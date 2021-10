In der kommenden Woche steht die 2. Runde des DFB-Pokals an. Zwei Spiele dieser Runde werden auch im Free-TV übertragen. Dazu zählt auch der Klassiker zwischen Borussia Mönchengladbach und dem FC Bayern München. Alle Informationen zu den Begegnungen der 2. Runde, liefern wir Euch in diesem Artikel.

Nächste Woche ist endlich wieder Pokalfieber angesagt! Am kommenden Dienstag und Mittwoch steht die 2. Runde des DFB-Pokal an. Insgesamt 16 Partien finden an den beiden Tagen statt, jeweils acht an einem Abend. Die Spiele der beiden Topteams der Bundesliga sind dabei sogar im Free-TV zu sehen.

Der amtierende Pokalsieger Borussia Dortmund muss am Dienstag, den 26. Oktober um 20.00 Uhr, gegen den Zweitligisten aus Ingolstadt ran. Der BVB geht dabei als klarer Favorit in die Partie. Verzichten müssen die Dortmunder jedoch auf Top-Torschütze Erling Haaland. Der hat sich vor wenigen Tagen erneut verletzt.

Das absolute Topspiel der 2. Runde bestreiten jedoch Borussia Mönchengladbach und der FC Bayern München. In diesem Klassiker treffen schon früh im Wettbewerb zwei Topteams der Bundesliga aufeinander. Das Spiel findet am Mittwoch, den 27. Oktober um 20.45 Uhr, statt. Vor wenigen Wochen, am 1. Spieltag der Bundesliga, trafen die Teams das letzte Mal aufeinander. 1:1 unentschieden ging die Begegnung aus. Spannung ist für dieses Spiel also vorprogrammiert.

Insgesamt 15. Bundesligisten sind am Dienstag und Mittwoch im Einsatz. Drei Teams aus dem Oberhaus mussten also schon die Segel streichen. Außerdem sind mit Preußen Münster und dem SV Babelsberg 03 noch zwei Mannschaften aus der Regionalliga vertreten. Kann einer der Underdogs die nächste Pokalrunde erreichen?

DFB-Pokal im Free-TV? Diese Spiele werden in der 2. Runde gezeigt

Die insgesamt 16. Spiele der 2. Runde des DFB-Pokals sind auf mehren Fernsehsendern zu sehen. Die Free-TV- und Pay-TV-Sender teilen sich dabei die Rechte der Übertragung. Insgesamt zwei Spiele dieser Pokalrunde können im Free-TV gesehen werden. Der Pay-TV-Sender Sky zeigt alle Spiele live und in voller Länge.

DFB-Pokal im Free-TV? Diese Spiele werden in der 2. Runde gezeigt - Die Übertragung im Free-TV

Insgesamt zwei Spiele der aktuellen Pokalrunde werden im Free-TV gezeigt. Den Anfang macht das Duell zwischen dem BVB und dem FC Ingolstadt. Das zeigt der Privatsender Sport 1 am Dienstag, den 26. Oktober um 20.00 Uhr, live. Die Vorberichte zum Spiel beginnen schon um 19 Uhr.

Das zweite Spiel, welches im Free-TV gezeigt wird, ist der Klassiker zwischen Borussia Mönchengladbach und dem FC Bayern München. Die ARD zeigt dieses Spiel live und in voller Länge. Anstoss ist am Mittwoch, den 27. Oktober, um 20.45 Uhr. Die Übertragung im Ersten beginnt jedoch schon um 20.15 Uhr.

DFB-Pokal im Free-TV? Diese Spiele werden in der 2. Runde gezeigt - Die Übertragung im Pay-TV

Der Pay-TV-Sender Sky hält die Rechte für alle Spiele der 2. Pokalrunde. Jedes Spiel kann sowohl live und in voller länge gesehen werden, als auch in der Konferenz mit den anderen Spielen des Abends.

DFB-Pokal im Free-TV? Diese Spiele werden in der 2. Runde gezeigt - Die Übertragung im Livestream

Wer die Spiele der 2. Runde des DFB-Pokals lieber im Livestream sehen möchte, dem bieten sich mehrere Optionen. Zum einen bieten die Free-TV-Sender ARD und Sport 1 Livestreams zu ihren Programmen an. Dort könnt Ihr die jeweiligen Partien also live und kostenlos sehen.

Wer auf das Angebot von Sky zurückgreifen möchte, kann zwischen der Sky-Go-App und dem Sky Ticket wählen. Für beide Optionen benötigt Ihr ein kostenpflichtiges Abo.

Die 2. Runde des DFB-Pokals im Überblick

Datum Heim Auswärts Übertragung Dienstag,

26.10.2021

18.30 Uhr Preußen Münster - : - Hertha BSC Sky Dienstag,

26.10.2021

18.30 Uhr SV Babelsberg 03 - : - RB Leipzig Sky Dienstag,

26.10.2021

18.30 Uhr TSV 1860 München - : - FC Schalke 04 Sky Dienstag,

26.10.2021

18.30 Uhr TSG Hoffenheim - : - Holstein Kiel Sky Dienstag,

26.10.2021

20.00 Uhr Borussia Dortmund - : - FC Ingolstadt Sport 1/ Sky Dienstag,

26.10.2021

20.45 Uhr VfL Osnabrück - : - SC Freiburg Sky Dienstag,

26.10.2021

20.45 Uhr 1. FC Nürnberg - : - Hamburger SV Sky Dienstag,

26.10.2021

20.45 Uhr 1. FSV Mainz 05 - : - Arminia Bielefeld Sky Mittwoch,

27.10.2021

18.30 Uhr SV Waldhof Mannheim - : - 1. FC Union Berlin Sky Mittwoch,

27.10.2021

18.30 Uhr VfL Bochum - : - FC Augsburg Sky Mittwoch,

27.10.2021

18.30 Uhr Dynamo Dresden - : - FC St. Pauli Sky Mittwoch,

27.10.2021

18.30 Uhr Bayer 04 Leverkusen - : - Karlsruher SC Sky Mittwoch,

27.10.2021

20.45 Uhr Hannover 96 - : - Fortuna Düsseldorf Sky Mittwoch,

27.10.2021

20.45 Uhr Borussia Mönchengladbach - : - Bayern München ARD/ Sky Mittwoch,

27.10.2021

20.45 Uhr Jahn Regensburg - : - Hansa Rostock Sky Mittwoch,

27.10.2021

20.45 Uhr VfB Stuttgart - : - 1. FC Köln Sky

DFB-Pokal im Free-TV? Diese Spiele werden in der 2. Runde gezeigt - Die Spiele im Liveticker

Wie immer ist für Euch SPOX da, falls Ihr die Spiele nicht live im TV oder im Livestream sehen könnt. SPOX bietet sowohl Liveticker für die einzelnen Spiele an, als auch einen Konferenz-Liveticker. Damit verpasst Ihr keine Sekunde des DFB-Pokals. Hier geht es zur Liveticker-Übersicht von SPOX.