"Dieses Deutschland ist nicht so wild": Internationale Pressestimmen zum 1:1 der DFB-Elf gegen die Schweiz

SPANIEN

Marca: "Spanien, dieses Deutschland ist nicht so wild, wie sie es dargestellt haben."

AS: "Das deutsche Wunder: Feuerwehrmann Füllkrug als Retter! Ein Tor des deutschen Stürmers in letzter Sekunde sichert den Gastgebern den Platz an der Spitze der Gruppe. Deutschland - der mögliche Gegner Spaniens in einem hypothetischen Viertelfinale."

ENGLAND

The Sun: "Füllkrug bricht die Herzen der Schweizer - und das Frankfurter Stadion explodiert."

Mirror: "Die Schweiz entdeckt die deutsche Schwachstelle. Sie haben es wieder geschafft, aber die Gastgeber sind nicht so übermächtig, wie sie scheinen."

ÖSTERREICH

Kurier: "Topquoten im TV, überfüllte Fanmeilen, Euphorie im ganzen Land - viele wähnten den EM-Gastgeber gar schon als künftigen Europameister. Im dritten Gruppenspiel wurde dem deutschen Nationalteam aufgezeigt, dass es noch ein weiter und steiniger Weg bis zum EM-Titel wird."

Österreich: "Die Schweiz verpasst die Sensation hauchdünn. Als der Gruppensieg schon verloren schien, war Füllkrug dann doch noch zur Stelle."