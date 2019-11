Deutschland - Nordirland 6:1: Bayern-Gala in Frankfurt! DFB-Elf feiert Gruppensieg

Die deutsche Nationalmannschaft hat sich im letzten EM-Qualifikationsspiel mit einem dominanten 6:1 (2:1) gegen Nordirland den Sieg in Gruppe C gesichert. Die Treffer der Bayern-Spieler Serge Gnabry (3) und Leon Goretzka (2) sowie Julian Brandt (1) bescherten den Zuschauern in der Frankfurter Commerzbank Arena einen unterhaltsamen Jahresabschluss.

Parallel spielte Gruppenrivale Niederlande 5:0 (2:0) gegen Estland und blieb auf Platz zwei.

Die Stimmen zum Spiel Deutschland gegen Nordirland

Bundestrainer Joachim Löw: "Es hat sehr viel Spaß gemacht, weil wir unser Spiel konsequent durchgezogen haben. Es war nicht immer ganz so einfach, weil die Nordiren relativ tief standen. Sie haben sich mit bis zu neun Spielern am Sechzehner verschanzt. Trotzdem haben wir gute Laufwege gemacht. Wir wollten viel Spiel- und Lauffreude zeigen und das hat die Mannschaft vorzüglich gemacht."

Serge Gnabry: "Hier spiele ich vorne und das macht mir viel Spaß. Ich finde es langsam nervig, immer von einem Umbruch zu sprechen. Unsere Leistungen sind sehr, sehr gut. Wir zeigen sehr, sehr guten Fußball."

Die Analyse des Spiels Deutschland gegen Nordirland

Bundestrainer Löw nahm im Vergleich zum 4:0 gegen Weißrussland am vergangenen Samstag fünf Startelf-Wechsel vor: Ter Stegen vertrat wie angekündigt Neuer, zudem starteten Tah und Can anstelle von Ginter und Koch in der Innenverteidigung. Brandt ersetzte Werner im Angriff.

An der Grundformation änderte sich gegen die tiefstehenden Gäste nichts: Löws Elf agierte in einer Art 4-3-3, in dem das Offensiv-Trio Goretzka-Brandt-Gnabry immer wieder munter rotierte und am Kombinationsspiel von Kimmich, Kroos und Gündogan teilnahm. Viel ging im deutschen Angriffsspiel ging über die linke Hector-Seite.

DFB-Team: Einzelkritiken und Noten zum Spiel gegen Nordirland © getty 1/15 Beim standesgemäßen 5:1 des DFB-Teams gegen Nordirland zum Abschluss der EM-Qualifikation überragte Bayerns Serge Gnabry mit drei Toren. Auch sein Teamkollege verdiente sich Sonderlob. © getty 2/15 MARC-ANDRE TER STEGEN: Undankbares 24. Länderspiel für den Vertreter von Manuel Neuer. Musste den Ball schon beim ersten Schuss aus dem Tor holen, als er gegen Smiths Distanzschuss keine Chance hatte (7.). Danach kaum geprüft. Note: 3. © getty 3/15 LUKAS KLOSTERMANN: Der Leipziger hatte auf rechts unglaublich viel Freiraum, konnte den aber zunächst nicht für gefährliche Vorstöße nutzen. Nach der Pause besser: Zunächst Vorlage zu Gnabrys 3:1 (47.), dann mit Schuss ans Außennetz (54.). Note: 3. © getty 4/15 EMRE CAN: Der Profi von Juventus Turin durfte wie schon beim 2:2 gegen Argentinien in der Innenverteidigung ran und machte seine Sache unauffällig souverän. Pech bei Distanzschuss knapp neben das Tor (63.). Note: 3. © imago images 5/15 JONATHAN TAH: Betrieb mit einer sicheren Vorstellung in der Innenverteidigung ohne nennenswerte Fehler Eigenwerbung. Rettete in letzter Sekunden bei einer Flanke von Savile (28.). Note: 2,5. © imago images 6/15 JONAS HECTOR: Der Kölner zeigte auf der umkämpften linken Abwehrseite eins seiner besten Länderspiele und nutzte die Freiheiten zu vielen guten Aktionen, unter anderem den Assits zu den ersten beiden Treffern. Note: 2. © getty 7/15 TONI KROOS: Im 96. Länderspiel als Kapitän und Antreiber einer der besten DFB-Akteure. Seine etwas offensivere Rolle tat dem Real-Profi spürbar gut. Viele Pässe in die Schnittstellen, scheiterte aber mehrfach an Peacock-Farrell. Note: 1,5. © getty 8/15 JOSHUA KIMMICH: Ballverteiler vor der Abwehr, der nach Kroos auf die meisten Ballkontakte kam. Schloss hinten die meisten Lücken, verhinderte gegen McNair das 0:2 (12.), und schaltete sich auch immer wieder nach vorne ein. Note: 2. © getty 9/15 LEON GORETZKA: Ließ sich auf der ungewohnten rechten offensiven Außenposition immer wieder fallen, um dann nach vorne zu stoßen wie vor seinem 2:1 (43.) oder um sich die Bälle zu holen, wie vor seinem 18-Meter-Schuss zum 5:1 (73.). Note: 2. © getty 10/15 ILKAY GÜNDOGAN: Der ManCity-Star in der für ihn etwas ungewohnt offensiven Rolle nicht ganz so auftrumpfen wie seine Mittelfeld-Kollegen Kroos und Kimmich. Pech bei Kopfball an den Pfosten (11.). Note: 3. © getty 11/15 KULIAN BRANDT: Der Dortmunder hatte viele gute Aktionen, einiges misslang ihm allerdings auch. Scheiterte ebenfalls mehrfach aus aussichtsreicher Position. Gab dann die Vorlage zum 4:1 und belohnte sich mit dem 6:1 (90.). Note: 2,5. © getty 12/15 SERGE GNABRY: Zeigte erneut eine glänzende Vorstellung auf der Mittelstürmer-Position: Erzielte im 13. Länderspiel seine Treffer 11 bis 13 (19., 47., 60.) - eine bessere Quote als DFB-Rekordschütze Miro Klose zum gleichen Zeitpunkt. Note: 1. © getty 13/15 SUAT SERDAR: Der Schalker kam nach 69 Minuten für Goretzka und somit zu seinem dritten Länderspiel, in dem er im defensiven Mittelfeld vor keine großen Aufgaben mehr gestellt wurde. Note: 3. © imago images 14/15 NIKLAS STARK: Der zuletzt immer wieder verletzte Hertha-Verteidiger feierte nach 65 Minuten endlich sein Debüt in der Nationalmannschaft, als er Klostermann ersetzte. Ließ gegen die nachlassenden Gäste nichts mehr anbrennen. Note: 3. © getty 15/15 NADIEM AMIRI: Der Leverkusener ersetzte Gnabry in der 80. Minute. Keine nennenswerte Szenen mehr. Ohne Bewertung.

Der Kölner Kapitän gab allein in der ersten 45 Minuten fünf Torschussvorlagen. Zwei davon resultierten in Toren: Gnabry (19.) und Goretzka (43.) trafen, nachdem die Nordiren durch einen perfekt platzierten Schuss von Rechtsverteidiger Smith aus der zweiten Reihe, den einzigen auf das Gehäuse von ter Stegen in Durchgang eins, überraschend in Führung gegangen waren (7.).

Die Löw-Elf trat auch nach dem Seitenwechsel dominant auf, hatte an die 80 Prozent Ballbesitz und ließ den Underdog kaum in die Nähe des eigenen Strafraums kommen. Erneut die eiskalten Gnabry (47., 60.) und Goretzka (73.) sowie Brandt (90.1+) sorgten am Ende für ein Schützenfest.

Die kommenden Länderspiele finden im März statt - eines davon voraussichtlich gegen Spanien.

Die Daten des Spiels Deutschland gegen Nordirland

Tore: 0:1 Smith (7.), 1:1 Gnabry (19.), 2:1 Goretzka (43.), 3:1 Gnabry (47.), 4:1 Gnabry (60.), 5:1 Goretzka (73.). 6:1 Brandt (90.+1)

Gnabry erzielte in nur 13 Länderspielen 13 Tore - das schaffte nicht einmal Mirsolav Klose, der 2002 nach 13 Länderspielen elf Tore auf seinem Konto hatte.

Deutschland kassierte zehn der letzten zwölf Gegentreffer in Heimspielen.

Kroos bestritt sein 96. Länderspiel, zog mit Berti Vogts gleich und ließ Sepp Maier und Karl-Heinz Rummenigge (je 95) hinter sich.

Der Star des Spiels: Serge Gnabry (Deutschland)

Der gegen die Nordiren zumeist als Mittelstürmer agierende Gnabry ragte mit seinem Dreierpack aus einem insgesamt starken deutschen Kollektiv hervor. Auch Ballmagnet Kroos, der einen Sahnepass nach dem anderen aus seinem rechten Fuß zauberte, und der zweifache Vorlagengeber Hector sammelten Pluspunkte.

Der Flop des Spiels: Tom Flanagan (Nordirland)

Gewann als Innenverteidiger keinen einzigen Zweikampf und brachte nur knapp 33 Prozent seiner Zuspiele an seine Kollegen. Ließ sich insbesondere vor dem 4:1 zu leicht von Gnabry düpieren.

Der Schiedsrichter: Carlos del Cerro Grande (Spanien)

Souveräne Vorstellung. Ließ sich nichts zu Schulden kommen - auch, weil die Spieler ihm kaum einen Grund dazu gaben. Der Spanier musste ob der fair geführten Spielweise beider Teams keine einzige Karte zücken.