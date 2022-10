FC Sevilla - Borussia Dortmund 1:4: Bellingham-Gala! BVB mit erfolgreicher Generalprobe für Kracher gegen Bayern

Borussia Dortmund ist die Generalprobe für das Topspiel gegen den FC Bayern München am Samstag gelungen: Im dritten Gruppenspiel der Champions League gewann das Team von Trainer Edin Terzic mit 4:1 (3:0).

Die Tore für den BVB erzielten Raphaël Guerreiro (6.), Jude Bellingham (41.), Karim Adeyemi (43.) und Julian Brandt (75.) - für Sevilla traf Youssef En-Nesyri (51.).

Julian Brandt zeigte sich nach dem Spiel erleichtert. "Es hätte auch anders enden können", sagte Brandt bei DAZN . Hier gibt es weitere Stimmen.

In Gruppe G der Champions League festigte der BVB mit dem Sieg seinen zweiten Platz (sechs Punkte) hinter Manchester City (neun).

Die etatmäßige Nummer eins Gregor Kobel stand erstmals nach seiner Verletzung wieder im Kader, dennoch stand Alexander Meyer im Tor.

Unmittelbar nach Abpfiff gab der FC Sevilla die Trennung von Julen Lopetegui bekannt. Das Aus für den Trainer hatte sich schon im Vorfeld abgezeichnet. Hier geht's zur Meldung.

FC Sevilla - BVB: Die Analyse

Im Vergleich zur 2:3-Niederlage in Köln stellte Edin Terzic sein viel praktiziertes System (4-2-3-1) auf ein 4-3-3 mit Jude Bellingham in offensiverer Rolle um und nahm zwei Änderungen vor: Emre Can und Youssoufa Moukoko begannen anstelle der zuletzt kritisierten Donyell Malen und Anthony Modeste. Aufseiten von Sevilla tauschte Julen Lopetegui, dessen Tage gezählt sind, gleich sechsmal. Unter anderem rutschte Ex-Bayern-Spieler Tanguy Nianzou nach dem 0:2 gegen Atlético Madrid auf die Bank.

Der BVB setzte den tiefstehenden FC Sevilla, der gegen den Ball mit einer Fünferkette agierte, ab der Mittellinie unter Druck und münzte den ersten guten Angriff gleich in Zählbares um: Raphaël Guerreiro vollstreckte nach noch traumhafterem Zuspiel von Bellingham sehenswert (6.). Dortmund zog sich unverständlicherweise umgehend zurück und ermöglichte den spürbar verunsicherten Gastgebern, am Spiel teilzunehmen. Alexander Meyer verhinderte den Ausgleich mehrfach glänzend.

Die Borussia tat sich in der Folge schwer, die Kontrolle zurückzugewinnen - die Partie gestaltete sich offen. Erst mit Bellinghams Sololauf zum 2:0 (41.) kehrte vorerst Ruhe ein. Karim Adeyemi erhöhte noch vor der Pause (43.).

Der BVB bekam Sevilla dennoch nicht in den Griff und fing sich kurz nach dem Seitenwechsel das 1:3 nach einer Ecke (51.). Anschließend bereiteten die Hausherren der Dortmunder Hintermannschaft erneut große Probleme, verpassten aber den Anschlusstreffer. Durch Julian Brandts Tor (75.) fällt das Ergebnis angesichts des Spielverlaufs letztlich zu hoch aus.

BVB-Noten: Zwei Defensivspieler enttäuschen - Moukoko nutzt Chance © imago images 1/17 Borussia Dortmund schlägt den FC Sevilla mit 4:1. Auch wenn es Phasen gab, in denen das Spiel anders hätte verlaufen können, überzeugten einige bei Schwarz-Gelb auf ganzer Linie - und andere eben weniger. Die BVB-Noten. © imago images 2/17 ALEXANDER MEYER: Hielt Dortmund zu Beginn des Spiels mehrfach stark im Spiel und verhinderte so den Ausgleich von Sevilla. Seine Reflexe brachten den BVB auf Kurs. Note: 2. © imago images 3/17 THOMAS MEUNIER: Wie immer mit Höhen und Tiefen. Offensiv und defensiv bemüht, allerdings nicht fehlerfrei. Gerade in der stärkeren Phase von Sevilla im ersten Durchgang hin und wieder überspielt worden. Dann aber stabil. Note: 3,5. © imago images 4/17 NIKLAS SÜLE: Der Fixpunkt im Spielaufbau. Viele Angriffe liefen über die rechte Seite, auch weil Süle dort die Verantwortung übernahm. Defensiv wieder nicht so sicher, wie sich das der BVB von ihm erhofft. Note: 3,5. © getty 5/17 NICO SCHLOTTERBECK: Schlimmer Fehlpass wurde nicht bestraft (2.), anschließend solide im Passspiel. Stellungsspiel aber oft nicht gut, verlor so seine Gegenspieler aus den Augen – beim Gegentor gut zu sehen. Note: 4. © getty 6/17 RAPHAËL GUERREIRO: Mit dem Dosenöffner nach nur sechs Minuten, brachte sich offensiv gut ein und schickte die Offensivspieler mit vielen guten Pässen. Defensiv ab und an wackelig, was gegen schwache Andalusier aber kein Problem war. Note: 2,5. © getty 7/17 EMRE CAN: Dicker Bock in der ersten Halbzeit, kaum ein Faktor im BVB-Spiel. Auch im Aufbau zu überhastet. Nutzte seine Chance deutlich nicht, es war erst sein drittes Spiel von Beginn an. Wird gegen die Bayern wohl wieder auf die Bank müssen. Note: 4,5. © getty 8/17 SALIH ÖZCAN: Fiel nicht großartig auf, aber genau das ist sein großer Mehrwert. Anders als Can meist fehlerlos und mit klugen Pässen, die den Rhythmus des Teams mitbestimmen. Vor dem 3:0 mit starker Pressingaktion. Note: 2,5. © getty 9/17 JUDE BELLINGHAM: Wieder mal der beste Dortmunder Feldspieler, wieder Antreiber und Organisator im Mittelfeld. Vor dem 1:0 mit guter Verlagerung, das 2:0 selbst erzielt und an nahezu jedem Angriff beteiligt. Note: 1,5. © getty 10/17 KARIM ADEYEMI: Offensiv mit viel Dampf, brachte die Sevilla-Abwehr immer wieder in Schwierigkeiten. Unterstützte Moukoko häufig im Zentrum, war beim 3:0 am richtigen Ort. Defensiv trotzdem zu passiv. Note: 2,5. © imago images 11/17 YOUSSOUFA MOUKOKO: Deutlich aktiver und besser eingebunden als Anthony Modeste zuletzt. Toller erster Kontakt vor dem 3:0 durch Adeyemi, das 4:1 clever vorbereitet. Klare Empfehlung für einen Startelf-Einsatz gegen die Bayern am Samstag. Note: 2,5. © getty 12/17 JULIAN BRANDT: Sehr bemüht und aktiv, insgesamt aber etwas glücklos. Vor allem die letzte Aktion war zu unpräzise. In der Schlussphase dann mit dem wichtigen vierten Treffer. Gegen den Ball hin und wieder zu zurückhaltend. Note: 3. © imago images 13/17 DONYELL MALEN: In der 64. Minute für Adeyemi eingewechselt. Hatte mehrere ordentliche Offensivszenen, blieb im Abschluss aber glücklos. Note: 3,5. © imago images 14/17 TOM ROTHE: Kam in der 80. Minute für Raphaël Guerreiro. Ohne Bewertung. © imago images 15/17 ANTHONY MODESTE: Ersetzte Moukoko (80.). Ohne Bewertung. © imago images 16/17 THORGAN HAZARD: In der 85. Minute für Brandt eingewechselt. Ohne Bewertung. © imago images 17/17 ANTONIOS PAPADOPOULOS: Durfte in der Schlussphase etwas Champions-League-Luft schnuppern. Kam für Özcan (85.). Ohne Bewertung.

FC Sevilla - BVB: Die Daten des Spiels

FC Sevilla: Bono - Jesús Navas (46. Montiel), Carmona, Gudelj, Kike Salas, Alex Telles - Jordán (77. Dolberg), Rakitic (62. Delaney) - Isco (62. Gómez), En-Nesyri, Suso (46. Lamela)

Borussia Dortmund: A. Meyer - Meunier, Süle, N. Schlotterbeck, Guerreiro (80. Rothe) - Can, Özcan (85. Papadopoulos) - Bellingham - Adeyemi (64. Malen), Moukoko (80. Modeste), Brandt (85. Hazard)

Tore: 1:0 Guerreiro (6.), 2:0 Bellingham (41.), 3:0 Adeyemi 43.), 3:1 Gudelj (51.), 4:1 Brandt (75.)

Der Star des Spiels: Jude Bellingham (BVB)

Traumhafter Pass vor dem 1:0, Weltklasse-Solo bei seinem Treffer zum 2:0. Der 19-Jährige, der zum zweiten Mal in Folge die Kapitänsbinde trug, machte mal wieder den Unterschied. Auch gegen den Ball gewohnt stark. Bärenstarker Auftritt als offensiver Part im Mittelfeld. Keeper Alexander Meyer ebenfalls herausragend.

Der Flop des Spiels: Jesús Navas (FC Sevilla)

Erwischte einen schlechten Tag. Verschuldete die ersten beiden Gegentreffer mit und schaltete sich ungewohnt selten ins Offensivspiel ein. Blieb zur Halbzeit in der Kabine.

Der Schiedsrichter: Maurizio Mariani (Italien)

Unterstrich seinen Ruf, kleinlich zu pfeifen, früh in der Partie, als er Nemanja Gudelj verwarnte (3.). Richtig, vor der vermeintlichen Notbremse von Youssef En-Nesyri, auf Foul von Karim Adeyemi zu entscheiden. In anderen Szenen wie beim harten Foul an Bellingham griff er dafür deutlich daneben (45.+1.). Nach dem Seitenwechsel kaum noch gefordert.