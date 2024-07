DFB-Team vs. Spanien - historische Duelle: Als Deutschland beinahe zur Bananenrepublik geworden wäre

Deutschland vs. Spanien: Die voraussichtlichen Aufstellungen

Die Auswahl des DFB trifft am Freitag in Stuttgart auf Spanien. Anstoß ist um 18 Uhr. So könnten Julian Nagelsmann und Trainerkollege Luis de la Fuenta ihre Teams in den Kampf ums Halbfinale schicken.

Deutschland: Neuer - Kimmich, Rüdiger, Tah, Raum - Andrich, Kroos - Musiala, Gündogan, Wirtz - Havertz

Spanien: Unai Simon - Carvajal, Le Normand, Laporte, Cucurella - Rodri - Pedri, Fabián - Lamine Yamal, Morata, Williams