BVB, Noten und Einzelkritiken der Spieler von Borussia Dortmund gegen Newcastle United: Zwei Angreifer überragen

Borussia Dortmund schlägt Newcastle United in der Champions League mit 2:0. Vor allem zwei Angreifer wissen dabei zu überzeugen. Das gelang bei weitem nicht jedem BVB-Spieler.

Niclas Füllkrug und Julian Brandt trafen für den BVB und bringen die Schwarz-Gelben damit auf einen guten Weg in Richtung Achtelfinale der Königsklasse. Die Noten und Einzelkritiken der BVB-Profis.

BVB vs. Newcastle United - Noten: Niklas Süle

Solide beschreibt seinen Auftritt am besten. Wenn er defensiv positioniert war, gab es an ihm kein vorbeikommen. Aufgerückt hatte er in der Rückwärtsbewegung manchmal Probleme. Mit dem Ball ohne großen Einfluss auf das Spiel. Note: 3.