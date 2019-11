Fixpunkt Serge Gnabry: Joachim Löws Gefallen an den FC Bayern München

Serge Gnabry geht als großer Gewinner aus dem Länderspieljahr 2019 hervor. Seine beeindruckende Torquote ist vor allem die Folge einer klugen Entscheidung Joachim Löws, von der auch der FC Bayern profitiert.

Joachim Löw hat nicht den leichtesten Stand bei den Verantwortlichen des FC Bayern. Erst recht nicht seit dem 5. März dieses Jahres, als er ohne Ankündigung in Begleitung von Oliver Bierhoff an der Säbener Straße auftauchte, um die drei Weltmeister Mats Hummels, Jerome Boateng und Thomas Müller zu rasieren.

Der Radikalumbruch auf Kosten der Münchner und ihres Images als "Verein der Nationalspieler" sorgte für Entsetzen bei Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge. Das Führungsduo des deutschen Rekordmeisters unterstellte Löw mangelndes Fingerspitzengefühl. Insbesondere Hoeneß ließ seitdem keine Gelegenheit ungenutzt, den Bundestrainer mitsamt des gesamten DFB zu kritisieren.

Der mittlerweile nur noch als Ehrenpräsident fungierende Bayern-Patron hinterfragte in diesem Zusammenhang auch oft den Sinn von Länderspielen. "Ein Wahnsinn" seien die ständigen Unterbrechungen während der Saison, so könne sich ja keine Mannschaft einspielen, schimpfte Hoeneß erst im September.

Joachim Löw macht Serge Gnabry besser

Dabei tat Löw den Münchnern in diesem Jahr sogar einen großen Gefallen, der ihnen im Hinblick auf ihre zukünftige Kaderplanung möglicherweise viel Zeit und auch viel Geld einspart: Er machte mit Serge Gnabry einen ihrer jungen Spieler zum Fixpunkt seiner neuen Offensive, indem er ihm neben einer Stammplatzgarantie auch die Möglichkeit gab, als Freigeist im Sturmzentrum statt als reiner Außenbahnspieler zu agieren.

Diese Entscheidung erwies sich als genialer Schachzug. Wer nach dem Länderspieljahr 2019 über die deutsche Nationalelf spricht, spricht in erster Linie über Gnabry, den 24 Jahre alten Chefkoch aus Stuttgart, der in der EM-Qualifikation und in den Testspielen so ziemlich alles in Grund und Boden rührte.

Seine fabelhafte Ausbeute von 13 Toren aus 13 Spielen im DFB-Trikot wird nur von Gerd Müller getoppt, der einen Einsatz weniger für die gleiche Anzahl von Treffern benötigte. Selbst Miroslav Klose, der WM-Rekordtorschütze, erreichte diese Marke nicht.

DFB-Team: Einzelkritiken und Noten zum Spiel gegen Nordirland © getty 1/15 Beim standesgemäßen 6:1 des DFB-Teams gegen Nordirland zum Abschluss der EM-Qualifikation überragte Bayerns Serge Gnabry mit drei Toren. Auch sein Teamkollege verdiente sich Sonderlob. © getty 2/15 MARC-ANDRE TER STEGEN: Undankbares 24. Länderspiel für den Vertreter von Manuel Neuer. Musste den Ball schon beim ersten Schuss aus dem Tor holen, als er gegen Smiths Distanzschuss keine Chance hatte (7.). Danach kaum geprüft. Note: 3. © getty 3/15 LUKAS KLOSTERMANN: Der Leipziger hatte auf rechts unglaublich viel Freiraum, konnte den aber zunächst nicht für gefährliche Vorstöße nutzen. Nach der Pause besser: Zunächst Vorlage zu Gnabrys 3:1 (47.), dann mit Schuss ans Außennetz (54.). Note: 3. © getty 4/15 EMRE CAN: Der Profi von Juventus Turin durfte wie schon beim 2:2 gegen Argentinien in der Innenverteidigung ran und machte seine Sache unauffällig souverän. Pech bei Distanzschuss knapp neben das Tor (63.). Note: 3. © imago images 5/15 JONATHAN TAH: Betrieb mit einer sicheren Vorstellung in der Innenverteidigung ohne nennenswerte Fehler Eigenwerbung. Rettete in letzter Sekunden bei einer Flanke von Savile (28.). Note: 2,5. © imago images 6/15 JONAS HECTOR: Der Kölner zeigte auf der umkämpften linken Abwehrseite eins seiner besten Länderspiele und nutzte die Freiheiten zu vielen guten Aktionen, unter anderem den Assits zu den ersten beiden Treffern. Note: 2. © getty 7/15 TONI KROOS: Im 96. Länderspiel als Kapitän und Antreiber einer der besten DFB-Akteure. Seine etwas offensivere Rolle tat dem Real-Profi spürbar gut. Viele Pässe in die Schnittstellen, scheiterte aber mehrfach an Peacock-Farrell. Note: 1,5. © getty 8/15 JOSHUA KIMMICH: Ballverteiler vor der Abwehr, der nach Kroos auf die meisten Ballkontakte kam. Schloss hinten die meisten Lücken, verhinderte gegen McNair das 0:2 (12.), und schaltete sich auch immer wieder nach vorne ein. Note: 2. © getty 9/15 LEON GORETZKA: Ließ sich auf der ungewohnten rechten offensiven Außenposition immer wieder fallen, um dann nach vorne zu stoßen wie vor seinem 2:1 (43.) oder um sich die Bälle zu holen, wie vor seinem 18-Meter-Schuss zum 5:1 (73.). Note: 2. © getty 10/15 ILKAY GÜNDOGAN: Der ManCity-Star in der für ihn etwas ungewohnt offensiven Rolle nicht ganz so auftrumpfen wie seine Mittelfeld-Kollegen Kroos und Kimmich. Pech bei Kopfball an den Pfosten (11.). Note: 3. © getty 11/15 JULIAN BRANDT: Der Dortmunder hatte viele gute Aktionen, einiges misslang ihm allerdings auch. Scheiterte ebenfalls mehrfach aus aussichtsreicher Position. Gab dann die Vorlage zum 4:1 und belohnte sich mit dem 6:1 (90.). Note: 2,5. © getty 12/15 SERGE GNABRY: Zeigte erneut eine glänzende Vorstellung auf der Mittelstürmer-Position: Erzielte im 13. Länderspiel seine Treffer 11 bis 13 (19., 47., 60.) - eine bessere Quote als DFB-Rekordschütze Miro Klose zum gleichen Zeitpunkt. Note: 1. © getty 13/15 SUAT SERDAR: Der Schalker kam nach 69 Minuten für Goretzka und somit zu seinem dritten Länderspiel, in dem er im defensiven Mittelfeld vor keine großen Aufgaben mehr gestellt wurde. Note: 3. © imago images 14/15 NIKLAS STARK: Der zuletzt immer wieder verletzte Hertha-Verteidiger feierte nach 65 Minuten endlich sein Debüt in der Nationalmannschaft, als er Klostermann ersetzte. Ließ gegen die nachlassenden Gäste nichts mehr anbrennen. Note: 3. © getty 15/15 NADIEM AMIRI: Der Leverkusener ersetzte Gnabry in der 80. Minute. Keine nennenswerte Szenen mehr. Ohne Bewertung.

Serge Gnabry als Ersatz für Robert Lewandowski?

"Hier spiele ich vorne und das macht mir sehr viel Spaß", sagte Gnabry nach dem 6:1-Sieg gegen Nordirland, zu dem er einen Dreierpack beisteuerte. Bei den Bayern, wo er aufgrund der Anwesenheit des Vollblutstürmers Robert Lewandowski meist auf dem rechten Flügel zum Einsatz kommt, ist der deutsche Hoffnungsträger "nur" halb so treffsicher. Acht Tore stehen nach 16 wettbewerbsübergreifenden Einsätzen in dieser Spielzeit auf seinem Konto.

An Lewandowski führt noch kein Weg vorbei. Der 31-jährige Pole ist in der Form seines Lebens, hat 23 Tore in 18 Spielen für die Münchner erzielt. Sollte er sich aber einmal verletzen, schwächeln oder irgendwann eine neue Herausforderung suchen, hätten sie in dem schnellen und wendigen Gnabry einen würdigen Ersatz.

Ex-Bayer Toni Kroos, der ja schon mit so einigen Weltklasse-Stürmern wie Cristiano Ronaldo, Gareth Bale oder Karim Benzema zusammenspielte, prophezeite nach der Gala gegen Nordirland: "Ich bin mir nicht erst seit heute sicher, dass Serge eine Riesenkarriere hinlegen wird."

Eine Riesenkarriere, das sagte Löw auf dem Weg zum Ausgang der Commerzbank-Arena, hänge aber vor allem davon ab, wie man sich in den wirklich wichtigen Spielen und bei den großen Turnieren präsentiere.