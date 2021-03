DFB-Team - Drei Thesen zum Sieg gegen Rumänien: Havertz trotzt dem Müller-Druck - Can bewirbt sich als neuer Höwedes

Zweiter Sieg im zweiten WM-Qualifikationsspiel, für Joachim Löw sogar "besser als gegen Island": Der Start der deutschen Nationalmannschaft ins EM-Jahr macht Lust auf mehr. Vor allem das neue Sturm-Trio und zwei Verteidiger. Drei Thesen zum 1:0 in Rumänien.

1. Neues Sturm-Trio: Havertz trotzt dem Müller-Druck

Auch wenn das Ergebnis nicht unbedingt darauf hindeutet: Die Offensivleistung der deutschen Mannschaft in Rumänien war spektakulär. Dass es nur ein 1:0 statt ein 6:0 wurde, lag an der schluderigen Chancenverwertung, aber auch an dem rumänischen Schlussmann Florin Nita, der allein in der zweiten Hälfte vier Hochkaräter entschärfte.

Löw selbst haderte während der Partie zwar mit den vergebenen Gelegenheiten, wollte auf der Pressekonferenz im Anschluss aber viel lieber über die spiel- und kombinationsfreudige Leistung seiner drei neuen Stürmer sprechen: Kai Havertz, Leroy Sane und Serge Gnabry.

"Sie stellen immer wieder verschiedene Ebenen her: Die einen kommen, die anderen gehen tief. Das müssen wir noch optimieren, aber ich bin sehr zufrieden", sagte Löw und hob vor allem den im DFB-Dress weiter munter treffenden Gnabry als "extrem wichtigen Ballverteiler" in der Spitze hervor. Keine sonderlich guten Aussichten für Timo Werner - zumal auch Havertz und Sane auf den Außenbahnen fleißig Pluspunkte sammeln.

Havertz bereitete das 1:0 mustergültig vor und behielt in vielen Eins-gegen-Eins-Duellen die Oberhand. Sane dagegen präsentierte sich zwar unglücklich im Abschluss, gab mit acht Torschussvorlagen aber die meisten aufseiten des DFB-Teams ab. "Sie haben gut harmoniert", hielt Löw fest. Und Uli Hoeneß sagte in seiner neuen Funktion als RTL-Experte: "Ich wäre beunruhigt, wenn die Mannschaft keine Chancen herausgespielt hätte. Dem war aber nicht so. Die Tore kommen schon noch. Das hat überhaupt nichts mit dem Rumpelfußball von 2018 oder dem blutleeren Auftritt in Spanien zu tun."

DFB-Team: Noten und Einzelkritiken zum WM-Qualifikationsspiel gegen Rumänien © getty 1/15 Die deutsche Nationalmannschaft hat das zweite Spiel der WM-Qualifikation gegen Rumänien mit 1:0 gewonnen. Die schlechte Chancenverwertung verhinderte einen höheren Sieg, während Kimmich das Leben schwer gemacht wurde. Die Noten der DFB-Spieler. © getty 2/15 MANUEL NEUER: Seine Handschuhe hätte der Welttorhüter bis zur Schlussphase im Hotel lassen können. Erst dann wurde Rumänien erstmals gefährlich (90.). Seine spielerische Klasse war ebenfalls kaum gefordert. Etwas zu lässig gegen Puskas (72.). Note: 3,5. © getty 3/15 LUKAS KLOSTERMANN: Wie schon gegen Island engagiert auf der rechten Abwehrseite. Bäume riss der Leipziger im Angriffsspiel aber nicht aus. Technisch mit bemerkbaren Defiziten. In der Defensive kaum gefordert. Note: 4. © getty 4/15 MATTHIAS GINTER: Zeigte erneut kleinere Schwächen bei der Absprache mit seinen Mitspielern auf. Ließ Mihaila vor dessen Großchance aus den Augen (12.). In der Spieleröffnung der Aktivposten und mit einer soliden Passquote von 87,6 Prozent. Note: 3,5. © getty 5/15 ANTONIO RÜDIGER: Konzentrierter und nahezu fehlerfreier Auftritt! Rumäniens Sturm sah nur selten Land. Strahlte im Spielaufbau dazu viel Ruhe aus und spielte einen bärenstarker Ball vor Gnabrys Führungstreffer auf Havertz. Note: 2. © imago images 6/15 EMRE CAN: Interpretierte seine ungewohnte Rolle im Vergleich zum Island-Spiel offensiver und zeigte Edeltechniker Hagi mit seiner gesunden Härte die Grenzen auf. Fiel außerdem mit einigen schönen Kabinettstückchen auf. Note: 2. © getty 7/15 LEON GORETZKA: Nach einer etwas unauffälligen ersten Hälfte steigerte er sich nach dem Seitenwechsel und wurde deutlich aktiver. Verpasste die Vorentscheidung aufgrund einer hervorragenden Parade von Nita (50.). Note: 3,5. © getty 8/15 JOSHUA KIMMICH: Mit einer disziplinierten Manndeckung nahmen ihn die Rumänen nahezu komplett aus dem Spiel. Nach seiner Gala gegen Island (163) deshalb nur mit 71 Pässen. Blieb dafür fehlerfrei. Zu Beginn mit einem schönen Lattenkracher (19.). Note: 3,5. © getty 9/15 ILKAY GÜNDOGAN: Nutzte zu selten aus, dass Kimmich in die Mangel genommen wurde und bot sich zu wenig an. Rannte sich obendrein oft fest und mit ungewohnten Schwächen im Passspiel (Quote von 85,1 Prozent). Note: 4,5. © getty 10/15 KAI HAVERTZ: Hatte die erste gute Chance der Partie, scheiterte aber am glänzend reagierenden Keeper Nita (9.). Perfekt getimte Vorlage auf Gnabry (16.). Elf Ballverluste und die harmlose zweite Hälfte schmälern seine Leistung etwas. Note: 2,5. © getty 11/15 SERGE GNABRY: Überall auf dem Platz zu finden und für Rumäniens Abwehr kaum zu kontrollieren. Bei seinem Treffer zum 1:0 nach mustergültiger Vorlage mit leichtem Spiel. Ließ gleich mehrere gute Chancen auf ein zweites Tor liegen. Note: 2. © getty 12/15 LEROY SANE: Belebte die Offensive mit zahlreichen Dribblings. In der Rückwärtsbewegung zudem sehr giftig und mit vielen Balleroberungen. Oft mit der richtigen Idee, vor dem Tor fehlte ihm aber das Quäntchen Glück. Note: 2,5. © getty 13/15 TIMO WERNER: Kam in der 77. Minute für Havertz ins Spiel und hätte gleich auf der Anzeigetafel erscheinen können. Seinem Schuss fehlte es aber deutlich an Präzision (80.). Keine Bewertung. © getty 14/15 FLORIAN NEUHAUS: Kam in der Nachspielzeit für Matchwinner Gnabry. Ohne Bewertung. © getty 15/15 AMIN YOUNES: Wurde Sekunden vor dem Abpfiff eingewechselt. Ohne Bewertung.

Fragt sich nur: Passt in diese Offensive - gerade vor dem Hintergrund, dass Löw für die EM offensichtlich ein 4-3-3 mit einem alleinigen Sechser und zwei Achtern spielen lassen möchte - überhaupt noch ein Thomas Müller? "Thomas ist heiß. Er wird auch sicher kein Stinkstiefel sein, wenn er mal auf der Bank sitzt", stellte Hoeneß schon vor dem Rumänien-Spiel klar.

Sicher: Müller würde auch prächtig mit seinen Vereinskollegen Sane und Gnabry harmonieren. Havertz - das hat neben dem Rumänien- auch das Island-Spiel gezeigt - meldet aber Ansprüche auf einen Stammplatz an. So viel Engagement und Spielwitz wie in den vergangenen beiden Partien sah man von dem Chelsea-Star im Nationaltrikot bislang noch nicht. Eine Reaktion, die Löw nach dem auch für Havertz unglücklichen DFB-Jahr 2020 sehen wollte.