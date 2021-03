Uli Hoeneß bekräftigt Kritik am DFB: "Würde morgen wieder genau dasselbe sagen"

Uli Hoeneß hat in seiner Eigenschaft als TV-Experte bei RTL die harsche Kritik am DFB bekräftigt. Vor dem WM-Qualifikationsspiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Rumänien äußerte er sich auch zu seinen Beweggründen.

"Es gibt vielleicht den ein oder anderen, der gedacht hat, der Uli Hoeneß ist von Bayern München, der will seinen eigenen Mann, Karl-Heinz Rummenigge, installieren. Aber diese Leute sind voll auf dem Holzweg, weil mir sehr viel am deutschen Fußball liegt und es macht mir Spaß, die Spiele zu kommentieren", erklärte Hoeneß am Sonntagabend.

Der Ehrenpräsident des FC Bayern hatte die zerstrittene Führung des DFB massiv attackiert und "personelle Konsequenzen" gefordert. Nur Präsident Fritz Keller nahm Hoeneß von seinem Rundumschlag aus.

"Viele Vorgänge beim DFB haben mir überhaupt nicht gefallen und das hat auch mit dem FC Bayern überhaupt nichts zu tun. Und nach drei Tagen Überlegungen würde ich morgen wieder genau dasselbe sagen", sagte Hoeneß.

Der DFB wies am vergangenen Freitag auf SID-Anfrage "die subjektiv motivierten, pauschalen und persönlichen Angriffe zurück", ohne näher auf die vielen Kritikpunkte einzugehen. Gegenüber RTL verzichtete der Verband auf eine Statement.