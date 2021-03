Rumänien - Deutschland 0:1: Manko Chancenverwertung! Gnabrys Tor reicht DFB-Team in Bukarest

Die deutsche Nationalmannschaft hat ihre gute spielerische Form bestätigt und in der WM-Qualifikationsgruppe J ihren zweiten Sieg im zweiten Spiel errungen. Der 1:0-Erfolg über Rumänien hätte angesichts der Vielzahl an Chancen jedoch deutlich höher ausfallen müssen. Serge Gnabry erzielte das einzige Tor des Abends im Nationalstadion von Bukarest.

"Wir hätten es uns einfacher gestalten können. In der 90. Minute hatten wir noch Glück, dass sie nicht den Ausgleich machen. Wir müssen es einfach früher entscheiden. Dann haben wir auch einen ruhigeren Abend", sagte Mittelfeldspieler Joshua Kimmich nach dem Abpfiff bei RTL.

Kapitän Manuel Neuer stimmte seinem Bayern-Kollegen zu: "Da haben uns in manchen Situationen die Coolness, die Cleverness und vielleicht auch der letzte Wille gefehlt." Der Torhüter sagte aber auch: "Mein Kollege gegenüber hat einige Male sehr gut gehalten."

Rumänien - Deutschland: Die Stimmen zum Spiel

Joachim Löw (Bundestrainer): "Das Spiel war besser als gegen Island, mir haben viele Dinge gefallen. Wir haben sehr gut gegen den Ball gearbeitet. Wir hatten einige gute Balleroberungen. Wenn man etwas kritisieren kann, dann die Chancenverwertung. Die drei Punkte sind wichtig, darauf können wir aufbauen. Jetzt müssen wir gut regenerieren und dann schauen wir, ob am Mittwoch der ein oder andere frische Spieler in die Mannschaft kommt."

Serge Gnabry (Torschütze Deutschland): "Ein Rückschritt im Vergleich zu Island? Auf gar keinen Fall. Wir haben guten Fußball gespielt, uns viele Chancen erarbeitet. Klar, die müssen rein, aber wir haben es heute gut gemacht."

Uli Hoeneß (RTL-Experte): "Die zwei Spiele gegen Island und Rumänien hatten überhaupt nichts mit dem Rumpelfußball von 2018 oder dem blutleeren Auftritt in Spanien zu tun. Das war spielerisch sehr gut."

DFB-Team: Noten und Einzelkritiken zum WM-Qualifikationsspiel gegen Rumänien © getty 1/15 Die deutsche Nationalmannschaft hat das zweite Spiel der WM-Qualifikation gegen Rumänien mit 1:0 gewonnen. Die schlechte Chancenverwertung verhinderte einen höheren Sieg, während Kimmich das Leben schwer gemacht wurde. Die Noten der DFB-Spieler. © getty 2/15 MANUEL NEUER: Seine Handschuhe hätte der Welttorhüter bis zur Schlussphase im Hotel lassen können. Erst dann wurde Rumänien erstmals gefährlich (90.). Seine spielerische Klasse war ebenfalls kaum gefordert. Etwas zu lässig gegen Puskas (72.). Note: 3,5. © getty 3/15 LUKAS KLOSTERMANN: Wie schon gegen Island engagiert auf der rechten Abwehrseite. Bäume riss der Leipziger im Angriffsspiel aber nicht aus. Technisch mit bemerkbaren Defiziten. In der Defensive kaum gefordert. Note: 4. © getty 4/15 MATTHIAS GINTER: Zeigte erneut kleinere Schwächen bei der Absprache mit seinen Mitspielern auf. Ließ Mihaila vor dessen Großchance aus den Augen (12.). In der Spieleröffnung der Aktivposten und mit einer soliden Passquote von 87,6 Prozent. Note: 3,5. © getty 5/15 ANTONIO RÜDIGER: Konzentrierter und nahezu fehlerfreier Auftritt! Rumäniens Sturm sah nur selten Land. Strahlte im Spielaufbau dazu viel Ruhe aus und spielte einen bärenstarker Ball vor Gnabrys Führungstreffer auf Havertz. Note: 2. © imago images 6/15 EMRE CAN: Interpretierte seine ungewohnte Rolle im Vergleich zum Island-Spiel offensiver und zeigte Edeltechniker Hagi mit seiner gesunden Härte die Grenzen auf. Fiel außerdem mit einigen schönen Kabinettstückchen auf. Note: 2. © getty 7/15 LEON GORETZKA: Nach einer etwas unauffälligen ersten Hälfte steigerte er sich nach dem Seitenwechsel und wurde deutlich aktiver. Verpasste die Vorentscheidung aufgrund einer hervorragenden Parade von Nita (50.). Note: 3,5. © getty 8/15 JOSHUA KIMMICH: Mit einer disziplinierten Manndeckung nahmen ihn die Rumänen nahezu komplett aus dem Spiel. Nach seiner Gala gegen Island (163) deshalb nur mit 71 Pässen. Blieb dafür fehlerfrei. Zu Beginn mit einem schönen Lattenkracher (19.). Note: 3,5. © getty 9/15 ILKAY GÜNDOGAN: Nutzte zu selten aus, dass Kimmich in die Mangel genommen wurde und bot sich zu wenig an. Rannte sich obendrein oft fest und mit ungewohnten Schwächen im Passspiel (Quote von 85,1 Prozent). Note: 4,5. © getty 10/15 KAI HAVERTZ: Hatte die erste gute Chance der Partie, scheiterte aber am glänzend reagierenden Keeper Nita (9.). Perfekt getimte Vorlage auf Gnabry (16.). Elf Ballverluste und die harmlose zweite Hälfte schmälern seine Leistung etwas. Note: 2,5. © getty 11/15 SERGE GNABRY: Überall auf dem Platz zu finden und für Rumäniens Abwehr kaum zu kontrollieren. Bei seinem Treffer zum 1:0 nach mustergültiger Vorlage mit leichtem Spiel. Ließ gleich mehrere gute Chancen auf ein zweites Tor liegen. Note: 2,5. © getty 12/15 LEROY SANE: Belebte die Offensive mit zahlreichen Dribblings. In der Rückwärtsbewegung zudem sehr giftig und mit vielen Balleroberungen. Oft mit der richtigen Idee, vor dem Tor fehlte ihm aber das Quäntchen Glück. Note: 2,5. © getty 13/15 TIMO WERNER: Kam in der 77. Minute für Havertz ins Spiel und hätte gleich auf der Anzeigetafel erscheinen können. Seinem Schuss fehlte es aber deutlich an Präzision (80.). Keine Bewertung. © getty 14/15 FLORIAN NEUHAUS: Kam in der Nachspielzeit für Matchwinner Gnabry. Ohne Bewertung. © getty 15/15 AMIN YOUNES: Wurde Sekunden vor dem Abpfiff eingewechselt. Ohne Bewertung.

Rumänien - Deutschland: Die Analyse

Den Abschluss der ersten Länderspielpause 2021 macht das DFB-Team am Mittwoch in Duisburg gegen Nordmazedonien. Anstoß: 20.45 Uhr.

Gegen die Rumänen baute Löw auf die selbe Elf, die am Donnerstag Island souverän mit 3:0 (2:0) bezwungen hatte. Allerdings bekam die Viererkette mit dem provisorischen Linksverteidiger Can diesmal deutlich mehr Druck, die Hausherren versuchten mitzuspielen anstatt sich wie die Isländer tief in ihrer eigenen Hälfte zu verschanzen.

Nach ein paar Minuten des Abtastens drückte die deutsche Mannschaft ihrem Gegner aber ihr Spiel auf, präsentierte sich gerade im Zentrum sehr ballsicher und kam über die Außenbahnen, vor allem über rechts, immer wieder zu guten Torraumszenen.

Die erste Großchance hatte der erneut im rechten offensiven Mittelfeld aufgebotene Havertz, der nach einem Zuspiel von Gnabry im Eins-gegen-Eins mit Rumänien-Keeper Nita scheiterte (9.). Acht Minuten später war ebenjener Nita jedoch machtlos, als der mit einem perfekt getimten Flugball von Rüdiger in den Lauf bediente Havertz das Spielgerät gekonnt in die Mitte legte, wo Gnabry lauerte und nur noch abstauben musste.

Die Führung gab der Löw-Elf Selbstvertrauen, bei aller spielerischer Dominanz versäumte sie aber schnell für klarere Verhältnisse zu sagen. Ein abgefälschter Lattentreffer von Kimmich kurz nach dem 1:0 war die letzte gute Gelegenheit vor dem Seitenwechsel. Auffällig: Die Achter (Gündogan, Goretzka) hatten wenige gelungene Aktionen im Spiel nach vorne, auch Sane brachte über seine oft verwaiste linke Seite wenig Zwingendes zustande.

Nach der Pause schalteten die Gäste einen Gang hoch und kamen durch den deutlich agileren Goretzka (50.), Gnabry (58.) und Gündogan (59.) zu drei Topchancen, die der glänzend aufgelegte Nita allesamt vereitelte. Als wenig später dann auch noch der glücklose Sane aus kurzer Distanz das Tor verfehlte, schlug Löw verärgert die Hände über dem Kopf zusammen.

Glücklicherweise aus deutscher Sicht sollte sich die schwache Chancenverwertung am Ende nicht rächen - obwohl die bei den Rumänen eingewechselten Puscas und Maxim in den Schlussminuten noch zwei gute Gelegenheiten liegen ließen.

Rumänien - Deutschland: Die Aufstellungen

Rumänien: Nita - Popescu, Chirches, Tosca, Camora (46. Burca) - Marin, Stanciu - Hagi (83. Maxim), Tanase (83. Cicaldau), Mihalia (66. Man) - Keseru (66. Puscas)

Deutschland: Neuer - Klostermann, Ginter, Rüdiger, Can - Goretzka (90.+4 Younes), Kimmich, Gündogan - Havertz (77. Werner), Gnabry (90.+3 Neuhaus), Sane

Rumänien - Deutschland: Die Daten zum Spiel

Tore: 0:1 Gnabry (16.)

Das letzte Mal, dass die DFB-Elf in zwei Länderspielen in Folge mit der selben Startelf auflief, war im Oktober 2016 - damals gab es in der WM-Quali ein 3:0 gegen Tschechien und ein 2:0 gegen Nordirland.

Mit seinem 15. Tor (im 19. Länderspiel) überholte Gnabry unter anderem Jupp Heynckes und Franz Beckenbauer und zog mit Teamkollege Werner gleich.

Mit seinem 98. Länderspiel zog Neuer mit Michael Ballack gleich.

Erstmals seit Herbst 2019 bewahrte Deutschland zwei weiße Westen in Folge.

Der Star des Spiels: Serge Gnabry (Deutschland)

Nicht nur wegen seines Tores der auffälligste Akteur in Bukarest. Allein in Durchgang eins war Gnabry an sechs der neun deutschen Torschüsse direkt beteiligt (kein anderer Spieler an mehr als drei) und bestritt mit sieben Zweikämpfen die meisten aller Spieler. Auch nach dem Seitenwechsel hatte der Angreifer des FC Bayern viele starke Aktionen. In dieser Form klar vor Werner gesetzt.

Der Flop des Spiels: Mario Camora (Rumänien)

Der 34 Jahre alte Linksverteidiger der Gastgeber ließ sich in der ersten Hälfte einige Male von Havertz frisch machen lassen. Auch das deutsche Tor fiel über seine Seite. Dem rumänischen Nationaltrainer blieb nichts anderes übrig, als Camora in der Halbzeit auszuwechseln.

Der Schiedsrichter: Clement Turpin (Frankreich)

Hatte in der fair geführten Partie (nur eine Gelbe Karte für den Rumänen Popescu) keinerlei Probleme.