DFB-Team: Pressekonferenz mit Florian Wirtz und Jamal Musiala vor dem EM-Auftakt gegen Schottland im Liveticker

Am Freitag steht für die deutsche Nationalmannschaft der Auftakt der Heim-EM in München gegen Schottland an. Zwei Tage vor dem Spiel stellen sich auf der DFB-Pressekonferenz Florian Wirtz und Jamal Musiala um 13.15 Uhr den Fragen der Journalisten. Wir begleiten die PK im Liveticker.

Anzeige