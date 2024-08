Champions League, neuer Modus: So funktioniert die Auslosung in der Gruppenphase

Bevor die nächste Saison der Champions League startet, steht schon ein erstes Highlight an: Die Auslosung in der Gruppenphase. Mit dem veränderten Modus der Königsklasse gibt es auch Änderungen an der Auslosung.

Die Champions League wird in der kommenden Saison etwas anders verlaufen als in den vergangenen Jahren. Wie die Auslosung in der Gruppenphase beim neuen Modus funktioniert, erfahrt Ihr hier.