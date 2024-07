"Es wird nie wieder etwas geben, was ich so gut können werde": Toni Kroos spricht über sein Karriereende

Vor der Zeit danach habe er "keine große Angst", sagte Kroos, "ich habe die Entscheidung selbst getroffen - ohne, dass mich jemand gedrängt hat. Es wird Momente geben, in denen ich den Fußball vermissen werde, vor allem das Spielen, weil ich weiß, dass es nie wieder etwas geben wird, was ich so gut können werde."

Andererseits freue er sich "sehr auf diesen Abschnitt". Was er dann vor hat? Sich um seine drei Kinder kümmern, sagte er - und um die anderer Leute in der "Toni-Kroos-Akademie" in Madrid, um die er sich ab September intensiv kümmern möchte. "Es wird also viel um Kinder gehen", sagte Kroos und lachte.