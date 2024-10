"Seine Medaille war vier Jahre lang im Koffer": Oliver Baumann laut Julian Nagelsmann "einen Tick stärker" als Alexander Nübel

Oliver Baumann hält den Sieg fest

Die Elftal agierte am Montagabend in München über weite Strecken des Spiels zwar unauffällig, kurz vor Ende war Baumann dann aber gefragt - und reagierte glänzend. Mit einer starken Parade gegen den Dortmunder Donyell Malen hielt er in der 90. Minute den Sieg fest. Schon 26-mal hatte er bei der DFB-Auswahl auf der Bank gesessen, zuletzt am Freitag beim 2:1 in der Nations League gegen Bosnien und Herzegowina, als Rivale Nübel debütierte.

"Das muss ich erstmal wirken lassen", sagte Baumann sichtlich gerührt zum Spiel. Einen Gedanken an die nächste Länderspielperiode, wenn das Jobsharing mit Nübel enden und ein fester Stellvertreter ernannt werden könnte, wollte er noch nicht verschwenden: "Jetzt lassen wir erstmal das Spiel so stehen - und was kommt, das kommt", sagte er. Gibt es denn noch keine Absprache mit Nagelsmann? "Nein", sagte Baumann, "die gibt es nicht."

Sprach's - und fuhr mit Debütanten-Kollege Jamie Leweling im Aufzug hoch durch die Allianz Arena zur Abschiedsparty der letzten Weltmeister. Dort hatte auch Baumann allen Grund zum Anstoßen.