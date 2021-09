Champions League, Stimmen zum 2. Spieltag: Koeman - "Ich weiß nicht, was Barcelona denkt"

Nach der zweiten Pleite im zweiten Champions-League-Spiel stärken die Spieler des FC Barcelona dem umstrittenen Trainer Ronald Koeman den Rücken. Juventus-Siegtorschütze Federico Chiesa teilt gegen die Medien aus. Beim FC Bayern freut man sich über Sprechchöre für Niklas Süle. Die Stimmen und Reaktionen.

Julian Nagelsmann (Trainer Bayern): "Die Art und Weise stellt mich schon zufrieden. Es ist nie einfach, wenn du relativ schnell führst und dann natürlich überlegen bist, die Konzentration hochzuhalten. Das haben wir über weite Strecken geschafft. Natürlich hat der Gegner schon die eine oder andere ganz gute Situation gehabt, die er nicht gut zu Ende gespielt hat. Aber insgesamt finde ich, haben wir eine gute Balance gehabt, eine ordentliche Restverteidigung in vielen Situationen. Auch in den Phasen, in denen das Spiel vielleicht hätte kippen können, nochmal einen Gang hochgeschaltet. Wir haben schöne Tore gemacht und am Ende auch - finde ich - die beste Szene in der 89. Minute - ein Querball, wo Upamecano noch klärt und dann jubelt, dass wir zu Null spielen können. Das ist auf jeden Fall ein großer Schritt, den wir da gehen und das ist sehr wichtig.

...über Niklas Süle: "Es freut mich, wenn die Fans unsere Spieler bejubeln und nicht auspfeifen. Er hat uns gesagt, die, die ihn gefeiert haben, das war alles Familie aus Frankfurt."

Leon Goretzka (FC Bayern): "Ich glaube, es war ein schöner Fußballabend. Wir haben ein gutes Spiel gezeigt. Es gibt immer Dinge, die wir besser machen können. Aber heute waren schon viele Dinge gut, dass wir wieder ohne Gegentor geblieben sind. Das ist uns als Mannschaft und dem Trainer sehr wichtig. Dass wir, auch wenn es 3:0 oder 4:0 steht, nicht aufhören und im Kopf haben, eins können wir uns erlauben. Auch für unsere Abwehr und für Manu ist wichtig, dass wir heute wieder zu Null gespielt haben. Von daher war heute vieles gut."

Leroy Sane (FC Bayern): "Ich denke, wir haben es relativ gut gemacht. Dynamo Kiew ist eine Mannschaft, die definitiv sehr gut Fußball spielen kann. Wir haben versucht, hinten sehr ruhig herauszuspielen, haben das einige Male sehr gut gemacht. Ich denke, im Endeffekt haben wir unsere Dominanz gezeigt. Gerade defensiv haben wir heute wenig zugelassen."

...zu seinem Tor: "Es war eher keine Absicht. Ich wollte den Ball ganz normal reinflanken. Da hatte ich Glück, dass meine Technik nicht so gut war."

Manuel Neuer (FC Bayern) über Niklas Süle: "Die Fans mögen ihn und wollen, dass er weiter Spieler von Bayern bleibt. Er hat eine gute Leistung gezeigt. Jeder Spieler hat sich sehr darüber gefreut, dass auch mal ein Abwehrspieler mit Sprechchören gefeiert wird."

Mircea Lucescu (Trainer Dynamo Kiew): "Der FC Bayern ist der größte Favorit in dieser Champions League."

FC Bayern München - Noten und Einzelkritiken zum CL-Heimspiel gegen Dynamo Kiew © getty 1/17 Der FC Bayern München hat am 2. Spieltag der Champions-League-Gruppenphase mit 5:0 gegen Dynamo Kiew gewonnen. Die Noten und Einzelkritik aller eingesetzter FCB-Spieler. © getty 2/17 MANUEL NEUER: Blieb weitestgehend beschäftigungslos, war in der 41. Minute aber mit einer Weltklasse-Parade zur Stelle. Note: 2. © getty 3/17 NIKLAS SÜLE: Auf dem Papier Rechtsverteidiger, auf dem Platz eher im rechten Halbraum unterwegs. Umtriebig, trickreich, schaltete sich Sülinho-like häufig ins Offensivspiel ein und versuchte es sogar zweimal aus der Distanz. Note: 2. © getty 4/17 DAYOT UPAMECANO: Abgebrühter Auftritt. Ließ sich im Abwehrzentrum des FCB nichts zu Schulden kommen. Hier und da aber mit ein paar Fehlpässen im Spielaufbau. Note: 3. © getty 5/17 LUCAS HERNANDEZ: Wurde wie Upamecano nicht wirklich gefordert, gewann aber alle wichtigen Zweikämpfe und überzeugte auch mit dem Ball am Fuß. Note: 2,5. © getty 6/17 ALPHONSO DAVIES: Bestritt wie gewohnt viele Offensivzweikämpfe, war insgesamt aber nicht so auffällig wie sonst. Bekam nach 70 Minuten eine wohlverdiente Pause. Note: 3. © getty 7/17 JOSHUA KIMMICH: In Hälfte eins mit ein paar riskanten Pässen und mit einer unbestraften Unkonzentriertheit kurz vor dem Ende. Sonst aber wie gewohnt solide im Passspiel und Zweikampfverhalten. Bekam gegen einen harmlosen Gegner wenig zu tun. Note: 3. © getty 8/17 LEON GORETZKA: Stark im Umschaltspiel, überzeugte immer wieder mit guten Steckpässen und leitete so viele Torraumszenen ein. Note: 2,5. © getty 9/17 SERGE GNABRY: Fand in der ersten Halbzeit kaum statt, steigerte sich mit dem Seitenwechsel aber deutlich und traf sehenswert zum 3:0. Note: 2,5. © getty 10/17 THOMAS MÜLLER: Lieferte den Assist zum 2:0 durch Lewandowski und drei weitere Torschussvorlagen. Arbeitete auch gut gegen den Ball. Note: 2,5. © getty 11/17 LEROY SANE: Wieder einmal auffälligster Offensivspieler. Bekam für seine starken Dribblings und seine Ballgewinne in der eigenen Hälfte mehrfach Szenenapplaus. Belohnte sich mit einem Assist für Gnabry und einem "verunglückten" Flankentor. Note: 1,5. © getty 12/17 ROBERT LEWANDOWSKI: Nach einem Spiel ohne Tor in Fürth mit einem Blitz-Doppelpack und drei Torschussvolagen. Standesgemäß. Note: 2. © getty 13/17 JAMAL MUSIALA: Ersetzte Gnabry in der 68. Minute und sorgte noch einmal mit einigen starken Dribblings für Spaß. Note: 2,5. © getty 14/17 BENJAMIN PAVARD: Kam für Davies und orientierte sich auf die Rechtsverteidigerposition. Sammelte mit der Vorlage zum 5:0 noch eine Torbeteiligung. Note: 2,5. © imago images 15/17 ERIC MAXIM CHOUPO-MOTING: Kam zehn Minuten vor dem Ende und stellte mit seinem Treffer zum Endstand einmal mehr seine Jokerqualitäten unter Beweis. Note: 2,5. © getty 16/17 BOUNA SARR: Kurz vor dem Ende für Sane eingewechselt. Ohne nennenswerte Aktion. Keine Bewertung. © getty 17/17 MARCEL SABITZER: Durfte anstelle von Goretzka noch rund zehn Minuten mitwirken. Trat nicht mehr nennenswert in Erscheinung. Keine Bewertung.

Mark van Bommel (Trainer Wolfsburg): "Wir haben uns gut vorbereitet auf Sevilla. Wir haben sehr gut verteidigt, nach vorne war es etwas unruhig. Wir hätten den Deckel zumachen müssen, wir hätten es verdient gehabt, zu gewinnen. Alle sind sich glaube ich einig, dass das kein Elfmeter war. Ich weiß nicht, was der Schiedsrichter gesehen hat. Man kann es auch übertreiben mit dem Videobeweis."

Ronald Koeman (Trainer Barcelona): "Ich fühle mich unterstützt, sehr unterstützt von meinen Spielern. Und vom Verein? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was Barcelona denkt und was sie über meine Zukunft entscheiden werden. Das liegt nicht in meiner Hand."

Frenkie de Jong (Barca): "Meiner Meinung nach ist die Lösung nicht, den Trainer zu wechseln."

Sergio Busquets (Barca): "Es ist einfach, den Trainer zu entlassen. Die Wahrheit ist, dass wir alle für diese Situation verantwortlich sind. Und es ist eine kritische Situation, um ehrlich zu sein."

Massimiliano Allegri (Trainer Juventus): "Wenn Segler in stürmischer See sind, finden sie normalerweise immer einen Ausweg. Das haben wir heute Abend mit einem tollen Spiel gegen den Titelverteidiger getan. Rein technisch gesehen können wir besser spielen, aber wir haben nicht viele klare Chancen zugelassen und auch einige gefährliche Konter verschenkt. Juventus muss wissen, wie man solche Spiele gewinnt, wenn man leiden und für das Ergebnis kämpfen muss. Genau das haben die Jungs heute Abend getan. Nach zwei Spielen sechs Punkte und null Gegentore, das ist ein guter Schritt in Richtung Achtelfinale."

Federico Chiesa (Juventus): "Es war eine hart umkämpfte Leistung, denn Chelsea hat uns zurückgedrängt und war sehr gut im Ballbesitz, aber heute Abend haben wir gezeigt, was den Juve-Geist ausmacht, den Geist, den der Trainer von uns verlangt. Ich habe nie ein Problem mit dem Trainer, das wurde von den Medien erfunden. Ich tue alles, was er verlangt, da gibt es kein Problem. Ich weiß, dass ihr es mögt, wenn Juve schlecht in die Saison startet. Dann könnt ihr mit sinnlosem Geschwätz anfangen, aber wir stehen alle hinter dem Trainer und wollen Juve zurück zu den Jahren bringen, in denen wir das Scudetto-Rennen dominiert haben."

Thomas Tuchel (Trainer Chelsea): "Auf diesem Niveau ist es unmöglich, in den ersten Sekunden der zweiten Halbzeit so ein einfaches Tor zu kassieren. Wenn man weiß, was auf einen zukommt und wenn man eine defensive Organisation wie wir hat, kann man das normalerweise verteidigen. Wir wurden dafür bestraft. Ich hatte das Gefühl, dass wir ein bisschen langsam und müde waren, mental langsam, was die Entscheidungen angeht. Deshalb ist es seltsam, das zu analysieren."