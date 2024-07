"Bei weitem besser als Kimmich": Ex-Profi von Real Madrid spricht Klartext

© getty

Stielike über Kroos: "War in Madrid nie einer von vielen"

Der Europameister von 1980 sprach außerdem über Toni Kroos, für den die Partie gegen Spanien die letzte seiner Karriere sein könnte.

"Das wäre schon bitter für Kroos, aber zunächst gilt es festzuhalten, dass das eine ganz starke Entscheidung ist. Ich ziehe den Hut vor Kroos. Er hätte sicherlich die Möglichkeit gehabt, weiterzuspielen, wenn nicht bei Real Madrid, dann vielleicht in Saudi-Arabien. Er hätte nochmal zwei, drei Jahre viel Geld verdienen können. Doch Kroos ist von sich aus zurückgetreten und musste nicht aufgrund einer Verletzung aufhören. Ich kann nur meinen Respekt zollen", meinte Stielike.

Egal, was gegen Spanien passiert, Kroos werde dort "weiterhin geliebt werden", so der frühere Mittelfeldspieler.

"Wenn jemand so viele Jahre auf Topniveau in einem großen Klub spielt, vor allem als Stammspieler, und dem Team seinen Stempel aufgedrückt hat, spricht das für ihn. Kroos war in Madrid nie einer von vielen. Sonst wäre er nicht so hoch geschätzt bei den Verantwortlichen und den verschiedenen Trainern der Königlichen. All die Jahre und die vielen Titel zeigen, wie stark Kroos mit Real verbunden war. Das hat er sich alles erarbeitet. Kroos ist ein wunderbarer Spieler", sagte Stielike.