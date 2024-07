Champions League, Auslosung 2024/2025: Termin, Datum, Ort, Zeitplan, Übertragung der CL im Free-TV und Livestream

© getty

Champions League, Auslosung 2024/2025: Termin, Datum, Ort und Zeitplan

Die Begegnungen in der Ligaphase der Champions League in der Saison 2024/25 werden am 29. August ausgelost. Der Ort dafür ist das Haus des Europäischen Fußballs in Nyon (Schweiz).

Fünf deutsche Mannschaften sind sicher qualifiziert für die anstehende Saison der Champions League. Am Blick der Bundesligatabelle der Vorsaison ist abzusehen: Bayer Leverkusen, VfB Stuttgart, FC Bayern München, RB Leipzig und Borussia Dortmund gehen an den Start.