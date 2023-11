Borussia Dortmund kriegt es in der Champions League mit Newcastle United zu tun. SPOX tickert das Duell live mit.

Wie meldet sich Borussia Dortmund nach der 0:4-Pleite gegen den FC Bayern zurück? Dieser Frage wird heute in der Champions-League-Gruppenphase gegen Newcastle United auf den Grund gegangen. Bei SPOX seid Ihr live mit dabei.

BVB vs. Newcastle United, Champions League: Borussia Dortmund heute im Liveticker - Vor Beginn

vor Beginn Der BVB kassierte am vergangenen Wochenende in der Bundesliga gegen den FC Bayern eine Klatsche (0:4), hat jetzt aber nicht viel Zeit, um den verlorenen Punkten hinterherzutrauern, sondern muss direkt wieder in der Champions League ran. Es geht gegen Newcastle United, das man in der Hinrunde 1:0 bezwingen konnte.

vor Beginn Die Begegnung wird um 18.45 Uhr im Dortmunder Signal-Iduna-Park angepfiffen.

vor Beginn Hallo und herzlich willkommen zum Champions-League-Gruppenspiel zwischen Borussia Dortmund und Newcastle United.