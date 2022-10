BVB muss "wieder reden": Verkennt Edin Terzic grundlegende Probleme?

Borussia Dortmund verliert mit 2:3 gegen den 1. FC Köln und dreht sich wieder mal im Kreis. Wechselhaft, inkonstant, defensiv mit Problemen - auch Edin Terzic war angefressen, verkennt dabei aber womöglich trotzdem die Schwere der Herausforderung. Die Erkenntnisse zur Niederlage des BVB.

Reden, reden, reden - in Dortmund ist mal wieder die Zeit für Aufarbeitung gekommen. Vor allem Edin Terzic zeigte sich angefressen nach der 2:3-Niederlage gegen den 1. FC Köln.

"Wir haben eine sehr gute erste Halbzeit gespielt und konnten uns sehr viele Torchancen erspielen", analysierte der BVB-Trainer nach der Partie bei Sky: "Wir sprechen es in der Halbzeitpause an, dass es extrem wichtig sein wird, wie wir in die zweite Halbzeit starten. Dann bekommen wir gefühlt nach acht Sekunden die erste Ecke, weil wir nicht sauber sind am Ball, weil wir nicht bereit sind."

Man werde es wieder ansprechen, man werde erneut seine Lehren daraus ziehen: "Dann werden wir wieder darüber reden, dass wir eine Reaktion zeigen müssen und das endlich abstellen." Terzic war bedient. Aber er war vor allem wegen der schlechten Anfangsphase der zweiten Halbzeit bedient. Dabei haben sich die Probleme des BVB auch schon vorher angedeutet.

BVB: Werden Probleme verkannt?

"Wir treten immer wieder auf die Euphoriebremse, genau wegen Spielen wie heute", erklärte der 39-Jährige. Es trete wiederholt auf, dass Dortmund "Spiele, die wir komplett kontrollieren, einfach weggeben". Damit schob er einen Großteil der Verantwortung auf die Spieler.

Zu Recht war er unzufrieden über die 15 Minuten nach der Pause, in denen der BVB eine 1:0-Führung aus der Hand gab, weil er zu passiv und zu lethargisch agierte. Aber die Zufriedenheit über den ersten Durchgang lässt vielleicht auch tiefer blicken, als es Terzic selbst lieb wäre. Kontrolle, viele Torchancen, defensiv stabil - all diese Beschreibungen verwendete Trainer für die ersten 45 Minuten.

Zur Wahrheit gehört aber auch, dass der BVB lange gebraucht hat, um Lösungen gegen den 1. FC Köln und sein gut organisiertes Pressing zu finden. Die Kölner machten das Zentrum mit ihrer Mittelfeldraute dicht, verschoben aber auch klug auf die Flügel, um den BVB dort unter Druck zu setzen. Das führte dazu, dass Dortmund aus eigenen Ballbesitzphasen so gut wie keinen gefährlichen Abschluss zustande brachte.

BVB-Noten: Viermal die Fünf - Reus-Vertreter überzeugt © getty 1/16 Der BVB hat einen Rückschlag im Kampf um die deutsche Meisterschaft erlitten. Gegen den 1. FC Köln verloren die Schwarz-Gelben mit 2:3 (1:0) und verpassten es damit, wieder am FC Bayern vorbeizuziehen. Die Noten und Einzelkritiken der BVB-Spieler. © imago images 2/16 ALEXANDER MEYER: Vertrat erneut den verletzten Stammkeeper Kobel und machte seine Sache einmal mehr sehr ordentlich. Sicher im Aufbauspiel und bei hohen Bällen, auch bei den wenigen haltbaren Kölner Schüssen auf seinen Kasten souverän. Note: 3,5. © imago images 3/16 THOMAS MEUNIER: Ein Auftritt mit Licht und Schatten. In der Vorwärtsbewegung mit einigen ordentlichen Vorstößen - unter anderem dem entscheidenden Ballgewinn vor dem 1:0 - defensiv dafür oft überhaupt nicht auf der Höhe. Note: 4,5. © imago images 4/16 NIKLAS SÜLE: Zu Beginn mit ein, zwei Stellungsfehlern und Abstimmungsschwierigkeiten mit Meunier, die die Kölner jedoch nicht zu nutzen wussten. Beim 1:1 dann etwas zu weit weg von Flankengeber Hector, auch beim 1:3 zu zögerlich. Note: 5. © imago images 5/16 NICO SCHLOTTERBECK: Ließ vor dem 1:2 Tigges aus den Augen, ansonsten aber noch bester Dortmunder Defensivspieler. Bei Unsicherheiten seiner Nebenleute oft zur Stelle. Schmiss sich immer wieder in Kölner Schüsse und Abschlüsse. Note: 3,5. © imago images 6/16 RAPHAEL GUERREIRO: Hatte bis zu seiner Auswechslung zwar die meisten Dortmunder Ballaktionen, daraus machte er aber viel zu wenig. Offensiv deutlich zurückhaltender als man das von ihm gewohnt ist. Zudem anfällig bei schnellen Kölner Vorstößen. Note: 5. © imago images 7/16 JUDE BELLINGHAM: Durfte den BVB erstmals als Kapitän aufs Feld führen, diese Verantwortung merkte man ihm an. Schaltete sich in Halbzeit eins immer wieder mit gefährlichen Tempodribblings in die Offensive ein, nach der Pause dann blasser. Note: 3. © imago images 8/16 SALIH ÖZCAN: Hielt Bellingham den Rücken frei, wenn dieser etwas weiter aufrückte. Stopfte in den ersten 45 Minuten viele Löcher und gab oft den letzten Mann. In der zweiten Halbzeit dann – wie viele seiner Dortmunder Mitspieler – überfordert. Note: 4,5. © imago images 9/16 KARIM ADEYEMI: Stand erstmals seit Ende August wieder in der BVB-Startelf, wobei ihm die fehlende Spielpraxis durchaus anzumerken war. Hatte in der Anfangsviertelstunde eine gute Möglichkeit, danach kam aber nichts mehr vom Nationalspieler. Note: 5. © imago images 10/16 JULIAN BRANDT: Eine sehr würdige Vertretung des verletzten Reus. Hatte bei beinahe jeder Dortmunder Möglichkeit seine Füße im Spiel. Das 1:0 erzielte er nach schöner Ball-An- und -Mitnahme dann selbst. Note: 2,5. © imago images 11/16 DONYELL MALEN: War vor allem in der ersten Hälfte ein ständiger Unruheherd auf seiner linken Offensivseite. Ankreiden muss man ihm allerdings seine schwache Chancenverwertung. Fand gleich dreimal alleine vorm Tor in Schwäbe seinen Meister. Note: 4. © imago images 12/16 ANTHONY MODESTE: Den Willen konnte man ihm gegen seinen Ex-Verein nicht absprechen. Modeste schmiss sich in Zweikämpfe, machte Bälle fest und schaffte Raum für seine Nebenleute. Selbst gefährlich wurde er aber überhaupt nicht. Note: 5. © getty 13/16 THORGAN HAZARD: Kam für den schwachen Adeyemi und machte seine Sache etwas besser. Hatte eine gute Chance auf den Anschlusstreffer, nutzte diese aber nicht. Zum Turnaround konnte er nicht mehr beitragen. Note: 4. © imago images 14/16 YOUSSOUFA MOUKOKO: Sollte mit seinen Jokerqualitäten für die späte Wende sorgen. Hing sich rein, machte viele Meter und hatte sogar noch eine gute Chance auf den Ausgleich, blieb aber glücklos. Note: 3,5. © getty 15/16 EMRE CAN: Wurde nach 77 Minuten für Malen eingewechselt. Keine Bewertung. © imago images 16/16 TOM ROTHE: Sein abgefälschtes Flanken-Tor sorgte in der Schlussviertelstunde noch einmal für Spannung. Keine Bewertung.

Borussia Dortmund schon im ersten Durchgang mit Problemen

Sehr gefährlich wurden die Schwarz-Gelben hingegen in offensiven Umschaltmomenten. Nach 27 Minuten eröffnete Donyell Malen die stärkste Phase seines Teams, als er aus guter Position scheiterte. Es folgten das Tor von Julian Brandt (31.) und ein weiterer Malen-Schuss. Alle drei Großchancen entstanden nach Ballverlusten der Kölner - beziehungsweise nach Ballgewinnen des BVB.

Statistisch gesehen hat Terzic also alle Zahlen auf seiner Seite, wenn er von einer guten Halbzeit mit klarer Überlegenheit spricht. Trotzdem war das Duell von Beginn an ausgeglichener, als es die Statistiken andeuten. "Wenn wir die erste Halbzeit sehen, dann finde ich, dass wir gute Aktionen hatten, wir haben den Ball aber nicht sicher zum Mann gekriegt", analysierte Kölns Trainer Steffen Baumgart hinterher: "Da hat man Dortmund dann eher im Konterspiel gesehen, weil wir sie eingeladen haben, weil wir es noch nicht sauber gespielt haben."

Die Probleme der zweiten Halbzeit waren auch schon in der ersten Halbzeit zu sehen. Allerdings haben Kölner diese dort noch nicht in der Form nutzen können, wie sie es im zweiten Durchgang getan haben.

Für den BVB ist es richtig und gut, sich mit der desolaten Phase nach dem Seitenwechsel zu beschäftigen. Noch richtiger wäre es, auch die ersten 45 Minuten kritisch zu betrachten.

Denn angesichts des Potenzials, das dieser Kader trotz aller Ausfälle hat, ist das Team in vielen Belangen zu risikoarm und zaghaft unterwegs. Das sollte nicht verkannt und auch nicht allein mit den fehlenden Spielern erklärt werden.