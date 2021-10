FC Bayern: Pressekonferenz vor Pokalspiel gegen Gladbach mit Julian Nagelsmann heute im Liveticker

Vor dem Pokal-Kracher gegen Borussia Mönchengladbach stellt sich Trainer Julian Nagelsmann heute den Fragen der Jorunalisten. Hier könnt Ihr die Pressekonferenz des FC Bayern im Liveticker verfolgen.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

FC Bayern: Pressekonferenz mit Nagelsmann heute im Liveticker

Vor Beginn: An die fünf damals noch unbekannten Bayern-Spieler, die sich noch nicht haben impfen lassen, appellierte Nagelsmann auf der Pressekonferenz am Freitag vor dem Spiel gegen Hoffenheim. "Wie die Verläufe sind, wenn man nicht geimpft ist, kann man in den Kliniken gerne erfragen", sagte Nagelsmann. "Deswegen plädiere ich dafür und bin nach wie vor der Meinung, dass es gut ist, sich impfen zu lassen, aber werde niemals einen Menschen, der bei gesundem Menschenverstand ist, dazu zwingen." Ob Nagelsmann auch heute nochmal an Kimmich und Co. appelliert?

Vor Beginn: Möglicherweise nicht mit in Gladbach dabei sein kann Joshua Kimmich, um den es in den vergangenen Tagen viele Diskussionen gab, weil er noch mit einer Corona-Impfung aufgrund fehlender Langzeitstudien zögert. Nach Informationen der Bild-Zeitung pausierte der 26-Jährige im ersten Training der Woche. Auch Lucas Hernandez könnte fehlen.

Vor Beginn: Julian Nagelsmann wird nach seiner Corona-Erkrankung wie schon vor der Partie gegen die TSG Hoffenheim per Video zugeschaltet. Gegen Gladbach könnte der 34-Jährige schon wieder auf der Trainerbank sitzen, wie Vereinspräsident Herbert Hainer am Montag bestätigte: "Es geht Julian sehr gut, er ist auch wieder zu Späßen aufgelegt. Wenn er negativ getestet wird, gehe ich davon aus, dass er am Mittwochabend im Pokal wieder dabei sein kann", sagte Hainer.

Vor Beginn: Am Mittwoch trifft der deutsche Rekordmeister um 20.45 Uhr in der zweiten Runde des DFB-Pokals auf Borussia Mönchengladbach.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker für die Pressekonferenz des FC Bayern. Los geht's um 12.30 Uhr.

FC Bayern gegen Gladbach: Voraussichtliche Aufstellungen

FCB: Neuer - Pavard, Süle, Upamecano, Davies - Kimmich, Sabitzer - Gnabry, T. Müller, L. Sane - Lewandowski

Neuer - Pavard, Süle, Upamecano, Davies - Kimmich, Sabitzer - Gnabry, T. Müller, L. Sane - Lewandowski BMG: Sommer - Scally, Ginter, Elvedi, Bensebaini - Zakaria, Koné - Hofmann, Stindl, Plea - Embolo

