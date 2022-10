BVB nach Sieg über Sevilla: "Es hätte auch anders enden können"

Der BVB ist nach dem 4:1-Sieg gegen den FC Sevilla in der Champions League vor allem mit dem Ergebnis und der Einstellung zufrieden. "Es hätte auch anders enden können", merkte ein ansonsten positiv gestimmter Julian Brandt nach der Partie bei DAZN aber kritisch an. Auch Trainer Edin Terzic fand sowohl lobende als auch kritische Worte für sein Team. Die Stimmen aus Sevilla.

"Man darf nicht vergessen, dass wir heute auf neun Spieler verzichten mussten und trotzdem ist es uns gelungen, hier 4:1 zu gewinnen", sagte der BVB-Trainer: "Es war auch nicht alles gut heute, wir vergessen nicht, was am Samstag passiert ist. Trotzdem: Es ging darum, fünf Punkte vor Sevilla zu kommen und das ist uns gelungen und darüber freuen wir uns."

Nicht ganz so gefreut hat sich der 39-Jährige über die Phase nach der Pause. Das Gegentor direkt zu Beginn der zweiten Halbzeit merkte Terzic kritisch an. "Was positiv war, ist, dass wir diesmal sofort den Schalter wieder gefunden haben", fügte er jedoch hinzu.

Zufrieden war er zudem mit Youssoufa Moukoko, der "ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht" habe. "Er war von Anfang an da, was mir richtig gut gefallen hat, auch wenn er nicht getroffen hat, er war an sehr vielen Offensivaktionen beteiligt, hat sich immer wieder in den Gegner reingestemmt", lobte Terzic: "Er schafft auch Zeit. Es geht ja nicht nur darum, dass wir Räume brauchen, sondern wir brauchen auch manchmal die Zeit, um dann nachzurücken."

Das sei nicht die Paradedisziplin des erst 17-Jährigen. Man habe allerdings "sehr, sehr viel mit ihm gearbeitet, auch in der Nationalmannschaft mit der U21 ist das immer wieder ein Thema", so der BVB-Coach: "Er ist nicht der größte Stürmer, aber es geht darum, dass er das richtige Timing findet, dass er immer rückwärts in den Mann reinarbeitet, das hat er heute herausragend gemacht." Mit einem Tor belohnte sich Moukoko nicht. Verdient gehabt hätte er es aber, wenn es nach Terzic ging.

BVB-Noten: Zwei Defensivspieler enttäuschen - Moukoko nutzt Chance © imago images 1/17 Borussia Dortmund schlägt den FC Sevilla mit 4:1. Auch wenn es Phasen gab, in denen das Spiel anders hätte verlaufen können, überzeugten einige bei Schwarz-Gelb auf ganzer Linie - und andere eben weniger. Die BVB-Noten. © imago images 2/17 ALEXANDER MEYER: Hielt Dortmund zu Beginn des Spiels mehrfach stark im Spiel und verhinderte so den Ausgleich von Sevilla. Seine Reflexe brachten den BVB auf Kurs. Note: 2. © imago images 3/17 THOMAS MEUNIER: Wie immer mit Höhen und Tiefen. Offensiv und defensiv bemüht, allerdings nicht fehlerfrei. Gerade in der stärkeren Phase von Sevilla im ersten Durchgang hin und wieder überspielt worden. Dann aber stabil. Note: 3,5. © imago images 4/17 NIKLAS SÜLE: Der Fixpunkt im Spielaufbau. Viele Angriffe liefen über die rechte Seite, auch weil Süle dort die Verantwortung übernahm. Defensiv wieder nicht so sicher, wie sich das der BVB von ihm erhofft. Note: 3,5. © getty 5/17 NICO SCHLOTTERBECK: Schlimmer Fehlpass wurde nicht bestraft (2.), anschließend solide im Passspiel. Stellungsspiel aber oft nicht gut, verlor so seine Gegenspieler aus den Augen – beim Gegentor gut zu sehen. Note: 4. © getty 6/17 RAPHAËL GUERREIRO: Mit dem Dosenöffner nach nur sechs Minuten, brachte sich offensiv gut ein und schickte die Offensivspieler mit vielen guten Pässen. Defensiv ab und an wackelig, was gegen schwache Andalusier aber kein Problem war. Note: 2,5. © getty 7/17 EMRE CAN: Dicker Bock in der ersten Halbzeit, kaum ein Faktor im BVB-Spiel. Auch im Aufbau zu überhastet. Nutzte seine Chance deutlich nicht, es war erst sein drittes Spiel von Beginn an. Wird gegen die Bayern wohl wieder auf die Bank müssen. Note: 4,5. © getty 8/17 SALIH ÖZCAN: Fiel nicht großartig auf, aber genau das ist sein großer Mehrwert. Anders als Can meist fehlerlos und mit klugen Pässen, die den Rhythmus des Teams mitbestimmen. Vor dem 3:0 mit starker Pressingaktion. Note: 2,5. © getty 9/17 JUDE BELLINGHAM: Wieder mal der beste Dortmunder Feldspieler, wieder Antreiber und Organisator im Mittelfeld. Vor dem 1:0 mit guter Verlagerung, das 2:0 selbst erzielt und an nahezu jedem Angriff beteiligt. Note: 1,5. © getty 10/17 KARIM ADEYEMI: Offensiv mit viel Dampf, brachte die Sevilla-Abwehr immer wieder in Schwierigkeiten. Unterstützte Moukoko häufig im Zentrum, war beim 3:0 am richtigen Ort. Defensiv trotzdem zu passiv. Note: 2,5. © imago images 11/17 YOUSSOUFA MOUKOKO: Deutlich aktiver und besser eingebunden als Anthony Modeste zuletzt. Toller erster Kontakt vor dem 3:0 durch Adeyemi, das 4:1 clever vorbereitet. Klare Empfehlung für einen Startelf-Einsatz gegen die Bayern am Samstag. Note: 2,5. © getty 12/17 JULIAN BRANDT: Sehr bemüht und aktiv, insgesamt aber etwas glücklos. Vor allem die letzte Aktion war zu unpräzise. In der Schlussphase dann mit dem wichtigen vierten Treffer. Gegen den Ball hin und wieder zu zurückhaltend. Note: 3. © imago images 13/17 DONYELL MALEN: In der 64. Minute für Adeyemi eingewechselt. Hatte mehrere ordentliche Offensivszenen, blieb im Abschluss aber glücklos. Note: 3,5. © imago images 14/17 TOM ROTHE: Kam in der 80. Minute für Raphaël Guerreiro. Ohne Bewertung. © imago images 15/17 ANTHONY MODESTE: Ersetzte Moukoko (80.). Ohne Bewertung. © imago images 16/17 THORGAN HAZARD: In der 85. Minute für Brandt eingewechselt. Ohne Bewertung. © imago images 17/17 ANTONIOS PAPADOPOULOS: Durfte in der Schlussphase etwas Champions-League-Luft schnuppern. Kam für Özcan (85.). Ohne Bewertung.

BVB: "Das war die Reaktion, die wir zeigen wollten"

Auch Kapitän Jude Bellingham unterstrich die Einstellung des Teams. "Das war die Reaktion, die wir zeigen wollten", analysierte der Engländer: "Drei Tore in der ersten Halbzeit haben es uns erlaubt, etwas entspannter in die zweite Halbzeit zu gehen."

Dort hätte man es laut Bellingham aber "noch mehr genießen können". Für Brandt gibt es auch nach diesem deutlichen Sieg "ein, zwei Themen, aber ich belasse es heute einfach mal dabei, über positive Dinge zu reden". Man habe in den letzten Tagen ausreichend über negative Aspekte gesprochen und müsse nun eine positive Energie für das Top-Spiel gegen den FC Bayern München am kommenden Wochenende aufbauen.

Wenn man dann so spiele, habe man aber auch gegen die Bayern eine gute Chance, sagte Bellingham. Brandt äußerte sich dazu ähnlich: "Wir sind immer bereit, gegen den FC Bayern zu spielen. Wir haben Bock."