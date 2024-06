DFB-Team trägt pinke Trikots bei EM 2024 schon in der Vorrunde

Weiß, pink, weiß: Die deutsche Nationalmannschaft wird in der EM-Vorrunde in beiden Trikotvarianten auflaufen. Das bestätigte der DFB am Mittwoch auf SID-Anfrage.

Anzeige

Beim Eröffnungsspiel am Freitag (21.00 Uhr) gegen Schottland kommt zunächst das weiße Heimtrikot zum Einsatz, fünf Tage später gegen Ungarn läuft der Gastgeber im pinken Dress auf. Beim Gruppenfinale gegen die Schweiz (23. Juni) wird erneut gewechselt. Das pinke Trikot hatte sich nach seiner Präsentation von Partner adidas im März zum Verkaufsschlager entwickelt, aber auch für viele Diskussionen gesorgt. Besonders im Internet tobte ein Kulturkampf um die Deutungshoheit. Gewagtes Symbol für gesellschaftliche Vielfalt? Oder billige Anbiederung an den woken Zeitgeist? Bei den Fans und Nationalspielern kam es aber gut an. "Ich finde es gut, dass es nicht immer das Gleiche ist", hatte Bundestrainer Julian Nagelsmann erklärt. Das Trikot habe auch einen psychologischen Effekt beim Gegner, ihm würden "mutige Entscheidungen" gefallen. Im ersten Spiel in den pinken Trikots gelang ein Sieg gegen den Erzrivalen Niederlande (2:1). Auch bei der EM-Generalprobe gegen Griechenland (2:1) trugen Toni Kroos und Co. das pinke Outfit.

Artikel und Videos zum Thema