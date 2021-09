FC Bayern München - Dynamo Kiew 5:0: Dominanz pur! FCB feiert neunten Sieg in Folge

Der FC Bayern München hat auch das zweite Champions-League-Spiel der Saison und insgesamt das neunte Pflichtspiel in Folge gewonnen. Gegen Dynamo Kiew setzte sich die Mannschaft von Trainer Julian Nagelsmann dank einer äußerst dominanten Vorstellung mit 5:0 (2:0) durch.

Robert Lewandowski brachte den FC Bayern per Handelfmeter in Führung (12.) und erhöhte in der 27. selbst auf 2:0. Serge Gnabry (68.), Leroy Sane (74.) und Eric Maxim Choupo-Moting (87.) legten in der zweiten Halbzeit vor 25.000 Zuschauern nach.

Erstmals seit Dezember 2019 waren wieder Fans bei einem Champions-League-Spiel in München zugelassen. Sie nutzten die Gelegenheit, um gegen die Champions-League-Reform zu protestieren.

"Über weite Strecken bin ich schon zufrieden. Es ist nie einfach, wenn du früh führst die Konzentration hochzuhalten. Es gibt immer noch Dinge, die man besser machen kann. Symptomatisch war, dass die Spieler immer weitermachen wollten. Es geht darum, diese Gier in beide Richtungen zu haben, und diese Gier haben wir heute gezeigt. In den Phasen in denen es vielleicht hätte kippen können, war die Konzentration da", sagte Nagelsmann bei DAZN.

Und Sane ergänzte: "Wir haben es relativ gut gemacht. Hinten raus haben wir sehr ruhig gespielt und unsere Dominanz gezeigt, auch im Abschluss waren wir stark."

Der FC Bayern führt seine Gruppe E verlustpunktfrei an. Im Parallelspiel gewann Benfica Lissabon mit 3:0 gegen den FC Barcelona.

FC Bayern München - Noten und Einzelkritiken zum CL-Heimspiel gegen Dynamo Kiew © getty 1/17 Der FC Bayern München hat am 2. Spieltag der Champions-League-Gruppenphase mit 5:0 gegen Dynamo Kiew gewonnen. Die Noten und Einzelkritik aller eingesetzter FCB-Spieler. © getty 2/17 MANUEL NEUER: Blieb weitestgehend beschäftigungslos, war in der 41. Minute aber mit einer Weltklasse-Parade zur Stelle. Note: 2. © getty 3/17 NIKLAS SÜLE: Auf dem Papier Rechtsverteidiger, auf dem Platz eher im rechten Halbraum unterwegs. Umtriebig, trickreich, schaltete sich Sülinho-like häufig ins Offensivspiel ein und versuchte es sogar zweimal aus der Distanz. Note: 2. © getty 4/17 DAYOT UPAMECANO: Abgebrühter Auftritt. Ließ sich im Abwehrzentrum des FCB nichts zu Schulden kommen. Hier und da aber mit ein paar Fehlpässen im Spielaufbau. Note: 3. © getty 5/17 LUCAS HERNANDEZ: Wurde wie Upamecano nicht wirklich gefordert, gewann aber alle wichtigen Zweikämpfe und überzeugte auch mit dem Ball am Fuß. Note: 2,5. © getty 6/17 ALPHONSO DAVIES: Bestritt wie gewohnt viele Offensivzweikämpfe, war insgesamt aber nicht so auffällig wie sonst. Bekam nach 70 Minuten eine wohlverdiente Pause. Note: 3. © getty 7/17 JOSHUA KIMMICH: In Hälfte eins mit ein paar riskanten Pässen und mit einer unbestraften Unkonzentriertheit kurz vor dem Ende. Sonst aber wie gewohnt solide im Passspiel und Zweikampfverhalten. Bekam gegen einen harmlosen Gegner wenig zu tun. Note: 3. © getty 8/17 LEON GORETZKA: Stark im Umschaltspiel, überzeugte immer wieder mit guten Steckpässen und leitete so viele Torraumszenen ein. Note: 2,5. © getty 9/17 SERGE GNABRY: Fand in der ersten Halbzeit kaum statt, steigerte sich mit dem Seitenwechsel aber deutlich und traf sehenswert zum 3:0. Note: 2,5. © getty 10/17 THOMAS MÜLLER: Lieferte den Assist zum 2:0 durch Lewandowski und drei weitere Torschussvorlagen. Arbeitete auch gut gegen den Ball. Note: 2,5. © getty 11/17 LEROY SANE: Wieder einmal auffälligster Offensivspieler. Bekam für seine starken Dribblings und seine Ballgewinne in der eigenen Hälfte mehrfach Szenenapplaus. Belohnte sich mit einem Assist für Gnabry und einem "verunglückten" Flankentor. Note: 1,5. © getty 12/17 ROBERT LEWANDOWSKI: Nach einem Spiel ohne Tor in Fürth mit einem Blitz-Doppelpack und drei Torschussvolagen. Standesgemäß. Note: 2. © getty 13/17 JAMAL MUSIALA: Ersetzte Gnabry in der 68. Minute und sorgte noch einmal mit einigen starken Dribblings für Spaß. Note: 2,5. © getty 14/17 BENJAMIN PAVARD: Kam für Davies und orientierte sich auf die Rechtsverteidigerposition. Sammelte mit der Vorlage zum 5:0 noch eine Torbeteiligung. Note: 2,5. © imago images 15/17 ERIC MAXIM CHOUPO-MOTING: Kam zehn Minuten vor dem Ende und stellte mit seinem Treffer zum Endstand einmal mehr seine Jokerqualitäten unter Beweis. Note: 2,5. © getty 16/17 BOUNA SARR: Kurz vor dem Ende für Sane eingewechselt. Ohne nennenswerte Aktion. Keine Bewertung. © getty 17/17 MARCEL SABITZER: Durfte anstelle von Goretzka noch rund zehn Minuten mitwirken. Trat nicht mehr nennenswert in Erscheinung. Keine Bewertung.

FC Bayern München - Dynamo Kiew: Die Analyse

Nagelsmann wechselte im Vergleich zum 3:1-Sieg in Fürth einmal: Gnabry ersetzte Pavard. Nominell vertraute der Bayern-Trainer auf eine Abwehr-Viererkette mit Süle auf der rechten Seite. Zu sehen war diese Viererkette aber nur bei den wenigen Situationen, in denen Kiew den Ball in der Bayern-Hälfte hielt.

Bei eigenem Ballbesitz stürmte Davies auf links oft die Linie nach vorne, woraufhin Flügelstürmer Sane in den Halbraum auswich. Auf der anderen Seite war es umgekehrt: Da zog Süle bei seinen Vorstößen ins Zentrum Richtung Sechzehner-Ecke, während Gnabry die Linie hielt. Wenn sich die Außenverteidiger nach vorne bewegten, sicherten die Sechser Kimmich und Goretzka ab.

Der FC Bayern hatte Kiew von Beginn an komplett unter Kontrolle. Dank eines extrem hohen Pressings mit teilweise vier anlaufenden Spielern am gegnerischen Strafraum gelangen einige frühe Ballgewinne. Die 2:0-Führung durch Lewandowski war hochverdient (12. und 27.). Kiew entwickelte abgesehen von einem Konter kurz vor der Pause keine Gefahr.

Nach dem Seitenwechsel präsentierte sich der FC Bayern genauso engagiert und dominant wie in der ersten Halbzeit. Die Gäste kamen kaum nach vorne - und als sie es einmal doch taten, bestrafte sie der FC Bayern umgehend. In der 68. vollendete Gnabry einen Konter zum 3:0, ehe sein Vorlagengeber Sane mit einer verunglückten Flanke aus spitzem Winkel das 4:0 markierte (74.). Den Schlusspunkt setzte Choupo-Moting per Kopf (87.)

FC Bayern - Dynamo Kiew: Die Aufstellungen

München: Neuer - Süle, Upamecano, Hernandez, Davies (69. Pavard) - Kimmich, Goretzka (79. Sabitzer) - Gnabry (69. Musiala), Thomas Müller, Leroy Sane (80. Sarr) - Lewandowski (79. Choupo-Moting)

Kiew: Bushchan - Tymtschyk (46. Kedziora), Sabarnyj, Schabanow, Mykolenko - Sydortschuk, Andrijewskyj - Zyhankow (70. Karawajew), Schaparenko (46. Schepelew), de Pena - Harmash (69. Supriaha)

FC Bayern München - Dynamo Kiew: Die Daten des Spiels

Tore: 1:0 Lewandowski (12., Handelfmeter), 2:0 Lewandowski (27.), 3:0 Gnabry (68.), 4:0 Sane (74.), 5:0 Choupo-Moting (87.)

Der Star des Spiels: Leroy Sane (FC Bayern)

Der auffälligste Spieler beim FC Bayern. Sane bereitete Gnabrys 3:0 stark vor und markierte das 4:0 mit einer verunglückten Flank selbst. Schon in der Anfangsphase bekam er Szenenapplaus für einen Ballgewinn, später wurde er mit Sprechchören bedacht.

Der Flop des Spiels: Oleksandr Tymchyk (Dynamo Kiew)

Kiews Rechtsverteidiger bekam seine Gegenspieler Davies und Sane nie unter Kontrolle. Zur Halbzeit wurde er Gelb-vorbelastet und mit seiner Zweikampfquote von knapp 14 Prozent ausgewechselt.

Der Schiedsrichter: Marco Guida (Italien)

Mit dem fair geführten Spiel hatte Guida keine Probleme. Zurecht ahndete er Sydorchuks Handspiel nach einer Ecke mit einem Elfmeter für den FC Bayern (12.).