFB-Pokal bereits gewohnt die Wahl zwischen dem Einzelspiel und der Konferenz. Während die Konferenz auf Sky Sport 2 (HD) zu sehen sein wird, könnt Ihr das komplette Spiel mit Kommentator Kai Dittmann ab 20.35 Uhr auf Sky Sport 4 (HD) genießen.

Sky bietet das Erstrundenspiel außerdem auch im kostenpflichtigen Livestream an. Um diesen abrufen zu können, gibt es zwei Optionen - Die AppSkyGo für alle Sky-Kunden oder für alle anderen ein jederzeit buchbares SkyTicket.

VfB Stuttgart vs. 1. FC Köln: 2. Runde im DFB-Pokal heute im Liveticker

Live dabei seid Ihr bei VfB Stuttgart gegen den 1. FC Köln auch bei uns - und das sogar kostenlos. Im SPOX-Liveticker verpasst Ihr garantiert kein Tor, keine Karte und keine Emotion.

Hier geht's zum Liveticker VfB Stuttgart vs. 1. FC Köln.

Hier geht's zum Konferenz-Liveticker.

2. Runde im DFB-Pokal, VfB Stuttgart vs. 1. FC Köln: Voraussichtliche Aufstellungen

VfB Stuttgart: Bredlow - Mavropanos, Anton, Kempf - Karazor, Sosa - Mangala, W. Endo - Coulibaly, Führich - Faghir

Bredlow - Mavropanos, Anton, Kempf - Karazor, Sosa - Mangala, W. Endo - Coulibaly, Führich - Faghir 1. FC Köln: Schwäbe - Schmitz, Jorge Meré, Czichos, Hector - Ljubicic - Thielmann, Kainz - Uth - Andersson, Modeste

