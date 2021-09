BVB - Erkenntnisse zum Sieg der Borussia bei Besiktas: Dortmund und der Strafraum - es ist kompliziert

Borussia Dortmund siegt zum Auftakt der Champions-League-Saison mit 2:1 bei Besiktas. Ein Sorgenkind steigert sich immer mehr, Matchwinner Jude Bellingham verschiebt weiter seine Grenzen. Die Beziehung zwischen dem BVB und dem Strafraum bleibt jedoch kompliziert.

BVB-Rechtsverteidiger Thomas Meunier steigert sich

"Ich bin mir sicher, dass ich in der Zukunft deutlich besser sein werde", sagte Thomas Meunier Ende Mai im Interview mit SPOX und Goal - und für den Moment hat der Belgier Recht behalten.

Eine Leistungssteigerung war angesichts seiner enorm schwachen Vorsaison gewiss keine große Kunst, doch sie ist da und tut dem BVB gut, da die Rechtsverteidigerposition nicht üppig besetzt ist und zuvor Felix Passlack keinen sicheren Eindruck hinterließ.

Dass Meunier, der bereits während der Europameisterschaft mit Belgien ein anderes Gesicht zeigte als in Dortmund, derzeit ordentliche Vorstellungen abliefert, ist nach seiner Covid19-Erkrankung zudem keine Selbstverständlichkeit. Auch den Länderspiel-Dreierpack mit der Nationalelf verpasste er kürzlich wegen muskulärer Probleme.

Es war gegen Besiktas daher erst sein drittes Saisonspiel, alle drei über 90 Minuten und nun schon mit dem zweiten Assist in Folge. Hätte Jude Bellinghams Treffer zum 2:1 in Leverkusen gezählt, Meunier hätte gar noch eine Vorlage mehr auf dem Konto.

BVB-Noten: Das Juwel ist jetzt Star - Sorgenkinder kommen in Schwung © getty 1/17 Der BVB machte es beim CL-Auftakt gegen Besiktas unnötig spannend. Beim 2:1-Sieg fiel auf: ein Juwel ist jetzt ein Star der Mannschaft, zwei Sorgenkinder kommen in Schwung und ein Stammspieler muss sich fangen. Die Noten und Einzelkritiken. © getty 2/17 GREGOR KOBEL: Bewahrte den BVB mit einer Weltklasse-Tat vor einem frühen Rückstand (6.). In Halbzeit zwei erneut herausragend gegen Batshuayi und per Doppel-Parade zur Stelle. Beim 1:2 machtlos. Sein Transfer macht sich schon jetzt bezahlt. Note: 1,5. © getty 3/17 THOMAS MEUNIER: Als Flop verschrien, zeigte er mehr Licht als Schatten. Auf einen Ballverlust und Stellungsfehler folgte eine Rettungstat im eigenen Sechzehner und die Vorlage zum 1:0 - sein dritter Assist am Stück. Hatte das 3:0 auf dem Fuß. Note: 2,5. © getty 4/17 MANUEL AKANJI: Nach einem Patzer bei einer Pjanic-Flanke wirkte er hochkonzentriert. Im Passspiel mal wieder ohne Fehl und Tadel, kam dazu immer besser in die Zweikämpfe. Klärte einmal in höchster Not. Wirkte sehr abgeklärt. Note: 2,5. © getty 5/17 MATS HUMMELS: Beim Startelf-Comeback zunächst nicht immer sicher. Von Batshuayi vor dessen Großchance locker abgeschüttelt, später mit einem Ballverlust in Vorwärtsbewegung. Danach stabil und zweikampfstark, aber auch nicht mehr gefordert. Note: 4. © getty 6/17 RAPHAEL GUERREIRO: Zwei Stellungsfehler von ihm hätten böse Folgen haben können, klärte dafür einmal in höchster Not. Wirkte dennoch zu lässig, offensiv zu zaghaft. Einzig positive Szene: Der Einwurf vor dem 2:0. Muss sich steigern. Note: 4,5. © getty 7/17 MAHMOUD DAHOUD: Zu Beginn gegen Pjanic und Co. nicht griffig genug. Dann mit einer traumhaften Verlagerung auf Meunier, die zum 1:0 führte. Anschließend sehr stabil im Zweikampf, clever in der Ballverteilung und zweikampfstark. Note: 2. © getty 8/17 JUDE BELLINGHAM: Anfänglich nicht sehr präsent, steigerte sich aber schnell. Starker Laufweg und Abschluss beim 1:0. Danach besonders im Gegenpressing gut und mit starker Vorarbeit zum 2:0. Das Juwel ist mittlerweile ein Star der Mannschaft. Note: 1,5. © getty 9/17 JULIAN BRANDT: Hohes Laufpensum, große Einsatzbereitschaft - gerade in der Defensive. Sechs Balleroberungen waren Top-Wert in Halbzeit eins. Dazu eine feine Hackenvorlage für Reus. Das Sorgenkind kommt langsam in Schwung. Note: 2,5. © getty 10/17 MARCO REUS: Offensiv gerade im ersten Durchgang auffällig. Er muss das 2:0 nach starker Brandt-Vorlage machen, kurz vor der Halbzeit mit einem guten Freistoß. Setzte Haaland noch einmal gut in Szene, danach kam nicht mehr viel. Note: 3. © getty 11/17 DONYELL MALEN: Zu Beginn nahezu unsichtbar, wollte einmal mit dem Kopf durch die Wand und verlor prompt den Ball. Dann mit ganz starker Vorarbeit für Haaland, der das 2:0 machen muss. Sehr engagiert, aber nach wie vor glücklos. Note: 3,5. © getty 12/17 ERLING HAALAND: Stets in Doppeldeckung und dennoch mit guten Aktionen. Ließ eine Großchance zum 2:0 liegen, bereitete Reus' Hundertprozentige gut mit vor und traf dann doch noch vor der Pause. Defensiv mit 4 klärenden Aktionen. Note: 2,5. © getty 13/17 AXEL WITSEL: Kam zur Pause für den gut aufgelegten Brandt. Ordentliche Leistung, aber nicht in der Lage, als es brenzlig wurde, beruhigend einzugreifen. Sein Gegenspieler Montero macht das 1:2. Note: 4,5. © getty 14/17 MARIUS WOLF: Ersetzte Matchwinner Bellingham und fügte sich recht gut ein. Starker Einsatz, als er den Ball am gegnerischen Sechzehner eroberte und Haaland im Sechzehner suchte, dazu eine starke Vorarbeit für Knauff. Note: 3. © getty 15/17 MARIN PONGRACIC: Musste für den angeschlagenen Hummels die letzten 20 Minuten ran und hielt der letzten Besiktas-Drangphase mit Stand. Beim Gegentor schuldlos. Note: 3,5. © getty 16/17 YOUSSOUFA MOUKOKO: Durfte für Malen noch 20 Minuten CL-Luft schnuppern. Sein Arbeitsnachweis: Ein Handspiel im Strafraum, eine plumpe Schwalbe und eine schöne Ablage auf Wolf. Note: 4. © getty 17/17 ANSGAR KNAUFF: Kurz vor Schluss für Haaland eingewechselt. Hatte das 3:0 auf dem Fuß, semmelte den Ball aber vor dem freien Tor ans Gebälk. Ein Fauxpas, der sich am Ende nicht mehr rächte. Keine Bewertung.

BVB-Rechtsverteidiger Meunier: Die Richtung stimmt

Defensiv hat sich der 30-Jährige auch stabilisiert. In Istanbul führte er die meisten Zweikämpfe aller Spieler (17) und war dazu mit Besiktas' Welinton derjenige mit den meisten Balleroberungen (13). Leichte Wackler sind bei ihm zwar nicht ausgeschlossen und auch weiterhin ein Thema, doch man sieht in seinen Aktionen nun eine größere Konsequenz.

Mit Ball am Fuß schimmert zudem immer wieder sein Stürmer-Gen durch. Diese Position spielte er in den Anfängen seiner Karriere. Gerade in der Schlussphase am Bosporus war es Meunier, der am fittesten wirkte und mit viel Power einen starken Solo-Lauf startete, der beinahe mit einem Tor gekrönt wurde (90.).

Noch ist es deutlich zu früh, um bei Meunier Entwarnung zu geben. "Es geht jetzt nochmal von vorne los, als hätte ich gerade erst in Dortmund unterschrieben", sagte er vor rund vier Monaten. Die Richtung stimmt derzeit.